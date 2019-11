Guilherme: "El equipo le debe mucho a la afición"

Guilherme: "Sin compararme con Mauro, pero lo que él hizo por el Dépor espero hacerlo yo también"

Hoy era el turno de Guilherme en rueda de prensa antes del partido ante el málaga del próximo sábado. El futbolista piensa que están pasando por un momento complicado pero aún así deben ser positivos para el partido de mañana. Sobre la visita de Mauro Silva, Guilherme admitió que es un ídolo, no sólo para el Deportivo sino para todos los brasileños también, que es un referente para él y que le gustaría hacer todo lo que hizo Mauro por el Dépor. Preguntaron a Guilherme si él pensaba que lo de mañana sería definitvo en caso de ganar a lo que el contestó que dependían de otros campos pero no podían pensar en eso: "Que sea decisivo depende de otros estadios también, lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar en la victoria, no tenemos que pensar que si Granada, Sporting y Osasuna perdieran... Nosotros tenemos que pensar en hacer los 3 puntos y en que nos vamos a salvar".

A Guilherme también le preguntaron sobre su continuidad en el Dépor la temporada que viene, el brasileño dijo que todos ya sabían que él se quería quedar, que todo depende del Deportivo y que nadie del club hablara con él sobre el tema aún. El brasileño piensa que la mala racha del Deportivo se debe a detalles en partidos difíciles: "Infelizmente los resultados no llegan, tuvimos bastantes partidos difíciles, fallamos contra el Granada que teníamos que ganarle en casa y no lo conseguimos por detalles,no conseguimos ganarle al Valencia fuera que era muy difícil... en los últimos partidos no conseguimos marcar que es el mayor objetivo, la culpa es nuestra, no tiene un porqué y ahora tenemos que pensar hacia adelante". El mediocentro confía en todos los que trabajan en el Deportivo para salir de esta situación complicada, el sábado tener un gran resultado y tener más cerca la permanencia. El sábado espera darle una victoria a la gente porque el equipo se la debe. El jugador declaró que no hay ningún equipo fácil en la Liga y recordó que el Málaga viene de ganarle al Barcelona, aún así confía en ganarles el próximo sábado: "Tienen muy buenos jugadores, tenemos que estar atentos, tenemos que hacer nuestro papel, aún así creo que podemos ganar, así que hay que ser positivos".

Convocatoria para el partido contra el Málaga

Este viernes se dio a conocer una convocatoria de 20 jugadores para el partido contra el Málaga, convocatoria de la cual se cae Marlos Moreno respecto al último partido y a la que llegan Juanfran y Mosquera tras ser duda toda la semana. El sábado antes del partido, Mel deberá hacer dos descartes que obviamente parecen depender del estado físico del madrileño y el gallego.