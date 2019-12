Serra Ferrer: "El Real Betis tiene que estar en la vanguardia internacional"

Este lunes, en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín ha tenido lugar la presentación del nuevo vicepresidente deportivo del Real Betis: Lorenzo Serra Ferrer. El balear ha repasado todos los temas de interés en lo que será su tercera etapa al frente de la entidad verdiblanca aunque con un rol diferente a las anteriores.

En primer lugar, hacía referencia a su llegada: "Estoy muy feliz y contento por reencontrarme con mucha gente. Mucha gente que tengo también aquí enfrente, que me ayudaron a crecer con sus críticas y alabanzas. Me hicieron mejor y mejor entrenador. En estos momentos, en que la vida ya me ha dado tanta experiencia como conocimiento, es muy difícil poder volver al Real Betis y venir con la tranquilidad de que uno puede pensar que lo sabe todo. Eso me hace estar más inquieto, más responsable y más preocupado por si podré dar el nivel que todos esperan de mí. Es evidente que yo seré una persona más, con toda la humildad, con toda la ilusión, con todo el entusiasmo, con todas las ganas que siempre he puesto en este querido club. Estoy convencido de que entre todos haremos un equipo al que aproximaremos a lo que tiene que ser el Real Betis".

"Es verdad que, a veces, hay situaciones, hay decepciones que cuestan un poquito más llevarlas pero seguro que nos levantaremos y volveremos a situar al Real Betis donde toda la afición siempre ha apostado. Para ello, hay que seguir un poquito la línea. Hoy mismo, que he estado más, me lo he encontrado muy cambiado, con una línea de gestión muy vanguardista, muy actual, de equipo grande. Estamos con esta idea de hacer un equipo, una selección, para la gente que tiene que entrar en el Real Betis, ya sea en el futbol profesional o formativo, responsable, de gestión. También, se sienta con esta ilusión y motivación pero también con responsabilidad, con esta actitud esforzada y con esta mentalidad ganadora que requiere el Real Betis Balompié. Darle las gracias, porque estoy seguro de que dentro de esta línea de crítica y de alabanzas, si es necesario, sabremos estar respetándonos cada uno en su sitio. Yo trataré ser leal con ustedes y ser correcto y no traicionar a nadie en el club ni a ustedes, sean del medio que sean. Con toda la ilusión y todo el cariño, muchas gracias”, puntalizaba en su presentación.

Será su tercera etapa en el Real Betis. ¿Cuál es su objetivo?: “A mí me gustaría participar en lo que hemos dicho. Esta idea de club. En lo deportivo, que sea un equipo reconocido, respetado y ganador. Que la afición vuelva a ser feliz. Que esté totalmente convencida de que cualquier profesional que está en este club pone el alma en cada una de sus ideas y sus acciones de responsabilidad para transmitir esto, para transmitir lo mejor que se puede alcanzar", opinaba.

"Creo que en el Real Betis nunca llegas a alcanzar una meta porque el beticismo es algo mágico. Por mucho que das siempre hay algo que inventar, algo que dar, algo que aportar. En un principio, dentro de mi humildad, voy a procurar, lo más rápidamente posible que el Real Betis se vuelva a acercar a la vanguardia en competiciones nacionales y si se puede, también internacionales. Porque así también lo he vivido en otros tiempos".

Serra Ferrer también fue cuestionado por el nivel de la plantilla actual: "No soy conocedor con esta profundidad que usted expresa. Cuando ves los partidos por televisión y cuando conoces a los jugadores, te haces una idea. Cuando estás cerca, con el cara a cara y la conversación, este conocimiento es más profundo. Hay circunstancias que envuelven una situación y dan una sensación de que no tenía el nivel que tendría que tener o le falta un poco de adaptación o le falta una cosa que no hemos sabido hacer bien".

Serra Ferrer: "No todo es malo"

El momento por el que atraviesa la institución no es fácil: "Es verdad que el club ha crecido en una proporción desigual entre lo que es lo deportivo y lo social. Esto último siempre nos ha llevado una ventaja enorme y también ahora. Las personas que estamos bajo esta responsabilidad de trabajar en el aspecto deportivo tenemos que espabilar mucho, estamos en la cola. Los resultados no han sido los que todos esperábamos, esto hay que cambiarlo. Tengo mi criterio, mi estilo. Entre todos vamos a consensuar qué cosas hay buenas, si las reforzamos y potenciamos para sacarles más rendimiento o qué debemos cambiar", expresaba.

