El Tercer Tiempo: El día de la marmota

No porque ocurra una y otra vez, no porque sea la misma historia de siempre, deja de sorprender a propios y extraños. El Real Betis caía por 2-1 este viernes en el choque que abría la Jornada 29 de LaLiga Santander ante el Espanyol. El marcador puede entrar dentro de la normalidad porque los 'pericos' están al alza mientras que los andaluces no encuentran su sello de identidad. Lo que es llamativo es la forma de caer. Y es que a pocos equipos les pasa esto de estar venciendo 0-1 en el tramo final y, a raíz del empate, bajar los brazos para ver cómo tu enemigo público número uno te baja a la tierra con la derecha en un chut que entra por la escuadra. El guionista, desde luego, apunta a los Premios Goya.

La primera mitad tuvo más intensidad que ocasiones aunque sería el Espanyol quien saliera con ímpetu a por el choque. Y por partida doble. Primero, con Gerard Moreno que obligaría a intervenir a Adán. Y, en el mismo minuto, con Víctor Sánchez. El lanzamiento desde fuera del área del medio 'perico' fue repelido por el meta del Real Betis. Las intenciones eran del cuadro catalán aunque el encuentro no tenía un dominador claro del esférico. Orden, lucha, pelea... y poco más.

Jurado, en el tramo final del primer tiempo, tenía otra clara para el cuadro de Quique Sánchez Flores. Su chut obligaba nuevamente a que Adán tuviera que estar atento para salvar los muebles. Si fuera boxeo, probablemente, el Espanyol merecería haber ido por delante. Eso sí, eran acciones puramente esporádicas que no constantes. La hora del 'bocata'.

Ya en el segundo acto, el míster local movía su banquillo. Se sentaban tanto Caicedo como el propio Jurado para dar entrada a un chaval y a un veterano al mismo tiempo, Melendo y José Antonio Reyes, al verde. El Real Betis sería el primero en golpear en esta segunda parte, con su 'killer'. Rubén Castro mandaba la pelota arriba en una buena acción individual. Era el primer susto serio verdiblanco del choque.

El equipo local no se amilanaba y, por eso, Diego Reyes quiso abrir la lata. Su cabezazo libre de marca era detenido no con pocos problemas por Adán. Estaba muy solo el central mexicano, autor del tanto que daba la victoria a su equipo en Heliópolis. Por fortuna para los intereses de Víctor Sánchez, el peligro no se transformaba en gol.

'RC24' como ilusión

Al rescate | FOTO: LaLiga

El fútbol es incomprensible porque puede cambiar en cuestión de tiempo. De hecho, una buena acción individual de Brasanac, que cedía a Sanabria atrás, provocaría el penalti para los béticos. El delantero paraguayo era derribado por Javi Fuego -amonestado-. La pena máxima la transformaría Rubén Castro sin problemas. El canario no se ponía nervioso y conseguía batir a Diego López con un buen tiro ajustado a la escuadra. Era el 0-1 del Real Betis en el RCDE Stadium.

Cómo quemarse con Fuego

Un pretendido para empatar | FOTO: LaLiga

Víctor Sánchez, inmediatamente, quitaba al canario para meter a Petros con el objetivo de aguantar en el tramo final las acometidas del Espanyol. Quique Sánchez Flores, buscando eso precisamente, dejaba a Javi López en la caseta para meter a un delantero: Álvaro Vázquez. Sería Javi Fuego el encargado de establecer el 1-1 aprovechando una falta de concentración visitante para batir con la derecha a Adán. Pezzella no pudo sacarla bajo la línea.

Reyes del dolor

La remontada del Espanyol | FOTO: LaLiga

Otro cambio que iba a marcar el devenir final sería el de dar entrada a Álex Martínez por Brasanac cuando un rato atrás Víctor Sánchez, también con empate, había sacado a Joaquín por Durmisi para colocar una línea de cuatro hombres atrás en busca de la victoria. El antes sí y ahora no es poco comprensible. El guionista de la película se guardaba un 'as' bajo la manga con nombre de José Antonio, natural de Utrera, extra-motivado por jugar ante el vecino. Pues sí, Reyes batía con la derecha a Adán para hacer el 2-1 en el 90' y dedicárselo al sevillismo. Su derbi particular lo había ganado. El Real Betis cayó probablemente sin merecerlo por la intensidad ofrecida y porque el Espanyol tampoco hizo el partido de su vida pero, seguramente, el castigo no fue más que a la poca valentía del técnico madrileño, altamente cuestionado por el beticismo.