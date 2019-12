Previa Cádiz CF - CD Tenerife: el ascenso como único objetivo

Soplan nuevos vientos en la Tacita de Plata, donde si bien los últimos años han deparado más decepciones que alegrías, ahora un brote de ilusión ha inundado al cadismo. También corren buenos tiempos en Santa Cruz, después de unos años irregulares y que incluso llevaron al sendero de Segunda B. Pero ahora todo es distinto, porque tanto Cádiz CF como CD Tenerife no le temen a las alturas y aspiran a algo grande. Tan grande que hasta hace no demasiados meses en gran medida escaparía de toda lógica en cada una de las aficiones, nunca nadie podría haber imaginado que un ascenso a Primera fuese posible.

Pero amarillos y blanquiazules se han ganado el derecho a soñar, tras desarrollar una carrera más que destacable hasta esta etapa, que les ha llevado a los puestos de playoff de ascenso contra todo pronóstico (sobre todo en el caso amarillo). El encuentro que se disputará este domingo a las 16:00 horas en el Ramón de Carranza servirá como medidor para las aspiraciones de ambos, que una vez llegados a este punto saben que se encuentran aún más exigidos por sus hinchadas y que no deben bajar el ritmo.

Como la seda

A inicios de la campaña, casi cualquier cadista hubiese firmado alcanzar la tan famosa "barrera de los 50 puntos" a falta de unos tres o cuatro partidos más para poder rubricar la permanencia con suficiente tranquilidad. Pero nada más lejos de la realidad, el Cádiz de Álvaro Cervera lo ha logrado en solo 31 jornadas y, por tanto, con 11 encuentros más de margen. Licencia más que suficiente para poder soñar con el ascenso.

Alineación del Cádiz en un partido de la presente temporada | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

De momento, el conjunto amarillo es equipo de playoff, situándose en tercera posición con los puntos anteriormente mencionados. Después de la victoria en Girona la semana pasada, se sitúa a ocho puntos de los albirrojos (en el ascenso directo junto a Levante), cuatro puntos sobre la cuarta plaza (donde están el propio Tenerife, empatado con el Real Oviedo) y siete más que la SD Huesca, séptimo clasificado y principal perseguidor de los equipos encuadrados en la fase de ascenso.

Álvaro García, el hombre más en forma en el Cádiz CF

El equipo gaditano llega en buena dinámica tras dos triunfos consecutivos, ya que a la mencionada victoria en Montilivi se le une la lograda en el último compromiso en Carranza ante el Rayo Vallecano. Álvaro García dio la victoria ante los franjirrojos con un gran gol en un muy buen primer período de los pupilos de Álvaro Cervera. Y en tierras catalanas, el jugador utrerano repetiría éxito, logrando su tercera diana de la temporada, y junto a un gol de Ortuño, daba unos tres trabajadísimos puntos (1-2) en uno de los feudos más complicados de la división de plata, donde nadie había logrado vencer hasta el momento.

Álvaro García, el hombre más en forma en el Cádiz CF | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Por el buen camino

Cádiz y Tenerife comenzaron la temporada con problemas, pero ahora ambos luchan por el ascenso

En una situación similar se encuentra el cuadro insular, siempre con miras optimistas pero que veía que en sus últimos años no lograba dar el salto definitivo y cerraba la temporada más cerca de los puestos de descenso que de los de ascenso. No obstante, en su cuarta campaña consecutiva en LaLiga 1|2|3, al fin parece haber logrado la estabilidad que venía buscando y que le permita luchar por cotas más altas que la simple permanencia. Y eso que, al igual que el Cádiz, comenzó el presente curso dormitando las zonas bajas de la clasificación.

Equipo titular del CD Tenerife en la victoria en Almería (0-1) | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

El equipo dirigido por Pep Martí, tras un repunte espectacular de resultados (desde el mes de noviembre solo había sufrido una derrota), llega en cuarta posición con 46 puntos, a doce de la segunda plaza, cuatro de su rival del domingo y tres por encima del Huesca. Por ello, el cuadro blanquiazul no puede permitirse volver a caer porque podría ver comprometida su privilegiada situación.

