Cani: "Todos teníamos la ilusión de estar luchando por entrar en play off"

El Real Zaragoza continúa preparando el último partido de la temporada ante el CD Tenerife en La Romareda este sábado. Tras el entrenamiento, la primera plantilla del primer equipo ha visitado las instalaciones de Saphir Parfums. Cani ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación.

El jugador ha reflexionado sobre la temporada de la plantilla zaragocista y considera que ha sido "mala y sufrida". "Todos teníamos la ilusión de estar luchando hasta el último momento por entrar en play off, no ha sido así y nos ha tocado sufrir hasta el final", afirmaba Cani, aunque también ha asegurado que "podría haber sido peor de no haber conseguido el punto" la pasada jornada.

"Cuando llegue el verano decidiré si me apetece seguir jugando a fútbol"

La llegada de César Láinez al banquillo supuso un punto de inflexión para el equipo, que no atravesaba un buen momento. Cani ha sido claro: "El equipo cambió. No sé si ha sido solo él, porque somos todos un equipo, pero creo que ha sido importante". El zaragozano cree que el club "está en una situación mala", pero espera que "se acierten en las decisiones, salga todo mejor y haya un equipo que pueda optar a ascender, pero no desde la obligación, sino desde la ilusión".

Sobre su continuidad la próxima temporada, Cani no lo tiene claro: "Cuando llegue el verano decidiré si me apetece seguir jugando a fútbol. Lo que es seguro es que no me voy a ir a otro equipo. Lo tenía muy claro cuando fiché que me iba a retirar aquí, pero no sé cuándo será". Además, el zaragozano ha afirmado con rotundidad que su decisión no va a depender de aspectos ajenos a él, sino de su estado.

El martes, el club maño anunció la renovación y la subida al primer equipo de Lasure, Delmás y Zalaya. "Creo que hay gente para apostar", afirmaba Cani sobre la cantera.

De cara al último partido liguero, Cani ha asegurado que el equipo saldrá a ganar para despedir bien la temporada. El equipo es consciente del enfado de la afición por la mala temporada, pero el zaragozano ha dicho que aceptarán lo que la gente diga. "Si vienen protestas es normal. No van a estar contentos, porque nosotros tampoco lo estamos", sentenciaba.