Guía​ VAVEL Getafe 2017/18: una plantilla de garantías en su retorno

Una temporada después, han vuelto. Después de que se consumara el descenso en el Benito Villamarín, el cuadro azulón se puso manos a la obra para volver enseguida (así lo decía su eslogan). Lo consiguieron. No obstante, no fue nada fácil. Llegaron a tocar fondo con Juan Eduardo Esnáider a los mandos. Tras caer 0-2 frente al Girona en la jornada seis, cayendo al 21º puesto. Pero el barco no estaba hundido. Llegó un nuevo comandante: José Bordalás. Quién mejor que un especialista de la categoría para reflotar la situación. Lavado de cara al equipo. Mejor ambiente, felicidad, risas. Y lo más importante, el Getafe iba 'disparado' hacia arriba. No paraba de escalar, hasta colarse en la zona de playoffs, de donde no volvería a salir. Finalmente no alcanzaron el ascenso directo, pero consumarían el ascenso por la vía de la promoción. Tras eliminar al Huesca, lo conseguirían ante el mismo rival -paradójicamente- de su primer ascenso. El Tenerife sucumbió a la magia del Coliseum Alfonso Pérez. El 'Geta' volvía a ser de Primera.

La primera novedad -aunque esperada- no se alargó demasiado, y es que durante la celebración del ascenso, Ángel Torres confirmó ante los micrófonos de Movistar + que José Bordalás seguiría siendo el entrenador del Getafe en la Liga Santander. Con el inicio de la liga a la vuelta de la esquina, y a cerca de tres semanas de que se cierre el mercado de fichajes, el Getafe se ha movido como pez en el agua. Tras finalizar la temporada, con el ascenso en la mano, el primero en llegar fue Ramón Planes, como nuevo director deportivo del equipo -Toni Muñoz pasó a otras funciones dentro del club-. Su meta era clara, "traer jugadores con hambre, técnica y calidad necesarias para Primera División".

Ramón Planes y Ángel Torres en la presentación del nuevo director deportivo. / Foto: getafecf.com

Con esa idea en mente, sin contar los fichajes por las cláusulas de compra obligatoria en caso de ascenso (Chuli, Pacheco y Portillo) y también la vuelta de Álvaro Jiménez, son doce las caras nuevas. Entre otros, se ha hecho con los tres de los mejores jugadores del pasado curso en La Liga 123, como son Amath, Ángel y Gaku. También han firmado jugadores experimentados en Primera, tales son Antunes, Bruno, Bergara o Fajr. Y la vuelta de un ex, como Velázquez. La portería ha recibido sus retoques con el arribo de Emi Martínez y Filip. Mientras que en el cuerpo técnico también ha sufrido alguna reforma, destacando el fichaje de Sergio Pelegrín, que colgó las botas con el Elche esta última temporada, y se une al staff de Bordalás, su hombre de confianza.

La plantilla azulona durante su 'stage' en Oliva. / Foto: getafecf.com

PLANTILLA

Porteros

Vicente Guaita Emiliano Martínez Filip Manojlović

Defensas

Damían Suárez Francisco Molinero Nicolás Gorosito 'Cata' Díaz Rolf Feltscher Emiliano Velázquez Juan Cala Djené Dakonam Bruno González Vitorino Antunes Johannes Van den Bergh

Centrocampistas

Markel Bergara Sergio Mora Mehdi Lacen Mauro Arambarri Francisco Portillo Gaku Shibasaki Faiçal Fajr Álvaro Jiménez Daniel Pacheco Karim Yoda Manuel Jesús "Chuli"

Delanteros

Amath Ndiaye Ángel Rodríguez Jorge Molina

N: en negrita los fichajes de la temporada 17/18.

*: dorsales aún sin confirmar.

FICHAJES 17/18

Altas: Emiliano Martínez (Arsenal, C) y Filip Manojlović (Estrella Roja); Emilianio Velázquez (Atlético de Madrid, C), Djené Dakonam (Sint-Truidense), Bruno González (Real Betis), Vitorino Antunes (Dinamo Kiev, C); Markel Bergara (Real Sociedad, C), Mauro Arambarri (Boston River, C) , Gaku Shibasaki (Tenerife), Fayçal Fajr (Real Club Deportivo); Ángel Rodríguez (Real Zaragoza) y Amath Ndiaye (Atlético de Madrid).

