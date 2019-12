Cristiano: "Falta un partido y vamos a ir a Málaga a ganar"

Por fin llegó el día, el día en el que se disputó el partido entre el Celta de Vigo y Real Madrid, el partido que se aplazó por el temporal que arrancó parte de la cubierta de Balaídos, el encuentro correspondiente a la jornada 21 y que debió disputarse el domingo cinco de febrero a las 20:45 horas. Desde entonces, tanto blancos como celestes han contado con un encuentro menos que sus rivales.

Acabado el partido, el Real Madrid suma una nueva victoria, la vigesimoctava de la temporada y se coloca como líder en solitario con 90 puntos, tres más de con los que cuenta el FC Barcelona, que es segundo con 87. Esta victoria por 1-4 otorga al Madrid la posibilidad de ser campeón de liga si el domingo no pierde en La Rosaleda ante el Málaga, es decir, tanto el empate como la victoria le valdrían para ser campeón. Sin embargo, de caer derrotado en la Costa del Sol y el Barça de salir victorioso en casa ante el Eibar, los campeones serían los blaugranas, que empatarían a 90 puntos con los merengues, pero al los que tienen ganado el golaveraje particular y general.

Cristiano remata a puerta ante la mirada de Benzema y Cabral | Foto: www.realmadrid.com

El artífice de esta nueva victoria ante el Celta fue Cristiano Ronaldo, y es que el crack portugués no para, está en un momento de forma espectacular y tras la exhibición del domingo ante el Sevilla, ante los vigueses volvió a marcar un doblete, y suma ya siete tantos en los últimos cuatro encuentros. Esta vez marcó dos auténticos golazos con su pierna menos hábil, la izquierda.

"Todavía falta un partido y sabemos que hay que ir hasta el final"

Tras el encuentro, Cristiano habló para Movistar+, donde comenzó analizando lo que le que supone la victoria por 1-4 ante el Celta: "Bueno, falta aún un partido, sabemos que tenemos que ir hasta el final, el equipo ha estado muy bien, como se ha demostrado hoy. Jugamos muy bien, confiantes, pero falta un partido, sabemos que el Málaga en casa es fuerte, pero tenemos que pensar en nosotros e ir allí y ganar".

Como ya es sabido, al Real Madrid le bastaría con un punto, es decir, un empate ante el Málaga le entrega la liga a los de Zidane, pero Cristiano cree firmemente en ir a por la victoria: "No, vamos a ir a ganar, el objetivo de este equipo es siempre ganar y es lo que vamos a hacer, sabemos que el Málaga es un buen equipo pero somos el Real Madrid y tenemos que demostrarles que somos los mejores y queremos ser campeones".

"Zidane me ha guardado un poco más este año para estar bien al final"

Como dicen las propias palabras del portugués, los títulos se ganan a final de temporada. Por lo tanto, las rotaciones han sido claves para la gran temporada que viene realizando y más para un jugador que ya tiene 31 años, parte de ese mérito también es de Zidane y según Cristiano de los compañeros: "Bueno, lo que sé es que lo que se gana, se gana siempre al final y como ya he dicho antes en un par de entrevistas he hecho una sesión muy buena este año, con ayuda del míster y de mis compañeros también, tenemos una plantilla muy buena de grandes jugadores, jóvenes y jugadores con más experiencia. Me ha guardado un poco más este año (Zidane) para estar bien en la fase final, como he dicho, quiero estar bien porque se decide todo en las últimas jornadas. Lo que estoy haciendo está bien, ayudando al equipo con goles y obviamente que estoy muy contento".

Marcelo, Isco y Cristiano celebran un gol del portugués | Fotol: www.realmadrid.com

Una pregunta que no podía dejar de responder era la del doblete, la consecución de Liga y Champions en la misma temporada que tiene más cerca que nunca el Real Madrid: "Bueno, ahora tenemos que pensar única y exclusivamente en el domingo, tenemos que ganar para ser campeones, después la Champions tenemos quince días después para prepararlo bien, pero ahora mismo a pensar en el domingo".

"Soy humano y puedo fallar también"

Por último, Ricardo Sierra alabó al portugués por sus dos golazos. Sin embargo, Cristiano falló también una ocasión clarísima, de las que no suele fallar el portugués: "He hecho lo más difícil, que era abrir el marcador y marcar el segundo gol. El que no lo intenta, no puede hacerlo, obviamente que no es un hábito fallar así, pero puede pasar. Soy humano y puedo fallar también".

Vídeo del fallo de Cristiano a puerta vacía