Serra Ferrer: "No podemos estar distraídos"

Cualidades del próximo entrenador del club de Heliópolis: "Es normal que conozca la entidad, saber qué representa el Real Betis. Entrenar al Real Betis no es fácil. Es muy bonito pero no es fácil. Conocimiento suficiente, ambición suficiente, un rasgo de personalidad fuerte en cuanto a la autoexigencia que tiene que tener", dijo.

"A no estar conforme con nada. Me refiero a que por mucho que gane, nunca es suficiente para lo que demanda la afición. Que sepa que el buen trato de balón al aficionado le gusta. El bético es persona sufrida pero es un artista al que le gusta el talento y le gusta el arte. Hay que conjugar todas estas cosas para sacar el mayor provecho de cada uno”.

Hubo rumores pero Serra Ferrer no había llegado antes. ¿Por qué?: "De mi parte siempre ha sido sí o sí, lo que pasa es que ha habido algunas circunstancias que no hemos podido manejar. Esta vez sí ha sido posible, cosa que me alegra muchísimo". Un candidato al banquillo es Quique Setién: "En esta terna de entrenadores hay muchos. Ahora, no vamos apoder decir cuál es la persona más adecuada y que encaje bien. No solo en las características que pueda tener como conocedor de fútbol sino también su personalidad y cómo encarar una situación de esta envergadura como es el entrenar al Real Betis, que nos es fácil. Al Real Betis lo quiere entrenar muchísima gente. Aunque esté en estas circunstancias dubitativas, tenemos una terna muy amplia. Vamos a intentar que encaje bien su personalidad, sus características a nivel de juego y también las posibilidades económicas”.

La relación con Ángel Haro y José Miguel López Catalán serán claves: "Las conversaciones que tuve con el presidente y el vicepresidente fueron encaminadas hacia lo que esperaban de mí, a lo que puedo aportar a este proyecto en el que ellos creen que puedo ser interesante o una persona útil. Con Miguel Torrecilla no tengo ningún problema. Es una cuestión en la cual vamos a unificar criterios y que las opiniones favorezcan a la entidad. El Real Betis está por encima de todos", opinó.

"No tiene que haber ningún problema que yo sea el vicepresidente deportivo y eso me dé un rango más alto. Eso no tiene demasiada importancia. Creo en la función. Siempre es mucho más fuerte y dos opiniones siempre refuerzan más que una. Esto será positiva, además contaremos con el presidente y el vicepresidente, dos personas que están más que integradas y que han jugado su patrimonio, su salud y toda su capacidad para mejorar lo que es el Real Betis a favor de los béticos".

No será entrenador sino vicepresidente deportivo. Una nueva faceta: "Cualquier problema que surja dentro del ámbito deportivo, la experiencia y conocimiento. La ilusión y pasión que siempre me ha generado el Real Betis. Estos son los valores por los que he entrado aquí. También el conocimiento que me ha dado el haber dirigido muchísimos años, a pesar de que hace tiempo".

"Esto no se pierde. Uno no deja de ser periodista porque ha estado tres años en un sitio y luego cuatro años en un periódico y luego entra en la radio. Yo tengo aún estas sensaciones de persona de fútbol y me adapto. Es una situación más de despacho que de campo. La entiendo, la acepto y la voy a encarar como el primer día que llegué al Real Betis”, expresaba.

Ayer, el partido de Dani Ceballos no dejó indiferente a nadie: "Es un talento enorme, de los mejores que haya podido generar esta cantera en toda su historia. Hoy en día sería una pena tanto que el beticismo no lo pudiera disfrutar como que él no pudiera salir como figura del Real Betis. Le falta un pelín para ser reconocido en cualquier equipo de Champions League de este país o más allá".

"Lo tiene que degustar y saborear la afición bética porque se lo merece y él tiene que salir como figura del Real Betis. Si todos somos pacientes y capaces de darle y nuestro apoyo y consejo sin pasarnos de lo que es lo deportivo le haremos un gran favor si a él le apetece entrar en esta situación. Estoy convencido de que los gestores están por esta labor para que el beticismo termine de disfrutar de Dani como figura", dijo.

Sobre Alexis: “Está feo que yo hable de un amigo. Mal no puedo hablar. Alexis está capacitado para esto y mucho más. Lo que pasa es que siempre lo ha caracterizado su humildad, su sencillez y siempre poner al otro antes que él. Lo conozco muy en profundidad y sé que está capacitado perfectamente. Creo que él está un escalón un poco más arriba a lo que es el entrenador de un club que, digamos de manera cruda, le exigen los resultados más inmediatos".

