Previa UCAM Murcia - Cádiz CF: cruce de aspiraciones

Por cuarta vez en su historia, el Cádiz CF visitará al UCAM Murcia, un rival con el que ha coincidido en los últimos años en Segunda B y que no se le da nada bien. Por su parte, el equipo de Francisco llega con un alto nivel de confianza tras cinco partidos seguidos sin perder y querrá seguir sumando para dejar definitivamente atrás los puestos de peligro de la clasificación y acercarse al objetivo de la salvación. Azules y amarillos medirán sus fuerzas en La Condomina este sábado a partir de las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Segunda División.

Universitarios aplicados

El UCAM Murcia ha salido adelante y está más vivo que nunca. Mala pinta tenía el proyecto de José María Salmerón, que tras algún repunte interesante, se hundió y llevó a los de la región de Murcia al pozo de la clasificación. No obstante, la llegada de Francisco supuso un nuevo comienzo, como así demuestran los números: solo dos derrotas en trece jornadas desde el desembarco del ex del Almería, que ha levantado al plantel universitario hasta la decimoquinta posición con 37 puntos, con cuatro de colchón sobre el descenso.

Ahora el equipo azul llega a la cita de este sábado después de cinco partidos sin conocer la derrota (dos victorias y tres empates). En su último compromiso en su feudo, lograba vencer al Getafe, otro de los equipos de la zona alta, por dos tantos a cero merced a las dianas de Góngora y Jona. Y la pasada semana lograron un valioso y trabajado punto en el campo del siempre complicado Reus Deportiu (0-0).

La ilusión sigue intacta

El Cádiz CF ha sido una de las sorpresas más agradables de la temporada. Un lobo con piel de cordero, que aunque comenzó la temporada estancado y con dudas, encontró la forma de alcanzar el éxito. Álvaro Cervera ha sabido sacar partido a una plantilla confeccionada en principio para la permanencia, pero que a falta de apenas diez jornadas está dispuesto a pelear por todo. En Murcia, buscará su cuarta victoria en los seis últimos partidos, que le ayude a acercarse a la segunda plaza que aún defiende el Girona con 58 puntos. Por el momento, el equipo andaluz se ubica justo detrás, a ocho puntos de los albirrojos (50), y seguido muy de cerca por Tenerife, Real Oviedo (49 ambos), Getafe (47) y Huesca (46).

Además, los de la Tacita de Plata podrían lograr el segundo consecutivo a domicilio, después de “conquistar” Montilivi en la jornada 30, un estadio hasta entonces inexpugnable y que sirvió para dar vida a la parte alta de la clasificación. De hecho, el Girona volvía a caer derrotado la semana siguiente en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, por lo que el encuentro en Carranza ante el CD Tenerife se presentaba ya no solo de ampliar distancias con uno de los principales perseguidores, sino también de aproximarse a los puestos de ascenso directo. Sin embargo, un gol de Amath acabó con las aspiraciones amarillas y el Cádiz desperdició una ocasión inmejorable de dar un paso en firme hacia el ascenso.

Precedentes

El conjunto universitario es uno de esos que no se le da bien, ni de lejos, al Cádiz CF, que en siete ocasiones solo le ha ganado una vez, mientras que los seis duelos restantes se repartieron equitativamente entre tres victorias murcianas y tres empates.

Ninguna victoria ni gol a favor del Cádiz en sus visitas al UCAM

Esa única victoria amarilla llegó en la temporada 2014/15, con el liderato del grupo IV de Segunda División B en juego. Finalmente, los de casa se imponían con un solitario tanto de Juan Villar, que les daba ventaja en la primera posición, que terminarían conservando hasta el final. El UCAM terminó segundo pero ninguno de los dos logró el ascenso ya que en ambos casos el Bilbao Athletic se cruzó en el camino.

Más desolador es el panorama cadista en sus visitas a Murcia, ya que de nueve puntos posibles solo ha podido sacar uno, en su primer intento en 2012, y no ha logrado ver portería ni una sola vez. Las dos posteriores se saldaron con victoria universitaria, siendo el año pasado por una ventaja de dos tantos a cero.