Altas por opción de compra tras cesión: Francisco Portillo y Daniel Pacheco (Real Betis), Álvaro Jiménez (Real Madrid) y "Chuli" (Almería).

Vuelven tras cesión: Rolf Feltscher (Real Zaragoza), Johannes Van den Bergh (Greuther Fürth) y Karim Yoda (Almería).

Bajas: Alberto García (Rayo Vallecano); David Fuster (retirado), Alejandro Faurlín (Cruz Azul), Emi Buendía (Cultural Leonesa, C), Stefan Šćepović (Real Sporting de Gijón).

Bajas que regresan tras cesión: Paul Anton (Dinamo Bucarest) y Facundo Castillón (Racing de Avellaneda).

C: cesión del jugador.

ANÁLISIS JUGADOR A JUGADOR

PORTEROS

Vicente Guaita: el guardameta de Torrent cumplirá su cuarta temporada de azul. A pesar de estar a la sombra de Alberto gran parte de la pasada campaña, Bordalás le dio las llaves de la portería las últimas jornadas. Con muy buenas actuaciones no volvió a sentarse en el banquillo, siendo pieza clave en los playoffs (12 partidos / 13 goles encajados). Portero de gran envergadura, que va bien por alto, pero no le resta para ser ágil, rápido y tener buena estirada.

Guaita patea un balón en la ida del playoff ante el Huesca. / Foto: LaLiga 123

Emiliano Martínez: una de las caras nuevas en la portería. Al igual que Guaita, es alto (1'94 m), habilidoso y además experto en parar penaltis. El argentino llega como cedido por el Arsenal. Arsène Wenger declaró que cuenta con él y que juegue la mayor cantidad de partidos posibles. El propio portero afirmó que habló con el 'Pato' Abbondanzieri sobre la propuesta de venir al Getafe, algo que le agradó y ayudó a tomar la decisión. Sin embargo, su periplo por Inglaterra no ha sido del todo satisfactorio. A la sombra de Čech y Ospina, ha tenido que buscar minutos con varios préstamos (Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United y Wolverhampton).

Martínez atiende a los medios. / Foto: getafecf.com

Filip Manojlović: la joven perla serbia fue una de las grandes sorpresas en este mercado. Llegó sin hacer mucho ruido del Estrella Roja por cerca de un millón y medio de euros. Uno de los 'culpables' de su fichaje fue el ex azulón Veljko Paunović (antes seleccionador de las categorías inferiores de Serbia). No obstante, el portero natural de Belgrado podría salir cedido durante esta temporada para ir ganando minutos en España.

Manojlovic durante su presentación. / Foto: getafecf.com

DEFENSAS

Damián Suárez: tercera temporada de 'El Zorro' con el club de la capital del sur de Madrid. El lateral derecho charrúa se caracteriza por su aguerrido estilo, el clásico perro de presa uruguayo. Pegajoso y molesto. Un auténtico dolor de cabeza para su marca (en el recuerdo el pique que tuvo con Neymar en su etapa en el Elche). Cumplidor en defensa, y que se suma bien al ataque. Además, buen pie para el balón parado y para los centros por su carril (repartió seis asistencias durante la pasada campaña).

Damián puja por un balón ante Shibasaki, su nuevo compañero, en la final del playoff. / Foto: LaLiga 123

Francisco Molinero: una de las incorporaciones -llegado del Real Betis- tras el descenso. Su llegada era necesaria por el gran vacío que había en el lateral. Finalmente, acabaría jugando en el sector izquierdo, rindiendo a un nivel satisfactorio. 38 partidos en total para ganarse, a su 32 años de edad, continuar una temporada más vistiendo la azulona. Habrá que ver si en esta ocasión pasará a la derecha o seguirán apostando por él en la misma zona.

Molinero roba un balón en el amistoso frente al Girona. / Foto: getafecf.com

Nicolás Gorosito: la continuidad del central de Rafaela no está del todo asegurada. El Real Sporting, entre otros, está tratando de cerrar su cesión. Sin embargo, a pesar de ser el habitual suplente de la pareja de titulares Cata-Cala, cuando le tocó, realizó buenas actuaciones. Un ejemplo, la vuelta en la final del playoff ante el Tenerife por la baja del defensa andaluz. Vino del Slovan de Bratislava. Generó dudas, pero las terminó disipando. Si se va, quedará en el recuerdo como uno de los 26 héroes del ascenso.

