Setién: "Podemos dar cabida a otro jugador más"

Al mediodía de hoy, el técnico del Real Betis, Quique Setién, ha analizado todo lo que rodea al equipo en vistas a la disputa de la primera jornada de LaLiga, nada más y nada menos que en el Camp Nou ante el Barça.

Ante todo, ha querido manifestar en nombre de la plantilla y del club la condolencias por lo sucedido en la tarde del pasado jueves en Barcelona.

La salida de Pezzella, decisión propia del jugador.

El preparador cántabro ha sido cuestionado por los motivos que han provocado la marcha de Germán Pezzella a la Fiorentina como cedido por una temporada, operación hecha oficial por ambos clubes esta misma mañana.

Setién ha explicado que “no voy a negar que era un jugador importante en este equipo y ha dado muchas cosas. Su salida viene provocada por una conversación que me solicita en la concentración de Italia. Él quiere saber cuál es mi postura sobre el rol que va a tener el primer equipo. Yo le dije que era importante pero no le iba a garantizar ser titular, que lo sería en función del rendimiento. Entendía que como referente en el vestuario, gran profesional y gran jugador, pero esas dudas le han hecho reflexionar y ha decidido proponer esta salida. Yo tampoco me puedo negar porque él tiene una perspectiva personal de jugar el Mundial y él cree que en otro equipo puede tener un rol de titular indiscutible. No me parecía correcto frenarle. Creo que esa posición está relativamente cubierta. Javi García viene de jugar tres partidos y está acostumbrado. Es polivalente y puede cumplir esa función.”

Fabián y Narváez se quedan con el primer equipo.

Quique Setién ya ha tomado una decisión definitiva con respecto a los canteranos que han hecho la mayor parte de la pretemporada. Con todos salvo con uno, César de la Hoz, que todavía no sabe si dará el salto o se quedará en el filial. “Tengo algunas dudas con respecto a César. Me parece un futbolista extraordinario. Ha demostrado capacidad, pero las circunstancias puntuales (su edad) no le permiten volver al filial. En estos quince días que quedan de mes veremos qué hacemos con él”.

Por su parte, Fabián y Narváez sí serán jugadores del primer equipo a todos los efectos tras haber convencido al técnico santanderino. “Fabián se va a quedar y Juanjo también tendrá dorsal como componente de la plantilla”, confirmó Setién en rueda de prensa.

Otros canteranos como Francis y Julio Gracia seguirán a las órdenes de Setién, aunque jugarán habitualmente con el Betis Deportivo. “Francis y Julio van a jugar con el filial, pero entrenarán permanentemente con el primer equipo. Si fuesen convocados por mí, irían en la lista con todas las de la ley. Tiene rol de jugadores del filial pero van a participar siempre con nosotros en los entrenamientos”.

Por último, Setién se refirió a Junior. “Estamos valorando qué hacer con él. Ha tenido un problema físico que ha influido bastante. La lesión nos ha impedido verle en estos partidos y tomaremos una decisión en lo que queda de mercado”.

La ilusión por ganar es visible.

Ha expresado hoy sus sensaciones de cara al debut liguero frente al Barcelona. “Tenemos la ilusión de ganar. Sabemos que es un escenario difícil, pero ni más ni menos que pueden ser otros. Nosotros estamos convencidos de que podemos sacar un resultado positivo. Ante equipos de nivel hemos dado la talla y confiamos en hacer lo mismo en el Camp Nou“.

El técnico verdiblanco reconoce que lo sucedido en la Supercopa de España fue llamativo, pero no cree que vaya a influir en exceso. “Cuando se ganan partidos con la contundencia que lo ha hecho el Real Madrid, uno tiende a pensar que el que lo ha sufrido entra en crisis, pero yo creo que las crisis son situaciones que se prolongan en el tiempo y no se limitan a un partido ni a dos en concreto. Es cierto que el Barcelona ahora no está en un buen momento porque han sucedido cosas inesperadas que les han afectado seriamente, pero hay cosas que a mí me han gustado en sus últimos partidos y también en la pretemporada. Tienen deficiencias que deben tratar de mejorar, pero no preveo un Barcelona en crisis. Tiene cosas muy buenas estando como está. Dominó al Madrid en varias fases”.

