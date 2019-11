Entrevista. Mauro Silva: "Me encantaría volver al Dépor"

Vídeo con la entrevista al final del artículo.

"Grazas por facernos eternos" se podía leer el pasado sábado en una de las gradas de Riazor en homenaje a Mauro Silva. Como el propio Mauro dice, han pasado grandes jugadores por el Deportivo como Djalminha, Bebeto o Valerón; pero Mauro era un futbolista diferente, de los que dejan huella allá por donde pasa y es verdad que en A Coruña se le tiene un cariño especial pese a haber pasado 12 años desde su retirada. Es una leyenda viva del club gallego por el que se interesaron los mejores equipos del mundo en su momento.

Mauro Silva nació el 12 de enero de 1968 en Brasil. A sus 24 años, recibe una oferta del Dépor que le ficha en 1992 junto a Bebeto, donde pasó el resto de su carrera deportiva hasta 2005 portando el '6' a la espalda en la posición de mediocentro defensivo. Vivió momentos de gloria en el club herculino donde ganó hasta seis títulos: una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. Además de noches europeas mágicas como la histórica remontada al Milán. Incluso fue uno de los grandes artífices del mundial que ganó con Brasil en 1994.

También le tocó vivir noches muy amargas como la noche del penalti de Djukic que les hizo perder una Liga en el último minuto o quedarse a las puertas de una final de Champions. A mayores, Mauro tuvo una grave lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego casi dos años y que estuvo a punto de costarle su carrera, pero sin duda consiguió sobreponerse para dejar su hueco en la historia del club y de Europa.

Pregunta. Hace diez años de su última visita a Coruña, ¿cómo ha sido el recibimiento?

Respuesta. Como siempre es una gran alegría. Estoy emocionado porque no me esperaba tanto cariño, honestamente; en el campus, de padres, de niños... Echo en falta no tener más tiempo para poder dedicar a la gente y atenderos con más tiempo, lo que pasa es que son muy pocos días y hay que estar con mucha gente. Me ha alegrado ver a Arsenio, a Donato, a muchos amigos y poder dar un abrazo a todos; estoy muy feliz.

P. En menos de 2 horas volverá a pisar el césped de Riazor, ¿cómo espera que le acoja la grada?

R. La gente siempre me ha tratado con mucho cariño. La emoción de volver a Riazor después de tantos, ver al público y recordar esos días de tantas glorias para mí va a ser muy grande y creo que para el público también; vamos a disfrutar ambos.

P. ¿Cree que algún día volverá al Dépor?

R. El Deportivo y Coruña son partes de mi vida, todo lo que sea colaborar aquí es una gran ilusión. Lo que pasa es que a la hora de trabajar tienes que analizar el proyecto. Cuando vine al Dépor con Bebeto tenía un proyecto ambicioso de llegar a Europa y ahora desgraciadamente tenemos una realidad económica compleja.

"Me encantaría volver al Dépor con proyecto con posibilidades de éxitos"

Cuando he hablado con Tino me dice: "Mira Mauro el presupuesto que manejamos es más o menos el puesto que estamos en la clasificación". No es fácil hacer fútbol sin dinero. No me importaría nada venir al Dépor, me encantaría, pero es necesario tener un proyecto donde pueda vislumbrar posibilidades de éxitos en el futuro.

P. ¿Qué pensó cuando se enteró que había sido elegido el mejor jugador de la historia del Dépor?

R. Eso me emocionó mucho porque por el Dépor han pasado grandes futbolistas como Rivaldo, Djlaminha, Bebeto, Luque, Donato... gente muy buena y honestamente pienso que hay muchos que son mejores que yo. Yo le he dado todo por este equipo y es una gran ilusión que los aficionados me tengan tanta consideración.

P. De los seis títulos que consiguió, ¿cuál fue el más especial?

R. Todos los títulos fueron muy especiales, porque cuando llegamos el Deportivo era un equipo que venía de 19 años en Segunda División y ganar tantos títulos fue muy importante, pero yo creo que la Liga por lo que había pasado en la temporada 93-94 fue el título que de cierta manera nos quita la espina clavada que teníamos después de haber perdido la Liga en el último momento, ya que muchos aficionados y jugadores creíamos que no volveríamos a tener la oportunidad de ganar la Liga. Por esto yo creo que la Liga fue un título importantísimo para A Coruña, superar al Barça y al Madrid en la competición de la regularidad tras 38 partidos es algo bastante difícil.

P. ¿Cómo fue quedarse a las puertas de una final de Champions? ¿Cree que la podrían haber ganado?

"Estoy convencido de que podríamos haber ganado la Champions" R. Seguro, estoy convencido de ello. Creo que podríamos haber ganado por lo menos una y a lo mejor dos Champions. Cuando perdimos 3-0 en Inglaterra con el Leeds y después la eliminatoria con el Oporto que Andrade fue expulsado en la ida, yo obtuve la tercera amarilla y quedamos fuera de un partido tan importante en A Coruña. Fue una pena, pero yo creo que el Deportivo tenía equipo tranquilamente para haber ganado La Liga de Campeones y es lo único que lamento no haber conseguido con la camiseta del Dépor.

P. ¿Cuál ha sido la persona más importante de su carrera?

R. Es difícil, pero si tengo que destacar una persona que ha sido muy importante en mi carrera y en mi vida, esa es mi madre. Cuando empecé a jugar al fútbol ella me dijo: "Solamente vas a jugar al fútbol si sigues estudiando". Eso fue muy importante para mí, porque cuanto más estudias y te preparas, mejor eres como futbolista.

Mi madre siempre me estimuló para estudiar y pienso que la formación académica es importantísima para cualquier persona y para un futbolista.

P. ¿Alguna vez se interesó por usted algún equipo durante su etapa en el Dépor?

"No me arrepiento de haber rechazado otros equipos por quedarme en el Dépor" R. Muchas veces. Tuve ofertas de Italia y de importante equipos españoles, pero estaba yo estaba en una ciudad que me querían mucho, estaba muy feliz, jugábamos la Liga de Campeones, ganábamos títulos... Tienen que ofrecerte mucho para pensar en salir de un sitio así. Elegí quedarme aquí y no me arrepiento, creo que fue la decisión acertada.

P. ¿Cree que Coruña volverá a vivir alguna vez una etapa como la del Súper Dépor?

R. Ojalá, espero que sí. No será fácil, porque es difícil para una ciudad como A Coruña que no genera tanto dinero competir con equipos tan fuertes como Real Madrid o Barcelona, pero ojalá el Dépor en el futuro pueda volver a estar en lo más alto.

P. Para finalizar, deje un mensaje a la afición del Dépor.

R. Lo que tengo que decir a los aficionados es que sigan apoyando mucho al Deportivo. Desgraciadamente estamos pasando por un momento que no es tan bueno, pero es como la vida; hemos disfrutado mucho durante una etapa, ahora el momento no es tan bueno, pero yo deseo de corazón que esta ciudad y este equipo vuelvan a estar en lo más alto porque os lo merecéis.

"Seguid así, os quiero mucho"

Muchos de los títulos que hemos ganado fue gracias a tener una afición tan volcada y tan ilusionada. Sin vosotros hubiesen sido imposibles remontadas como la del Milán o como la del Paris Saint Germain. Seguid así, os quiero mucho y ojalá en el futuro podamos volver a estar en lo más alto.