Láinez: "Me voy contento porque he cumplido lo que dije hace 12 jornadas"

El Real Zaragoza se enfrentará a su último encuentro de la temporada ante el CD Tenerife en el estadio de La Romareda. Tras conseguir la salvación ante el Girona la pasada jornada, los blanquillos intentarán acabar un año de pesadilla con una victoria ante su afición.

Uno de los que no continuarán para el siguiente curso será César Láinez. El técnico ha sido renovado por tres temporadas para volver a entrenar al Deportivo Aragón. "Cuando llegué al primer equipo dije que me gustaría seguir vinculado al club y ellos han considerado oportuno que continuemos en la formación. Cada jugador que va a la primera plantilla es un premio más allá de los premios grupales que se pueden conseguir con el Deportivo Aragón", ha comentado Láinez.

Después de conseguir la permanencia parecía que la tranquilidad había llegado, pero esta semana ha tenido varios protagonistas. En primer lugar, Cani confesó en rueda de prensa su intención de retirarse del fútbol. Aunque aún no es definitivo, el jugador aragonés tomará una decisión a lo largo del verano.

Por otro lado, Ángel Rodríguez tuvo un comentario desafortunado con el equipo de su tierra, en el que comentó que firmaba la victoria del conjunto canario y él marcaba dos tantos para alcanzar el máximo goleador. La entidad del Real Zaragoza tomó medidas y acabó con las negociaciones de renovación del canario. "Son situaciones individuales que han surgido y son respetables. Personalmente, la que más me ha dejado tocado ha sido la de Ángel. Hubiese sido un refuerzo como entrenador haber entrenado al pichichi de Segunda División, ya que se lo merecía con el esfuerzo que ha hecho toda la temporada. Un jugador que valora más lo individual que lo colectivo ha tenido su castigo", ha aclarado el entrenador maño.

"Jugarán Cani y diez más"

Respecto al tema de Cani, César Láinez ha confesado que no será el entrenador que lo deje en el banquillo en su posible último partido. "He hablado con él y le he dado mi opinión personal. Estoy esperanzado que el año que viene siga en el equipo. Es un jugador importante y tiene un calidad indiscutible que le puede seguir dando cosas al Real Zaragoza".

César ha querido dar un premio a los futbolistas del filial convocándoles para el partido del sábado por la buena campaña que han realizado y finalmente, conseguir el ascenso a Segunda B. "Por normativa no van a poder jugar todos, pero dentro de nuestras posibilidades intentaremos que jueguen los más posibles".

"De los once encuentros solo he perdidos y para mí, eso es un orgullo. No hay nada que me puede hacer más feliz que haber conseguido el objetivo. Si el sábado sacamos el partido adelante, me iré satisfecho", ha explicado Láinez.