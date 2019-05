España cumple con nota el trámite

Después de haberse impuesto con contundencia frente a Macedonia en el primer partido por 5-0, y posteriormente dar una cátedra de fútbol contra Portugal venciendo por 3-1, la selección española sub-21 sellaba su pase a las semifinales del Europeo sub-21 a falta de una jornada, no teniendo en juego nada más que la honra contra Serbia sub-21, un combinado también sin nada en juego, pero en este caso con la eliminación en el bolsillo. A sabiendas de la importancia de dar descanso a sus mejores jugadores, Albert Celades cambiaba el once inicial al completo, saltando al terreno de juego del Bydgoszcz Stadium con un once inicial en el que se encontraban Pau López, Álvaro Odriozola, Diego González, Mikel Merino, José Luis Gayá, Carlos Soler, Rodri Hernández, Denis Suárez, Iñaki Williams, Borja Mayoral y Mikel Oyarzabal. Por su parte, Nenad Lalatović también movía el banquillo en Serbia decidiendo saltar al verde con un once inicial formado por Manoljovic, Veljkovic, Jovanovic, Filipovic, Antonov, Lukic, Gacinovic, Maksinovic, Zivkovic, Radonjic y Djurdjevic.

Denis encarrila el partido en la primera mitad

Con nada más que la honra en juego, la selección serbia saltaba al campo con mayor intensidad que la española, disponiendo a los tres minutos de partido de una clara ocasión, y es que tras un saque de esquina Veljković se encontraba el balón dentro del área pequeña, pero su remate se iba demasiado alto cuando tenía todo a favor para batir a Pau López. Hasta el minuto nueve no llegaría la primera ocasión española, cuando Iñaki Williams se encontraba un balón suelto en el área, pero su remate se estrellaba en un defensor. Como no podía ser de otra manera, al no haber nada en juego, el ritmo era bajo, ambas selecciones buscaban tocar el balón de un lado a otro del campo sin llegar con peligro a la portería rival. Perdonaría el primer tanto Carlos Soler en el minuto diecisiete cuando en un mano a mano con Manoljovic el jugador del Valencia se topaba en su remate con una mano salvadora del portero.

Denis Suárez aguanta en el cuerpo a cuerpo ante dos jugadores serbios | Foto: UEFA

Los mediocentros españoles se prodigaban a la hora de llegar a la portería contraria, teniendo Denis Suárez la siguiente ocasión con un disparo que se estrellaba en el lateral de la red. Con la lluvia cayendo constantemente sobre el terreno de juego, España empezaba a jugar cada vez mejor, mareando a Serbia con sus rápidos toques de un lado a otro del campo, buscando así percutir por ambas bandas. El dominio del combinado nacional terminaría dando sus frutos en el minuto 38 de partido, y es que una buena jugada por el lado derecho del campo por parte de Iñaki Williams y Álvaro Odriozola terminaba con un buen pase atrás de este último para que Denis Suárez llegara a colocar el balón donde nada podía hacer el portero serbio para evitar el 0-1 a favor de España.

Tan solo un minuto después, Carlos Soler perdonaba el segundo al no aprovechar un espectacular servicio de Odriozola que le dejaba totalmente solo ante la portería, pero su disparo se iba muy alto. Las cosas se le complicarían aún más a Serbia cuando a tan solo cinco minutos del descanso Djurdjevic veía su segunda cartulina amarilla dejando a su selección con diez jugadores y muchos minutos por delante. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el camino de los vestuarios para los veintiún protagonistas, mandando el tanto de Denis Suárez con el que España se iba al intermedio mandando por 0-1, y estando con un jugador más por la expulsión tras doble amarilla de Djurdjevic.

Denis Suárez celebra el primer gol del partido | Foto: UEFA

Nada más comenzar el segundo tiempo, un error de Manojlovic dejaba el balón suelto en los pies de Denis Suárez, pero el capitán español no conseguía definir a la primera, y en su posterior remate se encontraba con el portero, colocado a la perfección para evitar el tanto. Como se preveía, el monólogo español era continuo, siendo incapaz Serbia de zafarse del alto ritmo que empezaba a imprimir España con el paso de los minutos y la aparición del cansancio. Tras una gran jugada de Álvaro Odriozola por banda en el minuto 58, Iñaki Williams no medía su remate de cabeza que con todo a placer no conseguía girar la cabeza viendo como su testarazo se iba fuera. De ahí en adelante, las ocasiones brillaban por su ausencia, contra todo pronóstico Serbia empezaba a poner en apuros a España, que a pesar de tener el dominio no era capaz de poder acercarse al área rival con peligro en ningún momento.

Colorín colorado, la fase de grupos ha acabado

A poco menos de diez minutos para la conclusión, Borja Mayoral no se podía creer como Manojlovic le sacaba una espectacular mano cuando el ariete madridista fusilaba al guardameta tras una espléndida asistencia de Odriozola. Al final, el colegiado del encuentro señalaba el final del mismo con un marcador de 0-1 a favor de España gracias al tanto en la primera mitad de Denis Suárez. En definitiva, un partido sin nada en juego donde Albert Celades dio descanso a los once jugadores titulares, y el combinado nacional finaliza la fase de grupos sumando tres victorias en tres partidos, con nueve puntos y su clasificación para las semifinales a la espera de conocer este próximo sábado cual será su rival en la penúltima ronda que tendrá lugar el martes.