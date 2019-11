Entrevista. Luis Fernández: "Soy un deportivista más"

Luis Fernández Teijeiro nació en Burela, Lugo el 27 de Septiembre de 1993. En 2009 ficha por el Deportivo tras su buen rendimiento en el Ural y tan solo 2 años más tarde como juvenil debuta en el filial del Dépor en Tercera División. Sufrió una grave lesión de ligamento que le separó durante ocho meses de los terrenos de juego, pero volvió en 2012 para convertirse en una pieza clave para el Fabril llegando a anotar 27 goles en 32 partidos. Este año estuvo cerca de conseguir el ascenso a Segunda B, pero el Palo, como cuenta el propio Luis, los eliminó el la fase final en "el peor partido de mi vida".

La buena temporada con el Fabril le hace tener la oportunidad de subir al primer equipo donde consiguió el ascenso a Primera División ayudando con 6 goles en la temporada. Pero el ascenso y la competencia de la categoría supuso que Luis tuviese que salir cedido en busca de minutos al Lugo y posteriormente al Huesca. Tras dos cesiones, el Dépor y Luis acuerdan la rescisión del contrato en el pasado verano y Luis se incorpora a las filas del Alcorcón. Tras una mala experiencia en el equipo madrileño, decide hacer las maletas de nuevo para vestir la camiseta del UCAM Murcia, donde Luis espera poder asentarse y destacar para cumplir su ansiado sueño de jugar en Primera.

Pregunta: ¿Cómo valora a día de hoy su fichaje por el UCAM Murcia?

Respuesta: Bueno, yo había rescindido con el Dépor y la verdad es que me fui con mucha ilusión al Alcorcón para empezar una etapa nueva y todo salió al revés, fueron momentos muy duros, pero el UCAM me dio la oportunidad y estoy muy contento de cómo me han recibido, con el grupo que había, con el entrenador...

P: ¿Cuál es su objetivo para el año que viene? ¿Ves en el UCAM un sitio donde quedarte varios años?

R: Mi objetivo ahora es recuperarme de la rodilla, pero sí, me gustaría quedarme en el UCAM. Es un equipo que tiene pocos años de historia, pero que viene haciendo las cosas muy bien y tiene un proyecto interesante en el que estoy muy cómodo.

"Agradecer a la afición todo lo que hacen por mí"

P: Tras cuatro años de su salto a Segunda División, ¿se ve jugando en Primera?

R: Nadie regala nada. No es simplemente tener la oportunidad o no, sino trabajar para intentar conseguirlo. Estoy en ello y sería un reto muy importante, pero mi situación actual no invita a pensar en eso, sino a recuperarme y poder hacerlo bien en Segunda.

Creo que marcarse un año es contraproducente. Ojalá algún día pueda tener esa gran oportunidad, pero aún tengo mucho que aportar en Segunda.

P: Tras su salida del Dépor, ¿en qué club se ha encontrado más a gusto?

R: En todos he estado bien, aunque quizás en el UCAM es el sitio donde mejor me he encontrado. Venía de una situación difícil en el Alcorcón y la verdad que el UCAM se ha portado fenomenal conmigo y eso siempre es digno de agradecer.

P: ¿Cómo se llevó a cabo la negociación para la salida del Alcorcón?

R: La salida del Alcorcón fue un tanto extraña. Te fichan en el mercado de verano y después no tienes continuidad por diferentes circunstancias. Pero por suerte llegó el UCAM que hizo un gran esfuerzo para poder ficharme.

"Mi paso por el Alcorcón fue el peor momento de mi carrera"

P: Viendo la fama que están cogiendo los países emergentes futbolísticamente hablando, ¿se plantearía en algún momento de tu carrera irte a China, Qatar o Estados Unidos?

R: Yo creo que son experiencias nuevas. Son países muy diferentes donde el fútbol está en alza gracias al tema económico y la verdad es que no me marco ese objetivo; quiero triunfar aquí, en España y ojalá pueda ser así.

P: ¿Cree que merecía la oportunidad de haberte quedado en el Dépor cuando te fuiste?

R: Bueno, eso son situaciones que deben valorar el entrenador y el director deportivo y en este caso no se dio así. Me fui al Lugo para tratar de conseguir minutos y tuve la mala suerte de tener una lesión bastante larga y ahí todo se hizo más difícil.

Cuando llegó la pretemporada ya vine con la idea de salir cedido, pero yo lo intenté hasta el final. Siempre quise y querré estar en el Dépor, pero sé cuál es la situación. Por eso le deseo lo mejor al club y aquí tienen un deportivista más.

P: ¿Tiene la esperanza de que le vuelva a llamar el Dépor en algún momento?

R: Ahora no tengo esa esperanza. Está claro que me encantaría jugar en el Dépor, pero ahora lo que tengo es la esperanza de recuperarme y a partir de ahí que me respeten las lesiones y lo que tenga que ser, será. Pero no me obsesiono con ningún objetivo.

P: ¿Piensa que el Dépor está desaprovechando su cantera?

R: No, el Dépor tiene su cantera. Los jugadores que actualmente están cedidos en otros equipos es para coger minutos porque el club cree que es lo mejor, nadie tira piedras contra su tejado. Como el caso de Pablo, que ahora está cedido en Primera y seguro que volverá para el Deportivo el año que viene.

