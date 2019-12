Pepe Mel: "Tenemos una deuda muy grande con el deportivismo"

El técnico blanquiazul comenzó la rueda de prensa hablando de ese dato que se va marcar este año para la posteridad como la permanencia más "barata": "Los puntos son los que son y no los marcas tú, lo mismo por arriba que por abajo. Las cosas no se consiguen nunca por desméritos de otros, tienes tu también que aportar, pero que los rivales no ganen te facilita las cosas, no voy a ser tan estúpido de decir lo contrario. Pero cuando uno es profesional, tiene que exigirse a sí mismo, así que yo tengo la idea de que si no ofrecemos cosas a nuestro público, difícilmente vamos a ser correspondidos, así que en ese aspecto estamos en déficit".

A continuación el entrenador habló sobre la poca cantidad de fabrilistas que viajan a Pamplona, en este caso solo Nacho Monsalve. Argumentó que había que pensar en muchas cosas en este caso, sobre todo pensar en ellos, pero lo bueno es que los canteranos saben que el cuerpo técnico se fija en su trabajo. Luego también repasó el tema de los dos tocados, Lux y Carles Gil. El técnico confesó que Carles jugará infiltrado dado que no aguanta el dolor y el problema tiene pinta de quirófano, y empezará en el banquillo, al tema de Lux no le dio tanta importancia. Después el madrileño afirmó que no solo se jugaban la salvación, si no que también se juegan la autoestima, la deuda que tienen con la afición, la tranquilidad en los siguientes partidos... Pero recalcó la deuda con el público, ya que ellos nunca fallan a los partidos en casa.

Pepe Mel: "Creo que el penalti del Granada nos ha matado"

Pepe Mel hizo un pequeño resumen de su estancia en el banquillo deportivista, admite que todo empezó muy bien, señaló como culpable del principio de esta situación el penalti contra el Granada y acabó por explicar que no todos los jugadores estaban acostumbrados a la misma presión. No quiso responder si se debería hacer una "limpieza" en el vestuario deportivista, pero prometió que si el domingo se le ganaba al Osasuna, se podría empezar a hablar de futuro.

Pepe Mel: " Ya no es el momento de las palabras, es el momento de la acción"

Sobre la exclusión de la convocatoria de Kakuta, para él simplemente no dio la talla en Anoeta ni el otro día contra el Madrid. Aún así disculpó al jugador ya que los preparadores físicos piensan que necesita un trabajo diferente de entrenamiento. El entrenador no compartió la opinión de que al equipo le faltara actitud, pero entendió que el público esté muy cabreado con el Dépor: "No es que esté de acuerdo, es que lo entiendo, yo también como aficionado estaría cabreado. No porque el Madrid te meta seis, que el Madrid te puede ganar, son otra serie de cosas. Hay que pelear hasta el último balón, nosotros hasta el 20' no hicimos la primera falta... Son cosas que el público no es tonto y las percibe, y por tanto se rebela".

El técnico entiende que el público de Riazor les silbe, ya que el mensaje que mandan no es el adecuado: "El público responde a los mensajes que vosotros mandáis, si vosotros mandáis el mensaje de que vais todos juntos a la guerra, que no dais un balón por perdido, que mordéis y que es muy difícil ganaros, el público se rompe las manos de aplaudir. Si dais un mensaje distinto, silba, con toda la razón del mundo". Siguiendo con el tema de la afición, Mel quiere que el equipo lo dé todo por esas 700 personas que se desplazan hasta Pamplona. El técnico advirtió que Osasuna no les iba regalar absolutamente nada. Por último, respondiendo a la polémica que se creó entre semana por los me gustas de jugadores del Deportivo a publicaciones de los jugadores del Real Madrid en Instagram, se desmarcó de ese tema: "Que den todos los me gusta que quieran y que mañana vayan al 100%, vayan a todos los balones divididos, vayan a ir fuerte, vayan a estar juntos... Y luego cuando terminen, le den me gusta a los del Osasuna".