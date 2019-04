Vitolo: "Estoy muy contento por seguir contando con la confianza del seleccionador"

La pasada temporada Vitolo Machín se convirtió en pieza clave del Sevilla, acumulando ni más ni menos que la friolera de 47 partidos en todas las competiciones que disputaba su equipo, anotando cinco goles además de servir quince asistencias a sus compañeros en los 3.747 minutos que Unai Emery le tenía sobre el terreno de juego. Con la llegada de Jorge Sampaoli al banquillo sevillista las cosas no han cambiado en absoluto para el jugador canario, puesto que el técnico argentino ha contado con él en ni más ni menos que 37 partidos, siendo capaz de anotar cuatro goles y dar siete asistencias en los 2.934 minutos que ha estado sobre el terreno de juego en LaLiga Santander, Liga de Campeones, Copa del Rey, Supercopa de España y Supercopa de Europa. Como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, el seleccionador nacional continúa contando con Vitolo para representar a la selección española, algo que deberá hacer frente a Israel y Francia, partido oficial y amistoso respectivamente.

"Los futbolistas que todavía no han venido todavía siguen teniendo esa ilusión de venir, hay que estar contento porque se está dando la oportunidad a todo el mundo"

Como no podía ser de otra manera, Vitolo asume la importancia que tiene seguir estando en las convocatorias de la selección española, lo cual demuestra que su nivel sigue siendo óptimo para estar en el combinado nacional de forma continuada. "Estoy muy contento por seguir contando con la confianza del seleccionador, eso significa que estoy haciendo bien las cosas en mi club y estoy totalmente agradecido al míster por la llamada, no veo mucha diferencia entre los dos seleccionadores, en las convocatorias hay muchos jugadores que ya estaban y hay otros que lo que ha hecho el míster nuevo es rejuvenecer la selección española. Los futbolistas que todavía no han venido todavía siguen teniendo esa ilusión de venir, hay que estar contento porque se está dando la oportunidad a todo el mundo", comentó en una entrevista concedida al Diario Marca.

Para terminar, Vitolo Machín no le dio mayor importancia al hecho de no estar presente en la pasada Eurocopa de Francia, para además opinar sobre la no convocatoria de otros jugadores de nivel que conoce como Roque Mesa o Jonathan Viera, de Las Palmas. "Del Bosque no me llegó a llamar, no me dijo nada y no tengo que decirle nada a él por no llevarme a la Eurocopa, Del Bosque fue el técnico que me hizo debutar y siempre le estaré agradecido por darme esa confianza para venir a la selección, es verdad que tenía la ilusión de ir a la Eurocopa, pero sólo podían ir 23 y el seleccionador convocó los que creían que eran los mejores, cuando veía los partidos por la tele me hubiera gustado formar parte de ese equipo, pero no pudo ser, ahora intentaré luchar para intentar ir al Mundial de Rusia. Me gustaría ir al Mundial, es verdad que todavía queda mucho y no se sabe lo que va a pasar, pero siempre tienes esas ganas de poder jugar con tu selección un torneo tan importante, Roque Mesa y Jonathan Viera tienen calidad para jugar aquí, pero como ha dicho el míster, hay futbolistas de talento en su puesto, es difícil ser convocado con la selección, aquí están siempre los mejores, pero están haciendo una gran temporada con Las Palmas y tienen calidad para jugar con España", concluyó.