Amath, una de las mayores amenazas para la defensa cadista

En efecto, el Tenerife no ha logrado la victoria en los últimos tres partidos, tras no pasar del empate en casa ante el Mirandés (1-1) y caer derrotado ante el Reus (0-1), mientras que su último encuentro a domicilio se saldó con tablas en Getafe (2-2). Resultados que no deben empañar la buena trayectoria chicharrera, que llegó a alcanzar los once encuentros sin perder (seis victorias y cinco empates), racha que se cortó con la derrota ante los tarraconenses la semana pasada. En Carranza deberá recuperar también la mejor versión de Amath N´Diaye, su máximo artillero (nueve goles) pero que no ha logrado ver puerta en las últimas dos jornadas.

Amath, uno de los mayores peligros de este Tenerife | Foto: Diego Carmona (VAVEL)

Precedentes

Cádiz y Tenerife son más de dos viejos conocidos. Nada menos que 54 encuentros oficiales entre ellos entre Primera, Segunda y Copa del Rey, siendo la mayoría de ellos en la categoría de plata. La balanza se inclina para el lado tinerfeño con 24 triunfos frente a los 19 ganados por los amarillos y los 11 empates en los encuentros restantes.

El Tenerife, ganador en los duelos directos con 24 triunfos

No obstante, en Carranza el saldo sonríe un tanto más a los gaditanos, con 14 triunfos frente a los ocho logrados por el Tenerife, el último de ellos en el año 1993 (y en Primera División). Desde entonces, los blanquiazules han visitado cuatro veces más el coliseo cadista, siendo derrotado en tres ocasiones y logrando un empate a cero en su último desplazamiento en 2008.

En la primera vuelta de la presente campaña, hubo empate a uno en el Heliodoro Rodríguez López. Por aquel entonces, ambos conjuntos se encontraban en la zona baja de la clasificación (los amarillos incluso en puestos de descenso) y el resultado no contentaba a ninguno. La expulsión de Ortuño condicionó el partido y de hecho el Tenerife lograría adelantarse en el marcador por medio de Jouini. Pero el equipo de Cervera, aún en inferioridad numérica, logró la igualada en la recta final con un gol de Gorka Santamaría, e incluso pudo dar la vuelta al marcador inmediatamanente después, pero el golpeo de Abdullah lo repelió la defensa.

Tarde de reencuentros

El Cádiz - Tenerife será un encuentro especial para algunos de los protagonistas. Especialmente para Álvaro Cervera, que volverá a cruzarse con su pasado. El actual entrenador cadista es bien apreciado en la isla, ya que fue el artífice del ascenso tinerfeño a Segunda en 2013, situando a los chicharreros en primera posición y venciendo en la eliminatoria de campeones a L´Hospitalet por un global de tres goles a dos.

Por el lado tinerfeño destaca la vuelta a Carranza de Samuel Camille. El lateral francés militó en el Submarino Amarillo en la temporada 2011/12, en la que no se logró el ascenso al toparse primero con el Real Madrid Castilla y luego con el CD Lugo. Participó en 17 encuentros, en los que vio un total de siete cartulinas amarillas y dos rojas, y no logró ningún gol.

Por último, volverá a producirse el reencuentro entre los hermanos Sánchez Barahona. Nacidos en la localidad gaditana de San Fernando y ambos defensas centrales, pero Servando compite en el Cádiz y Germán lo hace en el Tenerife.

Declaraciones

Cervera: "El Tenerife es un conjunto que va de frente, de una manera atrevida"

Álvaro Cervera, técnico local, pasó por rueda de prensa esta semana para analizar el encuentro del domingo. Destacó la importancia del equipo que habrá en frente y habló sobre sus virtudes. “Es muy buen equipo y que lleva cuatro años en Segunda y siempre mirando hacia arriba. Es un conjunto que va de frente, de una manera atrevida en el juego y tienen mucho peligro en la delantera”. Sobre las posibilidades de ascenso cadista, no se quiso mojar demasiado, aunque la puerta a la gloria obviamente se encuentra más abierta que nunca. "No sé si el Cádiz es favorito, por solidez y por posición en tabla sí, pero también pienso que hay otros equipos que tienen que reaccionar. Así veremos si somos capaces de aguantar el tirón”.

