Tomé: "Va a ser un partido muy abierto porque ellos también tienen mucho en juego"

En primer lugar, Tomé hablo del parte médico que sufre el equipo y manifestó que no serán bajas prolongadas en el tiempo: “Creo que a estas alturas de la temporada es lógico, estamos entrenando también con intensidad, la competición también es exigente, no son lesiones de larga duración, pero ahora mismo hay varios que no están para poder ayudarnos”. El técnico blanquiazul aseguró que el único que podrían forzar a jugar seria Rios Reina pero no lo harán porque lleva dos semanas sin entrenar con el resto de la plantilla: “El único que tal vez podríamos forzar seria Ríos, pero hay que tener en cuenta que lleva quince días sin entrenar en campo, haciéndolo en gimnasio, en piscina y aunque le molestia le pudiera remitir para el partido, el ritmo no tiene el necesario para competir en un partido con lo que hay en juego”.

Otro que no podrá estar en Ferrol es el portugués David Caiado del que manifestó Tome que tendría muchas probabilidades de lesión si participase: “Si, según el doctor está en riesgo alto de lesión, aunque la molestia le ha ido remitiendo, hay que seguir, no podemos lesionar a un jugador si no está en perfectas condiciones”

Alvarez Tomé manifestó que no le condicionan las numerosas ausencias que tiene y se centra en hacer importantes a los que tiene a su disposición: “Cidoncha jugó el otro día, Ríos jugó el otro día, Jonathan no jugó porque no podía pero estaba perfectamente, lástima de un problema que surgió el viernes por un pisotón de compañero, están muy cerca todos ellos de poder jugar, pero no para este fin de semana, no me condiciona en absoluto, tenemos que hacer importantes y centrarnos en los que están y no acordarnos para nada de los que no pueden estar”.

El entrenador leonés aseguró que el partido ante el Racing de Ferrol es la primera final que tienen de las seis que tienen por delante: “No podemos perder energía de ningún tipo en pensar en los que no están en el campo para competir al máximo, son finales todo lo que nos resta son finales, esta es la primera de ellas, sino lo conseguimos difícilmente podremos seguir con opciones, digo difícilmente porque nunca se sabe lo que puede pasar”.

El técnico blanquiazul se espera un partido de muchas alternativas ante un equipo que está atravesando un gran momento de forma: “Mis sensaciones son que va a ser un partido muy abierto porque ellos también tienen mucho en juego y es un equipo que ha mejorado mucho en las últimas jornadas, está en un momento dulce y hay mucho en juego por las dos partes, va a ser un partido épico, tenemos que centrarnos en no cometer error, mandar en el campo, intentar tener el control del partido y lo más importante hacer un gol más que ellos, que al final es lo que cuenta”. Álvarez Tomé espera que su equipo siga evolucionando, especialmente en el aspecto colectivo: “Confío plenamente en que el equipo siga mejorando, que siga creciendo, que den en el campo todo lo que tienen en todos los sentidos, en todos los aspectos, sobre todo como grupo que es lo más importante”.

El entrenador de la Deportiva también quiere una victoria de la Cultural en Pontevedra unido a una victoria de su equipo en Ferrol para estrechar el margen sobre el equipo granate: “Lo que quiero es que la Cultural gane en Pontevedra después de que nosotros hayamos ganado en Ferrol, son condiciones que se tienen que dar para que nosotros sigamos optando, ojala dependiéramos solo de lo que pudiéramos hacer, pero también dependemos de otros”.Tomé cree que es una jornada muy importante y de darse los resultados favorables a la Deportiva se abre una nueva liga para los blanquiazules: “Si, mañana a última hora de la tarde podemos estar en un panorama totalmente distinto, ojala sea así, hay posibilidades de que pueda ser así y empezaría una liga nueva para nosotros”.

El míster de la escuadra berciana aseguró que Pastrana cuenta con más posibilidades de ser titular por la ausencia de Caiado y manifestó que el extremo madrileño es de los jugadores que menos ha visto en competición: “Ahora el tiempo que tenemos es muy limitado, tenemos que buscar lo mejor para cada partido, no digo que no tenga más opciones o menos que otros de jugar, busco lo mejor en cada jornada, también digo que no les conozco suficiente en la competición, hay algunos que han jugado menos, entrenando si pero lo que es competir, Víctor es uno de los que menos he visto competir, igual que Figueroa, los que menos minutos han tenido en estos partidos o en partidos que yo he visto anteriormente”.

Por último, Tomé alabó la actitud que han tenido los jugadores desde su llegada y aseguró que él les intenta ayudar a que compitan mejor sin llegar a un exceso de agresividad: “He visto intensidad y actitud en todo momento en los dos partidos que he estado aquí, cierto es que las características del equipo no sean de una alta agresividad en cada competición por cómo es cada jugador, pero sí que intentamos por lo menos desde mi parcela, el darles esa posibilidad de que sepan competir y tengan esa agresividad que no sobrepase el reglamento”, concluyó.