Daniel Alberto 'Cata' Díaz: el sargento del Getafe bajó al fango de la guerra en la Liga 123 para devolver a uno de sus dos clubes de sus amores (el otro es Boca Juniors) al lugar que nunca debió abandonar. 38 años de edad, ni más ni menos. Al 'Cata' pocos peros se le puede poner. Sigue intacta su tenacidad. Su hambre. Su fortaleza. Va al choque como un auténtico muro de carga. Una batalla perdida el duelo cuerpo a cuerpo contra él. Habrá que ver si le penaliza en la máxima categoría su pérdida de velocidad.

'Cata' Díaz durante un encuentro de la pasada campaña. / Foto: LaLiga 123

Rolf Feltscher: el internacional de la vinotinto es uno de los candidatos a salir. Venía del Duisburg alemán con cartel de central (también lateral) corpulento, fuerte y rápido. Comenzó con la titularidad en el equipo que entonces dirigía Juan Eduardo Esnáider. Pero con la contratación de Bordalás, dejó de entrar en los planes. Así, tuvo que partir en busca de minutos, rumbo al Real Zaragoza.

Juan Cala: mariscal de la zaga azulona. El reflejo y fiel defensor de la afición más maltratada de España. Casta, coraje y corazón. La entrega del de Lebrija no pasa desapercibida para ser uno de los jugadores más queridos por la parroquia azulona. La pasada temporada las lesiones no le dejaron jugar tantos minutos como quisiera, pero los 31 encuentros fueron los justos para ver como sudaba la camiseta y el buen nivel que dejó patente. Además, anotó tres goles, uno de ellos ante el Huesca en la vuelta de las semifinales del Playoff.

Djené Dakonam: el polivalente defensa togolés llega para reforzar la zaga azulona. Ya conoce España ya que pasó por las filas del Alcorcón. Es más, coincidió con Bordalás de alfarero. La anterior edición estuvo en Bélgica jugando (27) en Sint-Truidense. Se mueve por toda la zona de atrás, tanto de central como de lateral (derecho o izquierdo). Un comodín en Getafe. Viene como agente libre y firma por cuatro temporadas.

Djené en su debut con el Getafe. / Foto: getafecf.com

Bruno González: central experimentado en la Primera División, procedente del Real Betis por unos 600.000 euros. Estampó su firma para un contrato de tres temporadas. El tinerfeño de 27 años es uno de los favoritos para hacerse con el puesto de titular. A sus espaldas, 81 encuentros con la verdiblanca. Central corpulento pero, a pesar de ello, es rápido al corte y va bien por alto. Una garantía para el juego a balón parado.

Bruno sale con el balón jugado en el amistoso ante el Alcorcón. / Foto: getafecf.com

Vitorino Antunes: habemus lateral izquierdo puro. Tras la marcha de Sergio Escudero al Sevilla, han pasado jugadores y jugadores por la demarcación que nunca llegaban a cumplir del todo. La temporada pasada llegó Molinero (a pierna cambiada) e hizo olvidar ese problema, pero de forma transitoria. Finalmente, Antunes refuerza el puesto, procedente del Dinamo Kiev ucraniano. Lo hace cedido por uno 500.000 euros, incluyendo una opción de compra obligatoria de 2.500.000 euros en el caso de que el equipo se mantenga. Su pericia tanto en partidos de alto voltaje como en Europa (Champions y Europa League) serán enriquecedores para el cuadro azulón. También es conocedor de la liga española tras su paso por el Málaga durante dos temporadas y media. Se verá de nuevo con Portillo, con quien coincidió en La Rosaleda.

Antunes posa con la elástica azulona. / Foto: getafecf.com

Johannes Van den Bergh: el alemán tuvo un paso efímero por el Coliseum. Cinco partidos en su haber tras su llegada del Hertha de Berlín para tener que hacer las maletas en el mercado de invierno y volver a su país. En el Greuther Fürth recuperó su nivel disputando diez encuentros en la 2.Bundesliga. Hoy se encuentra en Getafe a la espera de recibir alguna oferta y poner punto y final a su relación con el azulón.

