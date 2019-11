El Atleti B no come torrijas en Semana Santa

Las articulaciones del pie se resisten, pasos cortos, abundante carga y tensión, mucha tensión sustentada sobre los pies de aquellos que se aventuran a embaucarse en el papel de costaleros, y que dejan calar hasta el último hueso la pasión de la Semana Santa española. Ese es el mantra repetido durante estos días en todos -o casi todos- los pueblos de la Península Ibérica. En ese ritmo, temblaron todas y cada una de las articulaciones de los 22 protagonistas que desde el verde del Santo Domingo celebraron su particular Miércoles Santo. Allí, no se disputaban los cuartos de final de la UEFA Champions League -que horas más tarde asolarían la capital- allí se enfrentaron el Alcorcón B y el Atlético de Madrid B, por lo que no hubo pelotita moviéndose en el centro del campo, ni tifo, ni si quiera recogepelotas, pero lo que sí hubo allí fueron cuatro goles y la ilusión de aquellos que aspiran a algún día poder disputar el partido de las 20:45h.

Acción reacción

Entrada la recta final del campeonato, no incita el calendario -ni la clasificación-, a dejar nada en el tintero. Salieron los locales dispuestos a no permitirse doblegar por un Atlético de Madrid B que acabó el día liderando la Tercera División. Apuntaba el luminoso el minuto 25' cuando Perales enviaba al fondo de sus propias redes el cuero tras un mal despeje que no acertaba a comprender San Román. No es dado el conjunto rojiblanco, precisamente, a caer en depresiones post-gol, a la vista quedó tan sólo dos minutos más tarde, cuando en la portería contraria Roberto Olabe convertía sin pestañear el primer tanto de los de Óscar Fernández desde los once metros. Fue Juan Moreno quien se escabulló en el área provocando así una máxima penalización que Javier Roldán Bernardo no dudó en señalar. Empataban los visitantes el partido sin conceder apenas tiempo a la grada para saborear el tanto local.

Dicen que quien la sigue la consigue, y el Atlético no contento con el primer gol buscó incansable el segundo. Dicho y hecho, rozaba el reloj el tiempo de descanso cuando, de nuevo, Roberto Olabe se aventuraba desde la frontal del área y con la zurda la colocaba rasa en el palo izquierdo de la portería de Adrián. Giro de 90º grados sobre la trama del partido y sobre los planes de un Fran Blasco que no supo sobreponerse a la reacción india.

Hilvanar los rotos

El segundo tanto sentó a los locales como una botella de agua vacía en medio del Sahara, buscaron sobreponerse a los zarpazos de Roberto Olabe, sin embargo, el esférico siempre acababa llegando con peligro y rondando el tercero sobre su propia área. Dicen que si sabes arreglar los errores es como si no hubieras cometido ninguno, esa es la frase que siguió a rajatabla Cristian Perales que, tras una galopada, tocó lo suficiente para batir al meta y colocar el cuero en la portería visitante y subir así el tercero colchonero al marcador. El delantero enmendó su error y con él, puso punto y final a una contienda en la que el Atlético B superó a un Alcorcón B que se mostró atorado con el juego visitante. Los de Óscar Fernández sumaron así tres puntos fundamentales de cara a la resolución de la competición. Le restan cinco jornadas al campeonato, le quedan cinco finales al Atlético de Madrid B.