En la primera vuelta del presente ejercicio, Cádiz y UCAM empataban a dos en Carranza, a pesar de que el cuadro Cervera logró una ventaja cómoda de dos tantos, anotados por Aridane y Santamaría. No obstante, no supo guardar la ropa y en los últimos diez minutos los de Salmerón por medio de Imaz (ahora jugador amarillo) y Juanma Delgado, viéndose condicionado también por la expulsión de Carlos Calvo en los minutos finales, lograron sacar la victoria. En cualquier caso, sería un reparto de puntos que fue un duro golpe en el orgullo amarillo por la forma en que aconteció, pero más interesante aún sería la reacción posterior ya que a partir de ese momento el Cádiz iba a iniciar su mejor momento de forma de toda la temporada.

Declaraciones

Durante la semana, varios de los protagonistas pasaron por los micrófonos para analizar el encuentro de la trigésimo segunda jornada de Liga. Uno de ellos fue el defensor universitario Unai Albizua, que reconoció la dificultad del rival que visitará La Condomina: “Nos enfrentaremos a un equipo muy vertical, que tiene jugadores de mucha calidad en ataque. Están haciendo las cosas bien y este fin de semana en casa vamos a tener delante a un rival muy complicado”. Aún así, considera que no hay nada que perder y que irán a por todas: “No nos podemos volver locos mirando la clasificación. Nos centramos en sumar de tres en tres cada jornada y afrontar cada partido como si fuera una final”.

Albizua, referente en la zaga universitaria | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Cervera: "No nos gustaría que de aquí al final no nos salieran las cosas como están saliendo ahora"

También habló, por parte cadista, el entrenador Álvaro Cervera, que tuvo que dar la cara tras la derrota ante el Tenerife y admitir que su equipo puede estar sufriendo mal de altura: “Veo tranquilidad en el equipo, pero la situación en la que estamos nos ha creado un poco de ansiedad que no es buena, cuando debería ser todo lo contrario. No nos gustaría que de aquí al final no nos salieran las cosas como están saliendo ahora”. Sobre su rival, destacó: “en casa está siendo un equipo muy complicado. Tiene las ideas muy claras y es un partido peligroso para nosotros porque parece que estamos obligados a ganar, y cuando vamos obligados nos cuesta mucho”.

Reencuentros

Varios excadistas estarán presentes en el encuentro del sábado, defendiendo ahora la elástica universitaria. A destacar, Natalio, Góngora y Jona, que no coincidieron en sus respectivas etapas pero tuvieron un papel destacado en el Cádiz, a pesar de que el colectivo no cumpliese los objetivos.

Natalio llegaba al Cádiz en el mercado de invierno de la temporada 2007/08, con el objetivo de apuntalar el ataque de cara a la meta de la permanencia. El valenciano se adaptó rápido y realizó buenas actuaciones, pero sus cinco tantos no fueron suficientes y el equipo amarillo descendía a Segunda División B. No lo haría el atacante, que desde entonces no abandonaría el fútbol de plata, al pasar por escuadras como el CD Tenerife o CD Numancia, entre otras muchas.

Juan Francisco Góngora militaría en el Cádiz en Segunda B en la 2011/12, como un refuerzo interesante y con proyección para el futuro. Tuvo una reñida competencia en el carril zurdo con Samuel Camille pero sería el ahora jugador del UCAM quien llegase al final como titular aprovechándose de la lesión del francés. Disputó 19 encuentros en total y dejó buenas sensaciones en general, mientras que el equipo caía ante el Lugo y se quedaba otra vez sin subir. Tras ello, pareció estancarse en la categoría de bronce hasta que llegó al UCAM donde se convirtió en el mejor lateral izquierdo de la categoría, incluso destapándose en el apartado goleador, por lo que, como no podía ser de otra forma, continuó en el nuevo proyecto en Segunda División.