CENTROCAMPISTAS

Markel Bergara: el centrocampista vasco fue una de las primeras incorporaciones tras la marcha de Anton y Faurlín. Puso fin a una relación de toda una vida con la Real Sociedad. Tras criarse como futbolista en Donosti, y curtirse con cesiones en Eibar o Vecindario, acabó haciéndose pieza clave en los esquemas de cada entrenador que pasaba por Anoeta. Con 31 años y 212 partidos acabó su periplo en San Sebastián y se marcha al Getafe, que acumula mucha veteranía en la medular, cedido con una opción de compra de un millón y medio de euros.

Sergio Mora: por fin podrá debutar -merecidamente- en la máxima categoría. Lo hará de la mano de su hombre de confianza, quien también se 'bautizará' en la Liga Santander. Una historia de amor Mora-Bordalás, esta vez, con final feliz (el año pasado subieron con el Alavés). Ahora, toca demostrar su valía en Primera. Llegó en invierno (en el UCAM Murcia no tenía hueco) por petición expresa del alicantino. Ángel Torres cumplió y le trajo. Sus primeros partidos dejaban mucho que desear, siendo objeto de las críticas de la afición. Sin embargo, poco a poco se hizo con la manija del centro del campo azulón y formó una gran pareja con el argentino Faurlín. Obtuvo la matrícula de honor en la vuelta de la final del playoff. Suma dos ascensos con el 'Geta'. Éste y en la 2000-2001 de Segunda B a Segunda.

Sergio Mora, el timón del centro del campo. / Foto: gettyimages

Mehdi Lacen: jugador capital, y capitán, durante las seis campañas que ha vestido la elástica azulona. Decidió quedarse en las malas, con el descenso. Y se le ha recompensado con el ascenso y permanecer un año más en Getafe. Así que también estará en las buenas. El centrocampista argelino vino del Racing con la vitola de pulmón y la ha cumplido con creces. En la 16/17 intercaló partidos con Mora y Faurlín, sin notarse apenas la baja de cualquiera de ellos. 181 partidos como getafense, y los que le quedan.

Lacen ante el duelo que les midió al Sevilla Atlético. / Foto: LaLiga 123

Mauro Arambarri: pivote uruguayo al uso. Rápido, habilidoso, destructor... Pero también técnico y buen toque de balón. Él mismo se define como un "auténtico llegador" y que le gusta "hacer goles". Un todo en uno se podría decir. 21 años y ya ha pasado por la Ligue 1 (Girondins Bordeaux) y ahora La Liga. Procedente del Boston River de Uruguay en calidad de cedido, incluyendo una opción de compra en caso de permanencia. Comenzó su andadura en el fútbol profesional en el Defensor Sporting de su país, para ir de allí a Burdeos. Después de 12 encuentros y la poca confianza de Gourvennec en él, provocó la rescisión de su contrato. Internacional con la selección uruguaya sub-20.

Arambarri posando como nuevo jugador del Getafe. / Foto: getafecf.com

Francisco Portillo: otro jugador de la hornada de la Costa del Sol, con posterior paso por el Real Betis. Partícipe del 'EuroMálaga' y su histórica aparición en Champions League, su forma fue decayendo. De verdiblanco conseguiría el ascenso a La Liga, pero sin brillar a como acostumbraba anteriormente. Finalmente, el verano pasado llegó la oportunidad del 'Geta'. Y el mago malagueño fue de menos a más, echándose el equipo a las espaldas en numerosos encuentros atascados. Su zona de influencia es la mediapunta, aunque también suele dejarse caer a banda para filtrar por dentro. Disputó 38 partidos, anotando seis tantos y repartiendo nueve asistencias. Formó uno de los mejores ataques de la Liga 123 junto a Pacheco y Jorge Molina. Se ejecutó de forma obligatoria la opción de compra que se incluía en su cesión en caso de subir (1.500.000€).

