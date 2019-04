Lora: "Me gustaría jugar toda la vida en el Sporting, no me veo jugando con otra camiseta"

Por lo primero que se le ha preguntado es por los problemas musculares que arrastraba años atras y por si logró saber la causa: "En su momento me miraron la boca, porque a veces tener una muela con una caries puede afectar a nivel muscular, aunque parezca que no tenga relación. No me alimentaba mal. Quizá lo que sí me aconsejó la nutricionista del Barcelona, cuando estuve con Lorenzo del Pozo allí, fue que no abusase de la pasta". En los últimos entrenamiemtos se le vio felíz y se le preguntó si había recuperado la ilusión con Paco Herrera: "El año pasado fue muy malo en el plano individual y colectivo. Tenía claro que debía cortar y olvidar el pasado para venir motivado".

Tanto Torrecilla como el míster le pidieron su continuidad por lo que él se sintió muy contento: "Hablé con el míster el primer día. Creo que los dos teníamos ganas de vernos para hablar. Me dijo que contaba conmigo como uno más y que me tenía que poner las pilas, eso sí, porque venía de un año sin jugar, pero que confiaba en que pudiera volver a dar rendimiento". Una pregunta curiosa fue que si la sinceridad es lo que más agradece el futbolista: "Las cosas se tienen que hacer más sencillas. Con la verdad todo resulta mucho mejor, yo lo he dicho un montón de veces. Estoy encantado de defender esta camiseta, pero si me dicen que no cuentan conmigo, no hay ningún problema, pero que me lo digan".

Con relación a la anterior pregunta, se le dijo que Rubi le hizo ver que iba a ser un jugador importante y después solo contó con él para jugar ante el Málaga: "A eso voy. Soy un profesional, el que crea que puedo crear mal ambiente o montar un follón es porque no me conoce. En aquel caso no podría ayudar en el campo y, como tal, traté de hacerlo desde fuera". Se hizo una posible comparación entre Manolo Preciado y Paco Herrera: "Se asemejan un poco. Tienen cosas comunes, al míster se le ve una persona muy normal, que trata con todo el mundo. Ojalá podamos lograr lo mismo con él".

Por último se le preguntó el tipo de Sporting que va a ver la afición: "La idea es ser un un equipo muy compacto. Intentar hacer la vida imposible al rival y, cuando tengamos el balón, que no nos queme. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en el centro del campo, futbolistas de banda a los que les gusta meterse por dentro, otros con desborde y gente que pueda filtrar un último pase".