P: ¿Cuál cree que es la razón de que a día de hoy el Dépor solo cuente con dos canteranos en su plantilla?

R: Bueno eso no lo sé, quizás es un momento en donde vienen canteranos con los que tú no cuentas y eso solo depende del nivel que el club crea que deben tener para jugar en el primer equipo.

P: En su última temporada con el Fabril estuvieron a punto de conseguir el ascenso en el ya famoso partido contra El Palo, ¿Cómo recuerda ese partido?

"El Palo no se merece estar en ningún sitio"

R: Ese partido fue un desastre, caótico, el peor de mi vida. El Palo no se merece estar en ningún sitio. Pero bueno, son experiencias de las que aprendes y valoras el haber podido jugar ese playoff. Te quedas con la pena de que si ese ascenso se hubiese llevado a cabo, el equipo hubiese continuado y con el Dépor en Segunda como estaba, todos los que se fueron habrían tenido la oportunidad de jugar algún día en el primer equipo.

P: ¿Sigue al Fabril este año? ¿Cree que conseguirán el ascenso?

R: Ojalá que sí. Todo parece indicar que van a quedar campeones, pero aunque tengan buenos jugadores, el playoff es lo que es; tienes que tener fortuna y hay que estar acertado, pero parece que eso se va a conseguir y la verdad es que sería fenomenal tanto para los jugadores como para el club.

P: ¿Y al Dépor? ¿Cómo ve la llegada de Pepe Mel al banquillo?

R: Bien. Veo que los resultados mandan y que se tuvo que hacer un cambio con Garitano, porque el equipo jugaba bien y tenía buenas sensaciones, pero al final las sensaciones no te salvan la categoría, hay que ganar.

Pepe Mel vino con un aire nuevo. Enchufó a todos los jugadores, tanto los que jugaban como los que no y ya vemos ahí el resultado. Está dando buenos resultados al club y eso es lo que se esperaba de él.

P: ¿Cuál ha sido su peor y su mejor momento deportivo?

R: Mi mejor momento futbolísticamente hablando fue el final de temporada el año pasado en Huesca y el peor momento ya no fue solo las lesiones, porque esto te viene así, pero lo que pasó en la primera vuelta en Alcorcón fue el peor momento de mi carrera. Fueron situaciones muy críticas, pero donde una puerta se cierra, otra se abre y por eso estoy tan agradecido al UCAM.

P: ¿Cómo fue su etapa en el primer equipo del Dépor?

"Estoy orgullosísimo de haber jugado en Riazor"

R: Quizás esa fue la más fructífera y la que menos disfruté. Me autopresionaba mucho porque siempre quieres hacerlo lo mejor posible todos los partidos y hay cosas que no salen. Era mi sueño, lo cumplí y estoy orgullosísimo de haber jugado en Riazor con la camiseta del Dépor delante de toda la afición.

P: ¿Qué se siente como canterano del Dépor cuando te llaman para jugar con el primer equipo?

R: Es tu objetivo desde que entras en la cantera del Dépor: ser jugador profesional, porque sino te quedas jugando con los amigos. Yo lo tenía muy claro desde el principio, cuando llegó la lesión fue duro pero poquito a poco vas viendo la luz al final del túnel.

En esa época Devesa era el entrenador y me dio muchísima confianza, sacó lo mejor de mí y fue la principal causa de que yo acabase en el primer equipo.

P: ¿Con qué jugadores sigue manteniendo más relación de su etapa en el Dépor?

R: Pues con Pablo Insua he mantenido mucha relación, eramos vecinos en Madrid, estábamos todo el día juntos y era maravilloso. Es un gran amigo.

P: ¿Cómo fue tu relación con Fernando Vázquez?

R: Tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos, pero siempre tuvimos buena relación. Este año cuando jugamos Alcorcón y Mallorca estuvimos hablando un montón, me preguntó cómo estaba en el Alcorcón... Es una pena que no le hayan acompañado los resultados ahora en Mallorca, pero siempre será el entrenador que me dio la oportunidad de jugar en el primer equipo del Dépor y yo siempre estaré agradecido.

P: ¿Notas el cariño de la gente de Coruña?

"Siempre me he sentido muy querido"

R: Sí, siempre que salgo con mis amigos, con mi novia o con mi familia hay gente que me reconoce y me da ánimos para seguir y da gusto. Cada uno tiene sus propias opiniones y estás expuesto a ello, pero siempre me he sentido muy querido y lo agradezco.

Test rápido:

P: Gol que recuerde con más cariño

R: Por importancia, los dos goles que marqué el año pasado contra Osasuna con el Huesca que nos sirvió para la salvación. Pero, el que más siento fue el primero que marqué en Riazor al Madrid Castilla, fue un orgullo.

P: ¿Mejor jugador del mundo?

R: Leo Messi.

P: ¿Mejor jugador con el que compartiste vestuario?

R: Jonathan Valle y Samuel.

Por último, deje un mensaje para la afición del Dépor...

R: Que sigan apoyando al equipo, que los necesitan ahora que parece que el equipo va a salvar la categoría. En el plano personal, agradecerles que me hayan apoyado tanto desde que me lesioné y todo lo que hacen por mí.