"Es una persona de club, un bético fantástico y que transmite en cada una de sus apariciones este optimismo y alergia que a todos nos gustaría tener al lado al compañero que nos transmita alegría, tranquilidad y satisfacción. Creo que él es más una persona de club, que es más que un entrenador puntual que pueda llevar a cabo una labor en un momento determinado”, puntualizó.

Pronto, habrá una nueva Junta de Accionistas: "Estoy a disposición del Real Betis. Si las otras personas logran hacerse con el control y creen que soy una persona que no voy a aportar nada, lo entenderé y sintiéndolo mucho me voy a marchar, pero no creo que esto pase". Serra Ferrer es sinónimo de ilusión. ¿Se verá un Real Betis grande con usted?: "Conmigo y todos los demás. Yo soy uno más que va a aportar lo que he dicho muchas veces esta mañana. Claro que es posible. Tenemos que hacer las cosas un poco mejor en lo deportivo. Exigirnos un poco más, responsabilizándonos un poco más y no confiarnos. A partir de aquí, estoy convencido que vendrá una etapa muy positiva. Cambiaremos, le daremos la vuelta porque estamos capacitados".

"Va a haber talento suficiente en el terreno de juego para poder exigirles esta situación. Seguro que lo pondremos en vanguardia en las ligas nacionales y, quizás con un poco más de tiempo, en las internacionales. Esta es la ilusión y me gustaría y lo hago con toda la humildad. Entré en Segunda División, jugamos Champions League, tres finales. Con esta idea, con esta ilusión vamos a trabajar. Por qué no. El bético se lo merece y es una sensación que por mucho que yo hago no voy a llegar a cubrir el agradecimiento que yo tengo con tanta satisfacción que me he llevado de este club y esta ciudad”, añadía.

Etapas en Mallorca y Barcelona: "Es verdad que en el Mallorca las cosas no salieron como queríamos a nivel total. Estuvimos tres años en Primera División y uno en Segunda División. Veníamos de un concurso y había un número escaso de posibilidades. No pudimos solventar la situación. En el Barça estaba más bien dirigiendo lo que era el fútbol formativo. Era el responsable y en aquella etapa el Barcelona no solo ganó muchos títulos sino que a nivel de Selección se ganó un Mundial y dos Eurocopas con jugadores que venían de la mano".

"No hace falta recordar nombres, así que tan mal no nos fue. Fue una experiencia magnífica, luego volví al Real Betis y superamos lo que hicimos en la primera etapa donde tocamos con una mano el cielo. Está bien repasar el pasado, pero el presente es otra historia. Aquí el sol sale para todos, la luz ha aparecido y estoy muy contento de poder trabajar al máximo para alcanzar lo que hemos comentado", dejaba claro.

Precisamente, fue preguntado por la cantera: "El tema de los entrenadores no lo vamos ahora a debatir aquí. Si es cierto que soy un enamorado del fútbol formativo y lo voy a tratar de implantar, lo voy a consensuar con los demás miembros para darle un sello especial. El Real Betis necesita de esta formación, humana, académica y futbolística. Esto se basa en una metodología, en una forma de trabajar, en una forma de competir y convivir", concretó.

"Si sabemos transmitir todos estos conceptos, todos estos criterios, todos estos fundamentos por etapas bien estructuradas, seguro que conseguiremos algo de esto. Seguro que el jugador que está formado en la cantera del Real Betis tendrá una impronta muy buena. Al aficionado bético le gusta mucho y los jugadores que están formados en la casa, tengo un recuerdo fantástico. Me ayudaron en estas dos etapas a crecer y a sentirme muy realizado como entrenador. Aportaron un plus que los jugadores de fuera no tenían ese conocimiento. Está en mi mente entrar muy fuerte en esta parcela. Creo que vamos a cambiar muchas cosas”.

Serra Ferrer: "Hay que hacer un inventario de lo que hay en casa"

Por último, preguntado por el futuro de dos pilares como Adán y Rubén Castro, Serra Ferrer dijo: "Son dos grandes futbolistas, no voy a discutir ahora la valía de Adán ni lo que ha sido Rubén. Ojalá hubiera tenido yo a Rubén en mi etapa de entrenador. Tengo el máximo respeto y apoyo por ellos, vamos dejar que si tienen algún problema con el club nos lo digan e intentaremos arreglarlo", finalizó.