Portillo celebra un gol en el Coliseum. / Foto: LaLIga 123

Gaku Shibasaki: una de las caras nuevas que más ilusión ha despertado a la hinchada azulona. Y no es para menos. El nipón, que firma por cuatro temporadas, llega del Tenerife (rival de la final). Allí, desde su llegada en el mercado invernal, logró hacerse con la titularidad de forma indiscutible, convirtiéndose en una de las piezas vitales que formaba junto a Amath y el 'Choco' Lozano. 16 partidos de 'chicharrero' marcando dos tantos y dando tres asistencias (dos de ellas en el duelo ante su nuevo equipo). También es conocido por la final del Mundial de Clubes con el Kashima Antlers, donde anotó dos dianas al Real Madrid. No obstante, ya se ha vestido de corto, con el '10' a la espalda, y es una de las sensaciones de la pretemporada, además de estrenar su casillero de goles frente al Girona.

Gaku da órdenes durante el partido ante el Alcoyano. / Foto: gettyimages

Fayçal Fajr: más magia para el Getafe. Esta vez la del nuevo 'guitarrista' (así celebra sus goles) azulón, que firma por las dos próximas temporadas. Procedente del Real Club Deportivo de la Coruña tras rescindir su contrato, donde pasó dos temporadas, yendo de más a menos (67 partidos y cinco goles). Antes pasó por el Elche, Caen y Fréjus. El internacional marroquí se caracteriza por ser un jugador muy versátil, que se mueve por toda la parcela de ataque. Unas de sus grandes bazas son el disparo desde media distancia y el balón parado, guardando un auténtico guante en su pierna derecha.

Fajr en el día de su presentación. / Foto: getafecf.com

Álvaro Jiménez: el extremo cordobés es otro de los futbolistas que volverán a lucir la camiseta del 'Geta', esta vez en Primera, después de que el club ejerciese la opción de compra de un millón de euros (el Real Madrid se guarda el 50% de una futura venta). Jugador importante en los esquemas de Bordalás, tanto para partir de titular como en ser especialista en salir del banquillo y agitar los partidos. Otro de sus puntos fuertes es la facilidad que tiene de sacar de los duelos a sus principales marcadores, provocando faltas, tarjetas... Ágil y veloz, suele partir por la banda derecha para recorrer de arriba a abajo todo el carril. Acumuló los números de 33 partidos, dos goles y dos asistencias.

Álvaro Jiménez estrenó el casillero de goles del 'Geta'. / Foto: gettyimages

Daniel Pacheco: aterrizó junto de la mano a Portillo. Ambos del Real Betis, cedidos y con una opción de compra obligatoria si se subía a Primera. Pero dos ascensos (Betis y Alavés) no bastaron para que se estrenase en la categoría de oro. Finalmente, le llegaría la oportunidad definitiva en el sur de Madrid, en Getafe. Allí encontró la estabilidad necesaria. Tras lograr una tercera promoción seguida siendo uno de los jugadores más importantes del equipo, Ángel Torres confirmó su estancia y que se pagaría opción de compra de millón y medio de euros. Ni el mal inicio de campaña, ni la lesión de hombro (coincidió con la racha negativa del equipo) detuvieron a Pacheco en su carrera por lograr el objetivo. Fue sin duda el hombre de final, donde anotó dos de los tres goles ante el Tenerife. De la 'P' de Pachón a la 'P' de Pacheco. Lleva tanto el desborde como el balón parado en las venas.

Pacheco en el amistoso ante el Alcoyano. / Foto: gettyimages

Karim Yoda: no está clara su continuidad. El extremo galo se encuentra recuperándose tras la lesión que sufrió en Almería. Allí estuvo cedido la pasada campaña, pero tan solo pudo disputar la pobre cifra de tres partidos. Con un año de contrato, se espera que salga en el mercado de invierno. O quien sabe si puede convencer a Bordalás. Eléctrico, rápido y vertical. Zurdo que arranca por la derecha, a pierna cambiada, para meterse rápidamente hacia dentro y 'romper' a su marca. En su primer año en el Getafe, hizo números bastantes positivos (18 encuentros y cuatro goles).

Manuel Jesús "Chuli": las últimas noticias, sorprendentemente, sitúan a "Chuli" en la rampa de salida en busca de una cesión. Con el ascenso, el 'Geta' estaba obligado a comprarle el jugador al Almería por una cifra cercana a los 700 mil euros. Solía intercambiar su puesto con Álvaro. A pesar de arrancar más tarde la temporada, logró gustar a Bordalás y que le diese importancia a su figura. En 21 partidos regaló cinco goles, uno de ellos espectacular en el partido ante el Córdoba. Ahora son Albacete y Real Oviedo quienes se 'pelean' por obtener su préstamo. Mientras tanto, ya 'golea' en pretemporada.