El entrenador cántabro sí espera a un Barcelona herido en su orgullo, algo que podría mitigar las bajas importantes que tiene. “Ellos van a salir a muerte. No es por menospreciar a Alcácer, pero Luis Suárez es una amenaza y si no está, mejor. Hemos preparado muy bien el partido. No soy adivino y no sé qué es lo que va a pasar, pero, sin esos jugadores, quizás no tengamos muchas oportunidades como esta para ganar en el Camp Nou”.

Por otro lado, Setién habló sobre la adaptación de los jugadores a su sistema de juego. “Ningún sistema es fácil ni difícil. Tratas de convencer y cohesionar a un grupo de jugadores para que ninguno piense por sí mismo en cuanto al sistema. Todos tratamos de convencer a los jugadores de lo que queremos. Muchos ya se identifican con este sistema, pero aún tenemos que sincronizar los movimientos. Son los futbolistas los que desarrollan cualquier sistema y el tiempo nos irá dando el calibre de lo que podemos conseguir. De momento estoy satisfecho con muchos momentos de los partidos que hemos jugado. Tuvimos más posesión y disparos a puerta que el Inter, un rival que tiene jugadores de 40 millones de euros. Es cierto que también nos crean ocasiones, pero no es fácil evitarlo. De todos modos, trabajaremos para mejorar”.

Tello apenas sin opciones para el domingo.

La vuelta de Cristian Tello al trabajo con el grupo ha sido una de las gratas noticias de la semana. El futbolista catalán, incluso, se había marcado el objetivo de llegar en buenas condiciones al estreno liguero frente al Barcelona, su exequipo, aunque su entrenador aún no lo tiene tan claro. “Yo creo que en principio es un poco pronto para que Tello pueda jugar. No ha disputado ningún amistoso y todavía no tiene esa confianza total que necesita un jugador. ¿Si la lesión está olvidada? Eso se olvida con el tiempo y creo que aún no se le ha ido de la cabeza. De todos modos, va muy bien y mañana decidiré en el entrenamiento. Igual me sorprende y le tengo que convocar, pero si no es esta semana, será la siguiente.”

Por otro lado, el técnico verdiblanco reconoce que está abierto a un fichaje de otro jugador de ataque, preferiblemente para ocupar la banda derecha. “Es cierto que el mercado nos permitiría incorporar a otro jugador, pero si no es una opción buena no vendrá nadie. Supongo que se hará si es positiva. Estoy permanentemente en contacto con Lorenzo, se están valorando jugadores y situaciones, pero no sabemos si esa oportunidad se va a presentar. También está el tema económico, que hay que tenerlo en cuenta. Entiendo que hay cabida para otro futbolista, pero si no aparece tiraremos con esto. ¿Si necesitamos velocidad y desborde? Me parece bien lo que me dices”, respondió a la pregunta de un periodista.

Adán y su salida.

Aunque todo hace indicar que Antonio Adán seguirá defendiendo la portería del Betis, la negativa del club a revisar su contrato sigue generando ciertas dudas con respecto hacia su futuro.

No obstante, Quique Setién ha aclarado hoy que, mientras no le digan lo contrario, el guardameta madrileño es un jugador importante de su plantilla. “Yo, de momento, no tengo noticia de que vaya a salir. Ni se ha planteado. Estamos muy contentos con Adán y con Dani. Creo que están haciendo un trabajo extraordinario para aportar al equipo lo que le estamos pidiendo, que no es fácil. Tienen una actitud extraordinaria para tratar de mejorar el juego con el pie. En principio, no contemplo su salida, aunque no sé si en última instancia puede suceder algo con él o con cualquier otro jugador. A día de hoy no tengo ninguna noticia de que él pueda salir”.

La afición no deja de sorprender.

En otro orden, Quique Setién fue preguntado en sala de prensa por la respuesta de la afición del Betis en el entrenamiento que se celebró el martes a puerta abierta. “Uno conoce más o menos la pasión que existe alrededor de este equipo cuando viene aquí a jugar o lo ve por la televisión, pero otra cosa es vivirlo. Lo del entrenamiento del otro día me sorprendió porque no lo había vivido nunca. Te llama la atención que vengan 5.000 persona con 37 grados al sol. Hizo que hasta yo mismo estuviera nervioso en el rondo, fallé hasta dos o tres pases que no suelo fallar. Es una presión añadida tener a tanta gente detrás, saber que tienes una responsabilidad enorme y lo que puede influenciar. Sabemos que nuestra afición nos va a dar muchos puntos”.