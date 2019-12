Resumen Osasuna vs Athletic Club en La Liga 2017 (1-2)

Hasta aquí el choque de esta tarde, un saludo.

La segunda parte arrancó con un Athletic buscando la sentencia. No la encontró y se complicó el partido en los minutos finales con un golazo de Sergio León. Finalmente, los leones supieron aguantar.

Final del partido, victoria del Athletic por 1-2, que se pone a un punto de la sexta plaza.

90+2'. Se cruza Mikel Rico para cortar un peligroso centro de Berenguer.

Tres minutos de descuento en El Sadar.

89'. Horrible saque de falta de Iturraspe. Saque de puerta para Osasuna.

84'. Amarilla a De Marcos que cortó una contra.

83'. A punto Aduriz del 1-3, remató desviado a la media vuelta. Olavide sustituye a Buñuel.

82'. Amarilla para Clerc, que derribó a Balenziaga en una contra.

80'. ¡Gol de Osasuna! Pase a la espalda de la defensa de Bóveda que recibe Sergio León, y la pone en la escuadra. Hay partido, golazo de Osasuna.

79'. Último cambio en el Athletic, se marcha Beñat y entra Mikel Rico.

77'. No llega Williams al pase largo de Beñat. Atrapa Sirigu.

73'. ¡Que paradón de Sirigu al intento de vaselina de Aduriz! Buscó el segundo tanto el donostiarra teniendo a Williams para empujarla, despejó el portero.

71'. Segundo cambio en Osasuna, se marcha De las Cuevas y entra Berenguer.

?68'. Segundo cambio en el Athletic, se marcha Muniain y entra Lekue.

67'. Demasiado largo el centro de Clerc, saque de puerta para el Athletic.

66'. Primer cambio también en Osasuna, se marcha Oriol Riera, y entra Sergio León.

61'. Primer cambio en el Athletic, se marcha Raúl García y entra Ander Iturraspe.

59'. Cartulina amarilla a Oier, que derribó a Beñat.

56'. ¡Ahora perdona De las Cuevas el 1-2! Centro que pega en Bóveda y le vuelve a caer al centrocampista, que no encontró portería.

54'. ¡Perdona el tercero Raúl García! Gran pase por arriba de Aduriz que el navarro remata de volea desviado. Saque de puerta

52'. Se le escapó el control a Aduriz tras un buen pase de Williams. Atrapó Sirigu.

49'. ¡Tiene que sacar Sirigu el centro de De Marcos! Despeja el guardameta.

47'. Disparo de Beñat de falta arriba. Saque de puerta.

Arranca la segunda mitad, mueve el cuero Osasuna.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, va a comenzar la segunda parte.

Osasuna reaccionó tras el 0-1 y tuvo unos cinco minutos buenos, insuficientes para encontrar el gol.

El partido no es ni bueno ni vistoso, salvo un par de tramos en los que el Athletic encontró los goles, en dos buenas llegadas de De Marcos.

Descanso en El Sadar. El Athletic puso tierra de por medio justo antes del descanso.

44'. ¡Gol del Athletic! Jugada larga que arranca en Muniain, la pone a la frontal para De Marcos, que mete un pase espectacular para Williams que no perdona.

42'. Mano a mano de De las Cuevas contra Kepa, le molestó lo justo Beñat para que el disparo lo atajara el portero.

39'. Disparo de Williams que tras pegar en David García se va a saque de esquina.

36'. Otra amarilla más, esta vez, para Fran Mérida que cortó la contra de Muniain.

34'. Amarilla para Iker Muniain, que derribó a Riviere.

33'. Saca Sirigu el disparo abajo de Raúl García. Ocasión para el Athletic.

32'. Muy espeso el partido, apenas se ve dominio de ninguno de los dos equipos.

27'. No llega Riviere al balón largo desde atrás, atrapó Kepa.

22'. Primera cartulina amarilla del choque, para Oriol Riera, que derribó a Laporte.

18'. ¡Centro chut de Oier a la madera! En la continuación remató Oriol Riera a las manos de Kepa.

17'. ¡Que parada de Kepa tras remate de Oriol Riera en una falta! El portero despeja el remate abajo a saque de esquina.

14'. Cabezazo de Oier tras saque de esquina que atrapa Kepa.

11'. ¡Gol del Athletic! Gran jugada de Iñaki Williams que la pone al interior del área para De Marcos, que da un pase de la muerte a Aduriz, que no falla. Gol número 100 en Liga para Aduriz. Se adelantan los leones.

9'. No pudo rematar Rául García un centro desde la izquierda de Laporte, despeja Osasuna.

5'. No llega Raúl García al balón largo de Laporte, primera aproximación del partido.

3'. Minutos de tanteo, ningún equipo se hace con el control del balón.

Arranca el encuentro.

Va a comenzar el partido, pondrá la pelota en juego el Athletic.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, todo preparado para el arranque del choque.

Menos de quince minutos para el arranque, calientan ambos equipos.

El Athletic saltará a El Sadar con: Kepa; De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenziaga; Beñat, San José, Williams, Muniain, Raúl García y Aduriz.

Osasuna jugará con: Sirigu; Buñuel, Oier, Unai García, David García, Clerc; De las Cuevas, Causic, Fran Mérida; Riviere y Oriol Riera.