Chuli da un paso en el amistoso frente al Atlético Baleares. / Foto: getafecf.com

DELANTEROS

Amath Ndiaye: más polivalencia para los esquemas del técnico alicantino. Fichaje que ha costado cerrarlo por el fuerte interés del resto de equipos. El senegalés llega del Atlético de Madrid por una cifra cercana a los tres millones de euros (los rojiblancos se quedan con el 50% de sus derechos) y firma por cinco temporadas. Otro ex de Tenerife que aterriza en el Coliseum (se volverá a ver las caras con su socio Gaku). Tras sus buenas actuaciones con el juvenil colchonero, debutó en la categoría de plata de la mano de Martí. Sale de la isla como un jugador prometedor, y con unos números espectaculares: 41 partidos y 13 goles. Fue una de las sensaciones del pasado curso en Segunda, sorprendiendo en cada duelo con algo nuevo. Ahora, los azulones lo tienen en su bando y quieren seguir disfrutando.

El Getafe hacía oficial el fichaje de Amath. / Foto: getafecf.com

Ángel Rodríguez: el de Santa Cruz de Tenerife está ante una nueva oportunidad de resarcirse de sus anteriores etapas en Primera División (Tenerife, Levante y Eibar). Estas dos últimas campañas ha sido la referencia del Real Zaragoza, especialmente esta segunda anotando 21 goles, colocándose como uno de los máximos goleadores de la Liga 123. Ahora, con 30 años busca la estabilidad definitiva en la máxima categoría del fútbol español. Viene para complementar el ataque azulón, ya que son dos perfiles de delanteros distintos tanto Jorge Molina como él. Se reencontrará con Bordalás, a quien ya disfrutó de su anterior etapa en el Elche.

Ángel debuta con la zamarra azulona. / Foto: gettyimages

Jorge Molina: uno de los mejores ejemplos para comprobar que la edad en el fútbol es sólo un número. Con 35, se metió a la afición del Getafe en el bolsillo con su magnífica forma. 42 partidos -la mayoría los 90'-, 22 dianas y ocho asistencias. Pero no es solamente su magnífica definición. Su altura le permite una gran capacidad de cuerpear, bajar balones -como si le tiras una lavadora-, jugar de espaldas para pausar el juego y descargar cueros a diestro y siniestro. Y, posteriormente, 'matarte' con el gol. Una garantía en los balones parados. Es capaz de sacar petróleo de cualquier situación, por muy desfavorable que sea. El Getafe tenía delantero muchos años después. Con el 19 a la espalda, 'Moligol' rascó victorias y/o puntos de donde no lo había. Que respire la parroquia azulona, porque seguirá presenciando, ahora en Primera, como sus dedos índices se juntan con el pulgar en sus celebraciones.

Jorge Molina puja un balón en el duelo ante el Atlético Baleares. / Foto: getafecf.com

ANÁLISIS DE LAS BAJAS

Alberto García: se fue uno de los jugadores que más se ganó el cariño de la afición. Tras comenzar la temporada en el banquillo, aprovechó la lesión de Guaita para ganarse la titularidad a pulso. Sin embargo,a pesar sus actuaciones positivas, se acercaba el final de temporada y Bordalás decidió sentarlo, devolviendo la portería al guardameta valenciano. Se marcha de Getafe con 34 partidos y 34 goles encajados. Además, dejó la meta imbatida durante 13 duelos. Disfrutarán de sus paradas en Vallecas.

Alberto defendiendo la meta del Getafe en La Romareda. / Foto: VAVEL.com

Alejandro Faurlín: la guitarra argentina llegó tras su paso por la Premier League y la Serie A. Pero se fue sin saborear La Liga tras el ascenso. Dueño del centro del campo junto a Sergio Mora, dejará un recuerdo imborrable sus goles con la zurda, pero especialmente como abrió la lata en la final frente al Tenerife. El mago repartirá magia en Cruz Azul de la mano de Paco Jémez.

