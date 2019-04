Busquets: “Sabemos que el título está difícil pero no lo damos por perdido”

El partido de ida de la Supercopa de España ha sido lo más preguntado en la jornada de hoy. “Hicimos una buena primera parte, tuvimos el control del balón y les ganamos en posesión” afirmaba Busquets. “El Madrid se encontró muy cómodo en el césped del Camp Nou y estuvo muy bien en las definiciones” por lo que el Barça tendrá que tener en cuenta los puntos fuertes de los merengues en la ida para frenarles en la vuelta.

“Perdimos porque cometimos errores a lo largo del partido, no por un jugador”. Con esas palabras el de Badia ha mostrado su disconformidad con las palabras de Pep Segura tras el partido del pasado domingo. “El gol de Piqué no condicionó el partido. Por parte del club, no creo que señalar a alguien sea la mejor forma de expresarse”, apuntó. La culpa de la derrota fue del conjunto del equipo es la opinión que ha transmitido el 5 del Barça: “me encuentro bien cuando el equipo juega bien”.

“No es que el Madrid sea superior o inferior, somos dos buenos equipos y en cada partido puede pasar cualquier cosa” decía Sergio Busquets para subir los ánimos culés de cara al encuentro de mañana.

No podía faltar el nombre de Cristiano Ronaldo tras conocerse la sanción del portugués, aunque Busquets no ha querido mojarse sobre si esta es justa o no.

Fichajes en Can Barça

“Paulinho es una buena llegada porque tiene un perfil muy diferente al que tenemos aquí y nos puede aportar mucho”, así elogiaba Busquets al nuevo fichaje del Barça. Reconocía a su vez que el Barça debe cerrar algún fichaje más antes del 31 de agosto y “todos los que vengan serán bienvenidos” para ayudar al equipo, teniendo en cuenta que “en cualquier posición hay competencia” en un club como el Barcelona pero “ojalá vengan los máximos”. La competencia en el mediocampo está clara, sin embargo “de Sergi Roberto solo puedo decir cosas buenas”, señaló.

Se sigue hablando de Neymar en Barcelona. “Con la marcha de Neymar está claro que el equipo ha perdido en ataque” dijo Busquets , que aseguró que esa no era la razón por la cual el equipo debía renovarse, sino porque “cada año hay retos nuevos y tenemos que renovarnos para mejorar”. “Neymar solo hay uno pero ya no está con nosotros, las cosas vienen como vienen y está claro que faltan fichajes pero no te puedo decir si el club ya sabía sobre la marcha de Ney desde el mes de junio” son las palabras con las que el de Badia ha intentado apagar las llamas sobre la directiva del club y la falta de fichajes a día 15 de agosto.

Una vez más la palabra “Messidependencia” ha salido en rueda de prensa y el centrocampista ha aclarado que “Messidependencia no, pero teniendo al mejor jugador del mundo aquí, cuanto más participe Leo mejor para el equipo”. El Barça tiene una plantilla excepcional y ellos mismos son conscientes de ello: “Creo que tenemos un gran equipo y si hacemos las cosas bien haremos una gran temporada”.