Góngora, ahora en el UCAM, tuvo pasado cadista | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Por último, Jona Mejía participaría en el Cádiz en la temporada 2014/15, última intentona fracasada por retornar al fútbol profesional. El ariete, tras despuntar con el Real Jaén en su debut en Segunda, dio un alto nivel en la Tacita de Plata firmando 18 dianas en 32 partidos, comandando un ataque temible en el que le acompañaban hombres de la talla de Juan Villar y Airam Cabrera. También vio puerta en el primer partido de playoff ante el Oviedo en el último ante el Bilbao Athletic, pero tampoco hubo suerte y tras ello Jona regresaría con todo el merecimiento a la división de plata, primero con el Albacete y ahora con el UCAM.

Árbitro

El encargado de dirigir la contienda será David Medié Jiménez, del comité territorial catalán. El trencilla, que afronta su quinta campaña en Segunda División, pitará con este su decimosexto encuentro en la presente campaña, ha mostrado hasta el momento 58 tarjetas amarillas (3,87 de promedio) y seis rojas (media de 0,4). Será la tercera vez que se vea las caras con el conjunto amarillo, que con él ha vivido una victoria (0-1 en Lugo) y una derrota (0-1 frente al Real Valladolid). Mientras tanto, será la primera vez que ejerza en La Condomina este curso, ya que la única vez que ha dirigido a los murcianos en lo que vamos de campaña fue en el triunfo en el Iberostar Estadi (1-2 al Mallorca) en Copa del Rey.

Bajas y novedades

Francisco tiene a prácticamente todo su arsenal a su disposición, aunque deberá hacer frente a algunas ausencias. Primero, un Biel Ribas que a pesar de no ser amonestado en el duelo en tierras catalanas, fue castigado por el Comité de Competición con cuatro partidos de sanción tras una agresión a un defensor del Mirandés, Álex Quintanilla, dos jornadas atrás. Tampoco estará el mediocentro Manolín, que en Reus ya vio su quinta amarilla de ciclo. Tampoco estará el delantero Ibán Salvador, que se perderá todo lo que resta de competición por lesión.

Por su lado, Álvaro Cervera tendrá en la medular su principal quebradero de cabeza. Jon Ander Garrido se lesionó ante el Tenerife y ahora padece una rotura en los isquiotibiales. Pero además, Rafidine Abdullah regresó también con molestias tras su convocatoria con Islas Comores y, tras ser sometido a examen médico, se ha conocido que tiene un esquince de rodilla, por lo que tampoco podrá viajar a Murcia. Además, el técnico no tendrá disponible a Imaz, que no podrá jugar debido a una cláusula de su contrato que le impide enfrentarse al UCAM, equipo en el que comenzó la temporada. Por último, Brian Oliván se queda fuera por decisión técnica, posiblemente para tener descanso tras la alta carga de partidos que lleva a sus espaldas. Gorka Santamaría, que no iba convocado desde el duelo ante el Mirandés, es la principal novedad en la lista amarilla.

Garrido, baja importante para Cervera | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Posibles onces titulares

No se esperan demasiadas novedades en el equipo de Francisco, que en Reus ya repitió el equipo que venció al Getafe en el último encuentro en La Condomina. Es más que posible que vuelva a confiar en el mismo bloque, aunque tendrá que hacer un cambio obligado en la portería para reemplazar al sancionado Biel Ribas, siendo Fernando el elegido a priori. Mientras, también deberá introducir un cambio en la medular para sustituir a Manolín, sancionado tras cumplir ciclo de amonestaciones.

Por su parte, Cervera ya ha anunciado que habrá novedades, por lo que su once, más allá de la baja de Garrido, podría diferir bastante al habitual. Por lo pronto, la dupla José Mari – Eddy, los únicos mediocentros disponibles de la primera plantilla, parece clara para partir de inicio. También parece lógico que jugará Luis Ruiz en el lateral zurdo en lugar de Brian Oliván.