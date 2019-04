Análisis del rival: Manchester United, un reflejo más de Mourinho

Primer partido oficial de la temporada. Y vaya partido. El Real Madrid viaja a Macedonia para disputar su tercera Supercopa de Europa en los últimos cuatro años, pero esta vez lo hará contra un rival diferente. Si en los dos primeros enfrentamientos, el Sevilla se presentó como una escuadra dura de roer, el que aterriza hoy no tiene nada que envidiar a los andaluces. El Manchester United. O mejor dicho, el Manchester United de Mourinho. Porque no, no son lo mismo.

El entrenador portugués tiene esa peculiaridad. Otorga, a todos y cada uno de los equipos que ha entrenado, su sello personal. Una identidad que, la mayoría de las veces, aparece después de una etapa de confusión dentro del club. Ya lo hizo en el Chelsea, en el Real Madrid, y ahora también en el Manchester United. Aunque con una pequeña diferencia. En Old Trafford ha transformado a todo el equipo y a los jugadores. Literalmente. Y si no que se lo pregunten a Ander Herrera. El vasco no era más que un simple interior de toque y llegada a área, pero con "The Special One" se ha convertido en una bestia táctica capaz de desarbolar a cualquier contrincante. Y ahora tiene a un nuevo acompañante, Matic.

Pero los "red devils" no son solo una ejemplificación del tópico "repliegue y transición". Resulta curioso apreciar cómo los ingleses son de los pocos equipos de la Premier League que se sienten más cómodos dentro del ritmo bajo que se suele dar en La Liga o en la Copa de Europa. Es decir, si hay que defender atrás, se hace, pero cuando se roba, no hay que soltar la pelota rápidamente. Así es como vimos al Manchester United ganar la Europa League el pasado mes de mayo ante el Ajax de Amsterdam. Eso sí, hoy tendrán un nuevo protagonista arriba.

Ander Herrera es clave para Mourinho. Foto: Premier League

Romelu Lukaku. El gigante de Bélgica. 75 millones de euros le ha costado al equipo británico la incorporación del delantero. Un dinero que debe de empezar a justificar desde ya. Porque los títulos no esperan. Mourinho lo ha fichado y lo ha hecho porque sabe que le ayudará en clave Premier. Los "red devils" empataron demasiados partidos el año pasado en su casa, pero seguro que la contratación del ex jugador del Everton convierte esos empates en victorias. Por sus goles y por su poderío físico. No obstante, en Europa la cosa cambia. Jugar contra los conjuntos del viejo continente representa un cambio drástico para los combinados ingleses. Por la reducción de espacios, por la rapidez de movimientos, y por la naturalidad a que se den partidos con poco ritmo. Y aquí Lukaku sufre. Y mucho.

Es muy poco probable que el Manchester United salga a presionar arriba. Básicamente, porque el Madrid sabe salir de cualquier presión propuesta por el rival. Así que si sales, estás vendido. Por lo tanto, todo apunta a que Mourinho planteará el partido en su propio campo, y que la única vía de escape que tendrá será el uno para uno que pueda llegar a disfrutar Lukaku en cualquier contra (sobre todo en el flanco derecho ante Marcelo). Pero poco más. El discurso del encuentro lo planterán los blancos, y si todo sale bien, será muy difícil que no se lleven un nuevo trofeo a las vitrinas del Santiago Bernabéu.