Ya se conocen los onces de ambos equipos.

El estadio del encuentro C. At. Osasuna vs Athletic Club de Bilbao en vivo será El Sadar con capacidad para 18.761 espectadores. El ambiente hostil de que espera a los de Valverde hace prever que el estadio presentará un lleno.

El último Osasuna – Athletic disputado en El Sadar resultó con un vencedor muy claro. El Athletic se impuso por 1-5 merced a una exhibición de Ander Herrera, que realizó un choque para recordar, y un buen partido de Aduriz, que con un doblete cerró el choque.

Petar Vasiljevic se lleva al choque a: Mario, Sirigu, David García, Oier, Unai García, Fuentes, C. Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel, Causic, Berenguer, Fausto Tienza, Fran Mérida, De las Cuevas, Raoul Loé, Olavide. Sergio León, Oriol Riera y Rivière, por lo que se espera que el técnico pueda poner en liza su once habitual.

Valverde deja en Bilbao a Sabin Merino y Eraso por decisión técnica, al que se añade Yeray, lesionado en el encuentro de la Selección Española sub-21 contra Italia, que presenta una doble fractura de los huesos propios de la nariz

Atentos en el partido C. At. Osasuna vs Athletic Club de Bilbao en vivo a Iker Muniain: El menudo futbolista navarro tiene en este derbi uno de sus choques favoritos, siempre vive un ambiente hostil hacia su persona en El Sadar, a raíz de unas declaraciones realizadas cuando Joaquín Caparrós entrenaba a los leones, y eso le motiva. Osasuna es de las victimas favoritas del jugador del Athletic.

Muniain en un partido de la actual temporada. | UGS Vision

Atentos en el partido C. At. Osasuna vs Athletic Club de Bilbao en vivo a Sergio León: El delantero de Osasuna es el jugador más importante del conjunto navarro. Capaz de realizar grandes goles, pondrá en jaque a toda la defensa rojiblanca, que deberá estar muy atenta al ex futbolista del Elche.

Sergio León en un encuentro de esta temporada. | Foto: Osasuna

Por su parte, Ernesto Valverde, volvió a reiterar su negativa a hablar de su fututo, se dedicó a hablar del partido: “Cuando uno está abajo parece que siempre le ocurren todas las desgracias, el hecho de que tú marques primero hace que al contrario se le venga un poco el mundo encima”. “Sería bueno poder adelantarnos y dominar un poco la situación, generarles cierta inquietud. Si lo hacen ellos, a nosotros también nos la va a generar, porque también tenemos obligación de ganar. Ya todos los equipos nos jugamos la recta final de la temporada y los puntos valen mucho en un sentido o en otro”.

El técnico de Osasuna, Petar Vasiljevic, habló en la previa del choque de los problemas que pueden tener sus jugadores ante la situación administrativa que vive el equipo, ya que se empieza a hablar de elecciones en el corazón navarro:”Nos hemos intentando aislar de estas cosas. El vestuario tiene que pelear en el campo y dejar lo otro para los que toman decisiones. No ha habido conversaciones y el pensamiento del vestuario es hacia el tema deportivo”. Ya sobre el partido, el serbio comenta: “El Athletic es un equipo de mucha intensidad y de fútbol directo”. “Es un derbi que siempre tiene un plus para los jugadores de ambos equipos y espero mucha intensidad y fútbol directo, con el campo lleno”

El derbi Osasuna – Athletic se ha disputado un total de 37 veces en la Primera División Española, con buenos números para los rojiblancos, que de las 37 ocasiones, se ha llevado un total de 15 victorias, y 11 empates. Los once encuentros restantes los ganó Osasuna, por lo que pese a la diferente clasificación de ambos equipos, se espera un choque igualado.

Osasuna por su parte, se encuentra bastante perdido en la tabla liguera, pues los navarros tan solo han sido capaces de obtener diez puntos en lo que va de campaña liguera. Los de Vasiljevic se sitúan colistas muy lejos de la salvación, por lo que este choque puede suponer uno de sus últimos trenes para empezar a soñar con mantenerse en la categoría

Tanto es así que desde que los rojiblancos cayeran eliminados frente al APOEL en la UEFA Europa League, los leones tan solo han dejado escapar seis de los últimos quince puntos, lo que le ha permitido acercarse peligrosamente a la quinta plaza, y recuperar la séptima, en la que estuvo instalado casi toda la temporada.

El Athletic, por su parte, llega al partido tras caer derrotado en San Mamés frente al Real Madrid por 1-2, aunque las sensaciones de los rojiblancos son otras. Desde la eliminación europea, los rojiblancos han encontrado su mejor momento de forma, y en estos instantes parece de los equipos más peligrosos de la categoría

El encuentro podría ya empezar a dictaminar el objetivo que van a tener ambos equipos desde este instante hasta final de temporada. Osasuna llega al choque tras el parón de selecciones después de haber caído derrotado en el Benito Villamarín, y con sus opciones de salvación bastante decaídas, por lo que una victoria en este derbi se antoja fundamental.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo del encuentro de la jornada 29 de la Liga, C. At. Osasuna vs Athletic Club de Bilbao, que se disputará en el Sadar. El encuentro arrancará en el territorio navarro partir de las 16:15 horas.