Marcelino: "Vamos a aportar algo con lo que el Valencia siempre ha ido muy bien"

Tremenda expectación en sala de prensa valencianista para recibir al nuevo entrenador del equipo, Marcelino García Toral. El asturiano fue presentado por el -virtual-, presidente del club Anil Murthy, el cual quiso dejar claro desde el primer momento la que tiene puesta "una total confianza" en sus servicios.

Una vez realizadas las presentaciones institucionales y los correspondientes agradecimientos, Marcelino no quiso perder la oportunidad de agradecer a Voro toda su labor realizada en esta difícil campaña: "Quiero destacar la labor que me ha precedido, agradezco a Voro su gran labor, es un hombre de club, leal y merece reconocimiento". Fue claro desde el primer momento asumiendo que hay que entender "de donde viene el equipo". En vistas del actual divorcio afición-equipo, Marcelino no tardó en dirigirse directamente a los aficionados, para pedirles "que traten de llenar Mestalla" y para que "no defrauden y se muestren igual de comprometidos de lo que va a estar el equipo".

Pese a que el asturiano no quiso mencionar la palabra revolución, sí que dio un toque a los jugadores de la primera plantilla: "conmigo no jugarán solo los que tengan talento, sino los que a ese talento sumen compromiso, trabajo y solidaridad". Además, no quiso mojarse con las modificaciones que sufrirá la plantilla, simplemente se aventuró a decir que "los cambios serán amplios".

Respecto a la confección del equipo, solo añadió que dará "un margen hasta el 31 de agosto" para que se cierre su plantilla. Por lo que, como se prevé, el técnico no pondrá problema a que la plantilla esté incompleta cuando empiece la liga"

Marcelino también demostró confianza en lo que él y su cuerpo técnico aportarán al Valencia, ya que según a su criterio "aportaremos algo con lo que el Valencia siempre ha ido muy bien". A esa declaración añadió que 2 años son "el tiempo mínimo" que espera estar en la capital del Turia, y que en todo ese tiempo, él formará parte en las grandes decisiones que se tomen acerca de la primera plantilla"

Por último el ya entrenador del Valencianista sorprendió al decir que no conoce a Peter Lim, aunque como explicó, es consciente de que su fichaje ha sido "totalmente apoyado por el propietario".

Mateu Alemany

El director general del club también tuvo unas palabras hacia Marcelino, y hacia la actual situación de la entidad.

Al igual que el técnico, no fue muy específico para definir las salidas o llegadas que habrá porque según dijo "todavía estamos en proceso de decidir que jugadores seguirán y cuales no". Aunque sí que adelantó que "con los jugadores cedidos que no se cuente, el proceso será mucho más fácil".

Además Alemany dio un titular que es más que probable que alegre la cara a todos los valencianistas: después de un verano difícil en el que el Valencia tuvo que resolver laberintos para poder fichar, Mateu Alemany aventuró que este verano "habrá dinero para fichar independientemente de las salidas"