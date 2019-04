Terrazas: “Tenemos nuestras armas y podemos hacer frente al Castilla”

En primer lugar, Carlos Terrazas explicó porque concedió hoy descanso a sus jugadores: “Viene motivado por el partido de miércoles, hemos entendido que era mejor dar un día de descanso entre el miércoles y domingo, para que mañana sábado venga el equipo mejor recuperado para que esté en plenas condiciones de cara al domingo”. El técnico blanquiazul manifestó que Salinas, el ultimo refuerzo del equipo podría participar el domingo ante el Castilla: “Ahora está de viaje, esperemos que esta noche llegue a Ponferrada y mañana pueda entrenar con el equipo y que pueda viajar, él ha hecho la pretemporada normal con el Mallorca, está entrenado y por tanto puede estar en condiciones de participar el domingo en Valdebebas”.

El entrenador de la Deportiva no quiso entrar a valorar las características del nuevo refuerzo y aseguró que hay que centrarse única y exclusivamente en el partido ante el Castilla: “Vuelvo a insistir que la actualidad demanda hablar de Salinas, estamos en el último día del plazo de fichajes, en su momento habrá tiempo de hablar de las características de Néstor y demás, creo que ahora debemos volcar nuestra concentración y nuestras energías en el partido del domingo, que es un partido muy importante para nosotros al que acudimos con la ilusión de poder refrendar la victoria que conseguimos el miércoles con el Rápido de Bouzas”.

Terrazas cuenta con varias dudas para el encuentro de este domingo, ya que Iago Díaz, Caiado y Yuri están con molestias que ponen en seria duda su participación en Valdebebas este domingo: “Hay algunos jugadores que tienen molestias, en el caso de Iago Díaz ya viene de más atrás, Yuri también está con molestias, Caiado está con unas molestias, han estado entrenando este viernes haciendo un intento de recuperación, veremos a ver mañana como están todos los jugadores, aquellos de los que podemos disponer para poder jugar el domingo”.

El técnico bilbaíno valoró el potencial del Real Madrid Castilla, destacó sus cualidades pero cree que su equipo está en condiciones de competir al filial madridista: “Candidato indudablemente que lo es, es un filial de gente de joven, creo que todos los jugadores todos son sub23, no tienen jugadores veteranos como algunos filiales, pues son chicos llamados a ser primeras figuras del futbol español, una calidad y una velocidad muy alta, nos van a dar muchas dificultades, vamos con mucha ilusión, vamos en buen momento, lógicamente nosotros tenemos nuestras armas y podemos hacer frente a este equipo”. El entrenador deportivista manifestó que los filiales como el Castilla tenga mucha juventud en su plantilla: “A mí me parece más adecuado este tipo de filiales, que sean chicos jóvenes, que sean chavales de 20 años, de 19 años, no me gusta ver en los filiales jugadores de 24-25 años como tienen otros clubs, eso desvirtúa incluso la competición me parece a mí, estos clubs grandes como el Madrid pues tengan en sus filiales chavales jóvenes es una cosa buena el futbol”.

Carlos Terrazas aseguró que una de las claves para conseguir un buen resultado pasa por hacerse con el dominio y marcar el ritmo de partido: “Son partidos en los que normalmente gana el que lleva la iniciativa, el que marca el ritmo del juego, el que es capaz de jugar a la velocidad que en cada momento le interese, eso es lo que hay que conseguir, vamos a tener enfrente a un equipo que va querer hacer lo mismo, vamos a ver quién de los dos es el que lo consigue, es un partido para intentar llevar la iniciativa, para intentar mandar en el juego y luego ver si somos capaces de hacerlo contra el Castilla”.

Por último, cuestionado sobre si llegará algún refuerzo más a la plantilla, prácticamente descartó la llegada de algún jugador: “En principio no tenemos la idea de hacer ninguna incorporación pero vuelvo a insistir en lo que he dicho desde el principio que un equipo siempre está abierto para salir y para entrar, a día de hoy a falta de unas horas que concluya el plazo de fichajes, no tenemos previsto a hacer ninguna modificación, ningún cambio”, concluyó.