Charles: "Creo que me recibirán bien en Málaga"

La Sociedad Deportiva Eibar visitará este lunes 21 de agosto al Málaga en el Estadio de La Rosaleda, donde ambos equipos debutarán en la temporada 2017/2018 de La Liga Santander. Es cierto que será un partido especial para la entidad armera, ya que tendrá en frente a tres jugadores que lo han dado todo por el Eibar: Adrián González, Borja Bastón y Keko.

Pero más especial será visitar el Estadio de La Rosaleda para Charles Dias, delantero de la Sociedad Deportiva Eibar. El ariete decidió no renovar el contrato con el equipo de la Costa del Sol y fue el Eibar quien se interesó por él, y el brasileño se decantó por la entidad armera. Ahora, ya defendiendo los colores del Eibar, se enfrentará al Málaga de Míchel González el próximo lunes. El '19' armero aseguró en la rueda de prensa que dio el jueves en Atxabalpe que "será especial la vuelta" porque disfrutó "mucho" durante las dos temporadas que jugó en la entidad malagueña.

"Cuando se juega contra un ex equipo es algo muy bonito. Es en La Rosaleda, un campo que he disfrutado mucho y siempre es bonito volver. Es un día especial para mí por jugar contra tus ex compañeros y ver a tu ex afición", manifestó el ariete brasileño.

Para zanjar el tema de su vuelta a La Rosaleda, quiso manifestar lo siguiente: "Creo que me recibirán bien. No he hecho nada malo y en estos dos años he estado bastante bien allí".

Situación del equipo

Pese a que aún no haya empezado la temporada, Charles quiso valorar el trabajo que ha hecho el Eibar durante la pretemporada, diciendo que han mostrado un nivel bastante alto: "Hemos tenido bastantes partidos contra equipos importantes y creo que hemos dado el nivel que el míster esperaba", añadió.

"Tenemos bajas importantes, pero llegamos muy bien al inicio de Liga"

Por último, finalizó su comparecencia ante los medios de comunicación advirtiendo que lo serio empieza a partir de ahora y que el equipo llega en un buen estado al inicio liguero: "Son entrenamientos, lo que vale es a partir del lunes, que es cuando hay que estar a tope y no se puede fallar. El equipo llega muy bien. Tenemos algunas bajas importantes, pero estamos muy bien para afrontar este comienzo de liga. Lo importante es que el equipo dé buena imagen y consiga el objetivo, que es ganar o por lo menos no perder", concluyó así Charles.