Cervera junto a su "mano derecha", Roberto Perera | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Martí: "El Cádiz sabe dónde y cómo presionar y con espacios te mata"

Por su parte, Josep Lluís Martí también habló sobre el partido y sobre la dura batalla que sus pupilos tendrán en Carranza. “El Cádiz tiene mucho peligro a la contra. Así ha hecho casi la mitad de sus goles, en transiciones rápidas. Sabe además dónde y cómo presionar y con espacios te mata. Tendremos que estar alerta y no perder balones ya que eso nos puede hacer mucho daño". No obstante, confía en las cualidades de los suyos para salir adelante: “El equipo está con ganas de volver a competir, sumar y ganar. Tenemos la confianza necesaria y el equipo está aplicándose para lo que nos vamos a encontrar. Vamos a ir a intentar lograr la victoria y sumar puntos".

El árbitro

Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, del comité territorial vasco, será el encargado de impartir justicia. El árbitro de Rentería asume su primera temporada en la división de plata del fútbol español, donde lleva dirigidos un total de 15 encuentros, en los que ha mostrado 87 cartulinas amarillas (media de 5,8) y ocho rojas (promedio de 0,53).

Al CD Tenerife ya le ha pitado en dos ocasiones: la primera, en la fase de ascenso de 2012, en el encuentro que le enfrentó a la Balompédica Linense en el Heliodoro Rodríguez López y que se saldó con victoria local (3-2). La segunda, también en el feudo tinerfeño pero en el presente ejercicio, en el empate a cero frente al Mallorca de la octava jornada de LaLiga 1|2|3.

Será, en cambio, la primera vez que dirija un encuentro al Cádiz Club de Fútbol.

Bajas y convocatorias

La jornada de selecciones ha hecho mella en ambos conjuntos. Álvaro Cervera no podrá contar con los centrocasmpistas Eddy Silvestre y Rafidine Abdullah, convocados respectivamente por los combinados de Azerbaiyán e Islas Comores. Además, Pep Martí no tendrá a su disposición a su delantero de referencia, Anthony Lozano, reclamado para la selección de Honduras.

Güiza y Del Castillo, novedades más llamativas en la lista de Cervera

Más allá de eso, no habrá muchas más ausencias, ya que en el Tenerife sí estará disponible el guardameta titular Dani Hernández, que a pesar de ser un fijo en las convocatorias hasta la fecha, esta vez no recibió la llamada del seleccionador venezolano, Rafael Dudamel. Tampoco tendrá demasiados problemas el equipo local, que recupera definitivamente a Salvi y que tendrá a todo su arsenal a su disposición. De hecho, Cervera ha citado a los 23 jugadores disponibles, incluyendo a hombres no habituales como los defensas Migue y Luis Ruiz o los atacantes Gorka Santamaría, Dani Güiza y Gastón del Castillo. Martí, por su parte, se llevará a Cádiz a 20 jugadores, teniendo que realizar dos descartes antes del duelo.

Güiza vuelve a la lista de Cervera | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Convocatoria Cádiz CF: Alberto Cifuentes y Jesús Fernández; Iván Malón, Javi Carpio, Aridane Hernández, Khalifa Sankaré, Servando Sánchez, Migue González, , Brian Olivan y Luis Ruíz; Jon Ander Garrido, José Mari, Salvi Sánchez, Nico Hidalgo, Álvaro García, Aitor García y Ager Aketxe; Jesús Imaz, Rubén Cruz, Gorka Santamaría, Dani Güiza, Ortuño y Gastón Del Castillo.

Convocatoria CD Tenerife: Falcón, Edu Oriol, Germán Sánchez, Camille, Alberto, Vitolo, Omar Perdomo, Rachid Ait-Atmane, Suso Santana, Iñaki Sáenz, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Aarón Ñíguez, Jouini, Gaku, Jorge Sáenz, Raúl Cámara, Dani Hernández, Cristo González y Amath N´Diaye.

Posibles onces titulares