Salvi: "Sabíamos que veníamos a un campo difícil, donde hay que correr mucho para poder estar bien"

Al sonar el pitido final, los jugadores cadistas se unieron para celebrar el triunfo conseguido tras noventa minutos de lucha y esfuerzo. Sobre el césped del estadio lucense, sonreían, se abrazaban y daban la enhorabuena por la victoria. Más merecida que nunca, tras un trabajo espectacular de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla que demostraron una vez más que en este equipo, todos creen.

Salvi incidió en el compromiso de sus compañeros

Más adelante, una vez calmada la euforia del momento, dos de los protagonistas dieron sus impresiones de lo que había sucedido en el verde. El primero de ellos fue Salvi Sánchez, quien se mostraba feliz por el resultado conseguido fuera de casa: “Sabíamos que veníamos a un campo bastante difícil, donde hay que correr muchísimo para poder estar bien, y el equipo lo ha hecho. Hemos tenido nuestras ocasiones y hemos tenido una”.

"Estoy contento por el partido que hemos hecho"

Cuando le preguntaron sobre la acción que decantaría el partido, fue claro: “Ha sido un penalti claro. Una pena no poder ampliar el resultado para obtener una pequeña tranquilidad, pero bueno, esto es fútbol, hay un rival y es difícil”. El objetivo marcado por el míster, sigue siendo ley dentro del vestuario: “Este es el camino. Ya nos queda menos para los cincuenta puntos marcados por el club para la salvación. Es un proyecto bastante ambicioso y largo, porque sabemos cuál es la situación del Cádiz. Hay que seguir así”.

Moha habló de la jugada errada

Más adelante, sería Moha Traoré quien pasaría por delante de los micrófonos para sincerarse ante estos: ”Tenía muchas ganas de debutar en partido oficial. El míster me ha pedido que aproveche los espacios que iban a dejar los defensas, porque juegan adelantados”. Al igual que su compañero, no se escondió a la hora de analizar la jugada del penalti: “Intento llegar y el defensa me rebasa con todo. El árbitro vio que me dio en el tobillo y lo ha pitado. Hay otros partidos donde esa misma acción, no te la pita”.

"Hay otros partidos donde esos penaltis, no te los pitan"

Se mostró fuerte ante las críticas recibidas después de haber fallado una gran ocasión, donde regateó al portero y disparó fuera a portería vacía: “Mis compañeros me lo han dicho de cachondeo, pero lo importante al final es la victoria. Espero tener más ocasiones, y seguro que acaban entrando”. Por último, aclaró cuál es la posición donde prefiere desarrollar su juego: “Siempre he dicho que me gusta más jugar de delantero, para poder caer en banda y tener más libertad, como le gusta a cualquier jugador. Pero bueno, donde me ponga el míster yo estaré al cien por cien a darlo todo en la posición que me diga”.