Castilla y León lo deja para la última jornada

El combinado que acceda a la final se conocerá este jueves. Castilla y León no fue capaz de pasar del empate sin goles ante la Region 2 de Irlanda. Un rival correoso que no le puso las cosas nada sencillas a los pupilos de Mario Sánchez, que dispusieron de suficientes ocasiones para llevarse el triunfo. El duelo estuvo dominado de principio a fin por el cuadro arlequinado que no dejó de inquietar en todo momento el arco defendido por O'Conell. Pese a ello, el marcador no iba a sufrir cambios y todo se decidirá en la última jornada, en la que el conjunto español parte con relativa ventaja.

La necesidad de sumar el triunfo no permitió a Mario Sánchez y su homólogo especular e introducir cambios en su esquema de juego en esta segunda jornada de la Copa de las Regiones UEFA. El preparador del combinado arlequinado dispuso un once inicial con los siguientes jugadores: Facundo; Sito Castro, Carlos Perona, Pistu, Coque; Jesú, Alberto Rodríguez 'Peli'; Jorge, Alberto Mato, Carlos Alonso 'Zazu'; Roberto Puente. Una alineación con escasos cambios con respecto al equipo que consiguió pasar por encima de la Olomuc Region en el encuentro inaugural. Por su parte, Gerard Davis contó con la siguiente alineación: O'Conell; Hoey, Kelly, Horgan, Higgins; Joyce, Stack, O'Donovan, Daly-Butz; Hoban, Hayes.

Dominio arlequinado sin acierto

Castilla y León tomó buena nota de lo que debía hacer tras el fantástico arranque de la primera jornada en el que Roberto Puente adelantó a los arlequinados en los primeros minutos. Así, el ariete berciano volvió a disponer de una buena oportunidad para batir a O'Conell, pero en esta ocasión no iba a estar certero. El fallo del delantero del Atlético Astorga iba a ser la tónica habitual durante toda la primera mitad. Y no solo en su figura, sino en la del resto de componentes de la selección que no tuvieron el acierto del pasado sábado ante el sólido conjunto irlandés.

La Region 2 si iba a poner en apuros a la zaga de la selección castellano y leonesa, que había vivido un encuentro bastante plácido en el estreno ante la Olomuc Region. El primero en intentarlo iba a ser Kelly, pero se encontraba con la segura intervención de Facundo; que veía como Daley-Butz enviaba el balón muy cerca de su portería. En este sentido, el aviso más serio iba a llegar con un remate de Hayes que solamente el travesaño pudo repeler. Un susto importante para los pupilos de Mario Sánchez que pese a ello no cambiaron su idea de tener el balón para crear peligro a su rival.

Las acometidas irlandesas hicieron despertar a Castilla y León de su pequeño letargo y volver a la carga con varias acciones que pudieron acabar en gol. Roberto Puente, Jorge y Zazu no fueron capaces de encontrar los tres palos de la meta de O'Conell y vieron como sus disparos se marchaban desviados. Pese a ello, el ariete del Atlético Astorga iba a tener la mejor ocasión de la primera mitad en sus botas pero volvía a errar la oportunidad. Antes del descanso, la Region 2 se veía obligada a introducir el primer cambio del encuentro al dejar su sitio Joyce a Murphy.

Asedio sin fortuna

Mario Sánchez buscó modificar el dibujo de los suyos al dar entrada a Juanan en sustitución de Jorge, en un claro movimiento para dar más empaque al centro del campo. La idea era evitar los constantes contragolpes del combinado irlandés que tanto peligro estaban generando al cuadro arlequinado. Con esta permuta, Castilla y León ganó aún más protagonismo en la zona ancha del campo y dominó por completo la posesión del balón. La suerte estaba echada y el tanto parecía acercarse a los intereses de la selección española ante el cansancio que mostraban los jugadores rivales.

Ésta circunstancia obligó a Gerard Davis realizar un nuevo cambio para dar frescura a un equipo que iba a vivir una auténtica agonía en la segunda mitad ante el asedio castellano y leonés. Debido a ello, Mario Sánchez no dudó en colocar a dos jugadores de clara vocación ofensiva como Rely Cabral y Roberto Simón en el campo. Este movimiento dejó desguarnecida la zona defensiva del combinado arlequinado aunque no iba a sufrir en exceso. Facundo sería un espectador de excepción en la segunda mitad al no verse obligado a realizar ninguna intervención de mérito.

Castilla y León puso intensidad e intenciones en el tramo final del encuentro en busca de un gol que le acercara a la final del próximo domingo. Y tuvo ocasiones. Peli, Zazu, Roberto Simón, Alberto Mato y, sobre todo, Roberto Puente iban a disponer de varias oportunidades para darle el triunfo al cuadro castellano y leonés. La suerte no estaba de su lado y los pupilos de Mario Sánchez vieron como el final del partido se acercaba. El marcador no sufrió cambios y la última jornada decidirá, aunque después de la goleada del encuentro inaugural el combinado arlequinado parten con una ligera ventaja.

El jueves, ante la South Region de Rusia

El ritmo de la Copa de las Regiones UEFA y sin apenas descanso, la selección arlequinada afrontará un nuevo encuentro. Este mismo jueves 6 de julio, Castilla y León se enfrentará a la South Region de Rusia a las 14:00 horas de la tarde (horario español) en el Campo de la Federación Turca de Fútbol (Estambul). Los pupilos de Mario Sánchez buscarán un triunfo que les acerque aún más a su objetivo de estar en la final del torneo. La última jornada de una competición que pondrá su punto final el próximo domingo 9 de julio donde pretende estar el combinado arlequinado.