Girona - Málaga: puntuaciones del Málaga, jornada 2 de La Liga Santander

Roberto Jímenez: 7- 90'



El portero estuvo muy acertado y poco pudo hacer en el gol, tuvo varias paradas destacables y estuvo correcto, buenas 2 primeras jornadas para el portero.



Luis Hernández: 8- 90'



El central demostró que es el jefe de la zaga y que es un titular indiscutible en el equipo de Michel. En el gol estaba bien posicionado ya que estaba defendido a su oponente.



Paul Baysse: 6- 90'



El central Francés estuvo correcto,y no hizo practicamente errores, pero en ocasiones se le veía despistado en los saques de esquina. Pese a ello, partido correcto del defensa



Roberto Rosales: 5- 82'



Ayer el lateral Venezolano estuvo muy justo en todos los aspectos, en defensa tuvo algunos errores y poco pudo centrar ya que la defensa del Girona estaba muy bien colocada, pudiendo poner pocos balones. Fue sustituido por En- Nesiry



Juankar: 6- 90'



El polivalente lateral izquierdo boquerón intento buscar soluciones arriba y estuvo muy activo aunque a veces tenía que bajar corriendo porque el conjunto Catalán formaba contras.



Recio: 5- 90'



El capitán del equipo boquerón hizo un partido regular ya que en ocasiones defendían de manera correcta, pero en el centro del campo estuvo justo y no pudo hacer de jugón como suele hacer el capitán boquerón.



Kuzmanovic: 5- 54'



El Serbio salió tocado y hizo un partido muy justo si lo comparamos con el partidazo que se marcó en la derrota de la semana pasada en Ipurua.



Ontiveros: 6- 36'



El canterano del conjunto blanquiazul salío para dar aire al equipo y aportar centros que fueran captados por Bastón, no salío, pero el jugador estuvo muy activo.



Juanpi: 4- 45'



Flojo partido de Juanpi que no lograba cuajar un partido regular. Aún así, Juanpi lo intento de muchísimas maneras.



Jony: 6- 45'



El Asturiano salió y fue de lo mejor del Málaga, a punto estuvo de marcar , pero fue atajado de buena manera por Gorka Iraizoz. Buen partido de Jony



Adrián: 4- 90'



No fue el partido de Adrián ni mucho menos, las cosas no salían , pero no fue el único. Como parte positiva el jugador genero algo de peligro de cara a portería



Alex Mula: 8- 90'



El canterano malaguista fue el mejor junto a Luis Hernández. La perla malaguista generó todo el peligro, y fue un debut bastante bueno.



Borja Bastón: 3- 90'



Poco pudo hacer el jugador, su nota es injusta porque no le llegaban pelotas y el intentaba lo imposible para chutar a puerta. La verdad es que de momento el jugador no goza de grandes ocasiones.

En- Nesiry: 7- 11'

No pudo hacer mucho el delantero ya que no tuvo mucho tiempo pero genero bastante y la tuvo al final del partido. Buen partido del delantero