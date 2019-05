Álvaro Cejudo: "Orgulloso y agradecido"

El periplo de Álvaro Cejudo como miembro del plantel del Real Betis parece haber llegado a su fin. El futbolista nacido en Puente Genil terminaba contrato con el conjunto verdiblanco el próximo 30 de junio, pero las posturas no han terminado de encontrarse de cara a una posible renovación y el centrocampista diestro abandonará la entidad que lo formó como futbolista después de 3 temporadas.

Todo esfuerzo tiene su recompensa

Cejudo no fue titular indiscutible en ninguna de las tres campañas que militó en las filas del Real Betis ni tampoco ha sido el futbolista que ha derrochado más calidad de los que han vestido la elástica verdiblanca, pero sí que gozó de numerosas oportunidades y sacó todo su fútbol a relucir cada vez que saltaba al terreno de juego.

El centrocampista cordobés no fue del agrado de un importante sector de la grada bética. Sin embargo, el club reconoció su innegable trabajo ya que aún estando siempre entre la lista de descartes, este acababa formando parte del primer plantel. Hasta seis fueron los técnicos que pasaron por el banquillo del Benito Villamarín mientras Cejudo jugaba en el Betis y con todos tuvo minutos. Desde Velázquez, Mel y Merino, hasta Poyet, Víctor Sánchez del Amo y Alexis contaron con el extremo diestro durante sus respectivas etapas en el Betis.

Fondo de armario necesario

A lo largo de estas tres temporadas Cejudo jugó un total de 4.203 minutos en LaLiga (76 partidos en total de los cuales fue titular en 45), anotando 3 goles y repartiendo 4 asistencias, siendo en la última disputada en la que menos participación tuvo. Por otro lado, en los partidos disputados en Copa del Rey durante su andadura verdiblanca Cejudo tan solo pisó el verde durante 96 minutos, en los que anotó un gol. Estos registros distan mucho de los obtenidos en su etapa anterior como jugador rojillo, donde si ofreció su faceta más goleadora.

El hecho de que el cordobés haya participado todas las temporadas con todos los entrenadores surge a raíz de su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones del terreno de juego. A pesar de que fuera fichado para ejercer como extremo o centrocampista de banda, Cejudo ha jugado en ocasiones de carrilero o lateral diestro. Esta polivalencia, que a día de hoy está altamente demandada por la mayoría de técnicos, le ha permitido salir tanto titular como desde el banquillo en diferentes contextos del juego, según se le necesitara.

Entrevista concedida a MARCA

Cejudo habló sobre su última temporada en el Betis, la cual fue irregular tanto para el equipo como a nivel personal. Por un lado, Álvaro cree que "ha sido un año con muchos cambios, tanto institucionales como deportivos. Tuvimos momentos muy buenos en lo colectivo y otros no tan buenos, así que estamos donde nos merecemos". Mientras tanto, en cuanto a los minutos disputados con los diferentes entrenadores, valora que empezó "jugando bastante y he terminado jugando un poco más. Tal vez con el cambio de míster, cuando llegó Víctor, tuve menos minutos. Pero estoy contento y tranquilo, puedo decir que me voy del Betis con la cabeza bien alta.

Su etapa como verdiblanco ha llegado a su fin después de que club y jugador no llegaran a un acuerdo. Aunque al principio, tal y como dice Cejudo, "me dijeron que querían que continuara", finalmente "hablé de nuevo con Alexis y me dijo que iban a buscar otro perfil de jugadores. Es una cosa más del míster, de gusto de jugadores, de gente que conozca o cosas de ese estilo. Sin embargo, esto no supuso ningún problema para el cordobés, que se muestra "agradecido sobre todo". Un bético confeso como es Cejudo no iba a "estar en ningún sitio mejor que aquí", pero al fin y al cabo los futbolistas profesionales buscan jugar los máximos minutos posibles. "Si estoy en el Betis quiero que sea porque piensen que puedo aportar, no por la trayectoria o por tener peso en el vestuario", aclara también Cejudo. Además, de cara a la próxima temporada, "ha llegado un entrenador nuevo, tiene otras expectativas con jugadores, con gente que él conozca un poco más, y yo en ese sentido no puedo pedir más".

El capitán bético también habló sobre la mala temporada cosechada por el club, en la cual las expectativas fueron muy altas pero el rendimiento muy por debajo del esperado. Según Cejudo, "cuando se vende una cosa, hay que hacerlo con todas las consecuencias. Si crees que vas a quedar entre los 10 primeros y no lo consigues, se puede entender que no se están haciendo bien las cosas". Por otra parte el todavía jugador del Real Betis cree que, habiendo esta en Segunda hace tan solo dos años, es positivo haber "terminado a mitad de tabla un año y otro un poquito más abajo, pero con mimbres, con gente joven para los próximos años estar más arriba". Mientras tanto el centrocampista ha alabado el "grupo de gente espectacular" que hay en el Betis, al cual este atribuye el mérito "del ascenso que logramos y de haber conseguido la permanencia estos dos años, quedando décimos la temporada pasada". La clave está en que muchos de los profesionales que forman la plantilla bética han forjado "lazos más allá de lo futbolístico", convirtiéndose en amigos además de compañeros.

Tras esta irregular campaña, la escuadra verdiblanca necesitará cambios. Sin embargo Cejudo no se muestra a favor de una revolución total en la plantilla. "Eso es una locura. Hay gente joven, con nivel, y jugadores a los que sólo les falta un poquito de experiencia que irán dando mucho más. Cambiar 14 ó 15 jugadores todos los años es un grandísimo error. Hay equipos que suelen hacerlo y no les va bien. Si no caen un año, caen el siguiente". Por otra parte, los incesantes cambios de entrenador temporada tras temporada no ayudan a jugadores ni afición. El hecho de tener que irse "adaptando y compitiendo con lo que viene" no favorece para que haya estabilidad. "Es por eso que se va a intentar hacer ahora con Quique Setién, instaurar una filosofía de juego, tendrá su proceso, pero saber claramente lo que el equipo quiere y a lo que juega". A pesar de que no estará a su órdenes durante el próximo curso, el futbolista cordobés cree que el Betis ha acertado con la contratación del técnico cántabro. "Es un fútbol vistoso, de ataque, de riesgos y de espectáculo. Aquí la afición del Betis es lo que quiere. Por último, el factor que para Cejudo que está lejos de afectar en la estabilidad de la plantilla es el institucional. "Este tema, entre nosotros, lo hablamos poco. Los que somos más veteranos y llevamos más tiempo lo comentamos, pero los que vienen de fuera y son más jóvenes ni siquiera lo saben".

Para Álvaro Cejudo vestir la elástica de las trece barras "ha sido un orgullo. Hace 20 años llegué a Sevilla con la idea de jugar en Primera con el Betis. Y, aunque ha habido un margen de tiempo en el que estuve fuera, al final lo he conseguido". Después de tres temporadas en el primer equipo, este se va "como uno de los capitanes y dejando al Betis en Primera, donde se merece". A pesar de llegar "en un momento complicado, después de la peor temporada de la historia en Primera, con todo lo que conlleva social, deportiva e institucionalmente", Cejudo cree que "en este tiempo se han sentado unas bases para que en un futuro el Betis sea más grande".