Faurlín durante la celebración del ascenso. / Foto: getafecf.com

Paul Anton: aterrizó en España tras los buenos informes de Gica Craioveanu, y lo hacía precisamente del equipo (Dinamo Bucarest) que dirige otro ex azulón como es Cosmin Contra. Alternó la titularidad con la suplencia, para acabar siendo un habitual en el banquillo. A pesar de ellos, sus números son de 32 partidos y dos tantos. El Getafe decidió no ejercer la opción de compra, por lo que regresó a Rumanía.

Paul Anton da indicaciones durante un encuentro. / Foto: getafecf.com

David Fuster: venía de dominar la Super Liga griega con Olympiacos. Y buscaba un reto nuevo en su regreso a España antes de su retirada. A pesar de contar con un papel de actor secundario durante la campaña, fue clave en los últimos encuentros con su veteranía. Le puso un broche de oro a su carrera futbolística con el ascenso. Villarreal, Elche, Olympiacos y Getafe para colgar las botas.

Fuster protege la posesión ante la mirada de Gaku. / Foto: LaLiga 123

Facundo Castillón: pasó sin más pena que gloria el rosarino. Pero eso no le hace menos partícipe del ascenso. 19 encuentros y un gol en su casillero como azulón. Vuelve a Racing de Avellaneda.

Castillón controla el esférico ante el Real Oviedo. / Foto: LaLIga 123

Emiliano Buendía: otro querido por la afición que dice 'hasta luego', ya que se le espera de vuelta tras su cesión en la Cultural Leonesa. El argentino salió de la cantera del Getafe en la 14/15, y desde entonces se ganó su presencia en la primera plantilla. Desborde, velocidad y buen golpeo de balón, pero le resta ser intermitente. Espera pulir ese defecto con el recién ascendido a La Liga 123.

'Emi' Buendía celebra el gol que le anotó al Cádiz. / Foto: LaLiga 123

Stefan Šćepović: llegó en la 15/16 del Celtic como el nuevo '9' del equipo. No obstante, no pasó de los seis goles, acusando el equipo la falta de gol la temporada del descenso. Eso sí, el serbio fue una de las pocas notas positivas de aquel fatídico año. La pasada campaña, con la aparición de Jorge Molina, su papel fue muy pobre, acumulando 24 encuentros y tan solo tres dianas. Ahora vuelve al Real Sporting de Gijón, donde mostró su mejor rendimiento cuatro temporadas atrás.

Scepovic se lamenta de una ocasión fallada ante el Reus. / Foto: LaLiga 123

PUNTOS FUERTES

La zona que, sin duda, mejor ha sido reforzada y más potencial demuestra la plantilla del Getafe es la del centro del campo en adelante. Siendo más exactos, la parcela de los tres cuartos, donde acumula jugadores que rebosa de calidad. Álvaro, Pacheco, Portillo, Chuli, a los que se suman otros como Arambarri, Gaku Shibasaki, Fajr o el propio Ángel. Se podría incluir la delantera, con Amath, Ángel y Jorge Molina, tres perfiles completamente distintos que servirá para que se puedan complementar el uno al otro. Hay garantía de gol -y espectáculo- en la capital del sur de Madrid.

ZONAS A REFORZAR

Fue una de las notas más positivas del año pasado. El Getafe se caracterizaba por su fortaleza defensiva y lo difícil que era anotarle un gol. Es obvio, ya que es una de las especialidades de su entrenador. Es el llamado 'sello' Bordalás. Intensidad a la hora de luchar cualquier balón dividido. Pero durante esta pretemporada -sí, es muy pronto para varolar-, a pesar de los fichajes, la zaga azulona deja muchas dudas. Endebles, frágiles y sensación de lentitud a la hora de correr hacia atrás. Se ha reforzado con jugadores como Bruno, Djené, Velázquez y Antunes. Habrá que esperar al máximo rodaje y poder sacar conclusiones. Mientras que la portería parece en este caso que seguirá siendo defendida por Guaita, ante las llegadas de Emi Martínez (buenas sensaciones) y Filip (se ha mostrado bastante inseguro). Lo que es seguro, es que hasta el día uno de septiembre -fecha en que se cierra el mercado- puede pasar cualquier cosa.