Durmisi: "Creo que vamos a ganar al Espanyol"

Este miércoles, por el mediodía, ha sido el turno del lateral izquierdo danés Durmisi en rueda de prensa. Probablemente, el fichaje que mejores sensaciones está ofreciendo hasta el momento atendía a los medios de comunicación presentes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para analizar su momento de forma así como el de su equipo.

Este viernes, el Real Betis viaja a Barcelona para medirse al Espanyol: "Esperamos un partido muy difícil porque el Espanyol es un equipo muy bueno, especialmente en casa. Tenemos que conseguir una victoria porque necesitamos más puntos pero creo que lo vamos a hacer". Está a punto de cumplirse una vuelta desde la llegada de Víctor Sánchez. ¿Qué cambios ha notado respecto a Gustavo Poyet?: "La principal diferencia ha sido el nuevo sistema que ha traído Víctor. Fue una adaptación difícil para mí porque soy un jugador con habilidades ofensivas. Creo que ha sido un buen cambio tanto para mí como para el equipo. Estoy contento", opinaba.

El cuadro verdiblanco nunca está solo. En cada rincón del planeta hay un hincha del Real Betis. Y en Barcelona, prácticamente, se encuentra el segundo hogar: "Cuando jugamos fuera siempre hay muchos aficionados béticos. Tanto en casa como fuera siempre tenemos mucho apoyo. Necesitamos ganar".

Durmisi: "Cuando los equipos grandes se interesan por mí es que juego bien"

Se habla de que Durmisi ha sido el mayor acierto de Miguel Torrecilla en el mercado veraniego: "No me gustan esas cosas. Lo más importante es el equipo y que ganemos. Después de que ganemos, se puede hablar de los jugadores. Pero, lo más importante es el equipo, que juguemos bien". De hecho, el Liverpool más otros equipos han preguntado: "Eso es que juego bien pero no es algo que me interese. Lo interesante para mí es cuando todo el equipo juega bien y ganamos. Eso es lo que me gusta. Pero, cuando el Liverpool y otros equipos grandes muestran su interés, claro que es bueno, pero lo principal es el Real Betis", dijo.

El otro día, Durmisi se enfrentaba con Dinamarca a su compañero de equipo Tosca, internacional con Rumanía. No hubo goles: "Somos amigos, así que el 0-0 está bien –risas-". No está tan bien el puesto que ocupa el Real Betis actualmente. El objetivo del décimo puesto está complicado. ¿Se habla de lograrlo?: "Sí, claro. Necesitamos ganar muchos partidos para llegar al TOP 10. Hablamos dentro del equipo de que tenemos que llegar al TOP 10 pero necesitamos ganar muchos partidos para conseguirlo".

Es su primera campaña no solo en el Real Betis sino también en España. ¿Qué tal la adaptación?: "Estoy contento. Estoy jugando muchos partidos. Cuando llegué aquí pensaba que no iba a jugar durante los primeros 5 o 10 partidos. He mejorado desde que llegué. De nuevo, lo más importante es el equipo. No me gusta hablar de mí de manera individual", comentaba.

No le gusta piropearse pero sí lanzar piropos a su gente. Durmisi opina de la hinchada del Real Betis: "La afición siempre está espectacular. Siempre nos apoyan, tanto en casa como fuera". Por cierto, que su español va mejor: "Tengo una profesora pero cuando termino de entrenar estoy cansado y me voy a casa -risas-. Voy una hora al día, poco a poco".

