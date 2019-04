Gonzalo de la Fuente: "Los partidos que quedan tenemos que estar a la altura"

Sorpresa en la alineación de Miguel Ángel Álvarez Tomé, aunque no por su presencia en el once inicial sino por su posición. El central burgalés dio un paso adelante y formó junto a Andy en el doble pivote ante la acumulación de ausencias en esa demarcación. Gonzalo de la Fuente no pudo ayudar a los suyos en su objetivo de conseguir un triunfo que les acercara al playoff de ascenso a Segunda División. El polivalente jugador de la Deportiva atendió a los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento de este martes.

El central burgalés explicó que la lesión sufrida en el Estadio de A Malata no ha sido finalmente importante: "Gracias a dios no había nada roto, solo la contusión; con dolor y molestia, pero bien. Además, es la mano, no es nada relevante, contento". Gonzalo de la Fuente comentó que "la mayoría de nosotros hemos vivido situaciones parecidas" y apuntó que "no ha ido como esperábamos la temporada y cada uno sabe lo que tenemos que hacer". El zaguero de la Deportiva fue contundente en este sentido: "Nos estamos jugando mucho representando a la SD Ponferradina, a nosotros y ser conscientes que tenemos que hacerlo mejor. No creo que haya mucha duda".

"Las situaciones se sacan muchas veces de contexto y hay que tomarlo con naturalidad".

Gonzalo de la Fuente comentó que "han sido días complicados después de lo que pasó el sábado" y señaló que "lo que duele es la situación". El central de la Deportiva explicó que "mucha parte de la afición está mostrando su descontento como es normal" y quiso restar importancia a lo vivido tras el encuentro: "Las situaciones se sacan muchas veces de contexto y hay que tomarlo con naturalidad". El zaguero burgalés no dudó en reconocer que "nosotros de puertas adentro también lo hacemos, porque está claro que las cosas no han salido bien" y añadió que "lo del otro día no fue ni significativo, son reacciones normales, que muchas veces nosotros salimos cabizbajos".

En cuanto al encuentro que se desarrollará este domingo en el Estadio El Toralín, el zaguero de la Deportiva comentó que "después de la segunda vuelta se reforzaron muy bien y comenzaron muy bien" y apuntó que "incluso en Burgos se habló de aspirar a algo más". Gonzalo de la Fuente no dudó en reconocer que "los equipos de abajo están sumando y vienen con urgencias", aunque la realidad es que la SD Ponferradina también necesita los tres puntos: "Nosotros nos estamos jugando mucho, también a nivel individual y lo primero por el club". "Los partidos que quedan tenemos que estar a la altura", sentenció el jugador blanquiazul.