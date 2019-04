Álvaro Cervera: "Es posible que los demás nos detengan, pero nosotros no"

Con un buen comienzo de semana tras la victoria ante el Girona, el Cádiz se prepara para su próximo rival, el Tenerife. Un equipo que lleva ya varios años en Segunda División y que ocupa actualmente la cuarta plaza, a tan solo cuatro puntos del conjunto gaditano. “Es muy buen equipo y que lleva cuatro años en Segunda y siempre mirando hacia arriba. Tiene la posibilidad de estar ahí y es un conjunto que va de frente, de una manera atrevida en el juego. Tienen mucho peligro en la delantera”.

Catorce son las jornadas que lleva el Cádiz en puestos de playoffs, con una afición que sueña por ascender a Primera División. “No sé si el Cádiz es favorito, por solidez y por posición en tabla sí, pero también pienso que hay otros equipos que tienen que reaccionar. Así veremos si somos capaces de aguantar el tirón”. Álvaro Cervera conoce la realidad de una liga en la que cada disputa es única, y la rivalidad entre equipos por sumar es muy alta. De momento el Cádiz se mantiene tercero en la tabla y no puede perder la oportunidad de sumar para acortar distancias y reafirmar su puesto en la misma. “Esperamos tener gasolina de cara al final de la competición, porque hemos gastado mucho durante la competición”, apunta el técnico cadista.

El entrenador del Cádiz, ve posible alcanzar al Girona, aunque sabe que no todo depende exclusivamente de ellos, puesto que ganar será su objetivo, pero necesitan que el Girona se deje puntos para conseguir la remontada y subir a la segunda plaza. “Si es así es porque se han dejado puntos. Si mantienen la línea serán inalcanzables y no sé qué pasará”. Álvaro Cervera reconoció además que no van a frenarse y lo darán todo para seguir en la misma línea. “La tarea está hecha, pero no nos vamos a parar aquí. Es posible que los demás nos detengan, pero nosotros no, por eso el partido del domingo es muy importante”.

El desgaste de algunos jugadores es un tema con el que Álvaro Cervera tendrá que lidiar, en este caso habló de Salvi que según comentaba el técnico; “Está bien, a pesar de estar 15 días parado yo cuento con él. Hay más jugadores con molestias y eso será una tónica hasta el final de la temporada, porque es normal por los minutos y el ritmo”. Además, el Cádiz contará con varias bajas, como Adbulah y Eddy. Cambios que como cualquier equipo, deben tenerse en cuenta. “Nos preocupa porque cualquier cambio que tenemos que hacer ahí nos obliga a modificar el equipo”, aseguraba Cervera.

El partido ante el Tenerife está cargado de recuerdos para el técnico gaditano que formó parte del mismo en años anteriores. “Siempre que te mides a un equipo de tu pasado es especial, pero ya eso es pasado. Me alegro de sus éxitos y ellos de los míos, porque conozco a gente allí”, aclaró. Además habló sobre su renovación, “el acuerdo que tengo con el club es que renovaré con la permanencia. Así está firmado”. Agregó también que se siente muy contento en el club gaditano. “En el Cádiz me siento muy valorado, el club tiene a mucha gente que me apoya y está cerca mi para que todo salga bien”.