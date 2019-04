Zidane: "Contentos por el partido, pero no por lo de Ramos"

Zidane habló en rueda de prensa tras la victoria de su equipo en Riazor en la primera jornada de Liga que los posiciona en lo alto de la tabla. Los blancos se impusieron por 0-3 al Deportivo, con goles de Bale, Casemiro y Kroos.

Llegadas de Casemiro al área

"Casemiro tiene también estas cosas, puede llegar. Además, cuando nosotros estamos en campo contrario, a balón parado, en jugadas donde hay un centro, él puede estar ahí. Me alegro por su gol, aunque no es su primer trabajo", confesaba el galo.

Impresiones del partido y expulsión de Sergio Ramos

"Contentos por el partido que hemos hecho todos", admitía. "Pero no contentos con lo que pasó con Sergio. No me gusta ver salir a un jugador, pero esto ahora no lo podemos cambiar. Hay que pensar en el próximo partido y veremos cómo vamos a jugar", comentaba sobre la expulsión de Sergio Ramos.

"En general podemos estar contento por lo que hicimos. No es un campo fácil, es un equipo que te puede meter en dificultades y al inicio del partido y han tenido sus ocasiones para hacer goles", añadía Zidane.

Actuación de Nacho

"Bien, contento me alegro, porque Nacho siempre es uno que cumple, que está muy concentrado. De los tres partidos oficiales que hemos tenido antes de este partido no jugó mucho y de repente juega y lo hace muy bien. Me alegro porque no cambia. Puedes cambiar de jugador, de dibujo, pero los jugadores que entran lo hacen perfecto", alababa Zizou.

Jugada del segundo gol, 44 pases

"Nosotros intentamos jugar. Sabemos que tenemos los jugadores para hacerlo y lo que intentamos es disfrutar y hacerlo bien. El segundo gol es lo que trabajamos y cuando te sale un gol así podemos estar satisfecho." reconocía el técnico francés.

Posibles salidas y llegadas

"Yo quiero a esta plantilla como esta, yo la quiero así y espero que no haya cambios. Hasta el 31 puede pasar de todo", sonreía el míster.