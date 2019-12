El primer derbi del sur se tiñe de azulón

22:52 Cerramos el primer derbi del sur de Madrid entre estos dos equipos, un 'Derbi Histórico', con victoria azulona. ¡Muy buenas noches y hasta la próxima!

22:51 Así, los de Bordalás se colocan con cuatro puntos y rompe su mal inicio. Mientras que los de Garitano suman su primera derrota tras dos victorias.

22:50 El Getafe consigue la primera victoria de la temporada y que mejor forma de hacerlo que con el triunfo en el derbi del sur. Lo hizo gracias a dos golazos de Arambarri y Álvaro Jiménez. Sin embargo, con el tanto del empate de Guerrero, el Leganés comenzó a acercarse a los tres puntos. Incluso tuvieron un penalti, pero Guaita lo desvió, junto con dos paradas posteriores.

¡FINAL DEL PARTIDO! EL GETAFE SE LLEVÓ EL DERBI DEL SUR DE MADRID. EL PRIMERO DE PRIMERA DIVISIÓN.

92' Saque de esquina a favor del Leganés. Va con todo ya el conjunto de Garitano.

90' Se añaden tres minutos extra. Fajr forzó una falta cerca del banderín de córner.

88' Tercer y último cambio en las filas del Getafe. Bordalás se guarda las espaldas y da entrada a Bruno por Arambarri.

84' Por cierto, entró Beauvue por Gabriel, por lo que debuta una de las caras nuevas.

83' Jugada ensayada en el saque de esquina. Mal ejecutada, pero el balón acaba en los pies de Álvaro Jiménez al balcón del área, y se saca un zapatazo que se estrella en el palo izquierdo pero acaba entrando en la portería pepinera.

83' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GETAFE! ¡GOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE ÁLVARO!

82' ¡Providencial Mantovani! Cuando Arambarri recibía para 'reventar' el cuero, el capitán del 'Lega' se lanzó con todo para evitar el disparo.

81' Golpea en la barrera el disparo de Antunes, pero el Getafe mantiene la posesión del cuero.

80' De falta a falta en el Getafe. Damián pone en juego una, mientras que Molina provoca otra en el pico del área.

77' Falta lateral a favor del Leganés, cometida por Antunes. Mientras, se produce el segundo cambio en el Getafe. Se marcha Amath y entra Sergio Mora.

75' ¡Fuera Álvaro! Erró en el control tras una espectacular jugada individual de Arambarri, y el extremo azulón estrella su disparo contra la red lateral.

74' Amarilla para Erik Morán tras una dura entrada sobre Arambarri. Llegó muy tarde el centrocampista del 'Lega'.

73' ¡Y otro paradón de Guaita! Dispara Guerrero revolviéndose dentro del área, pero otra vez el portero del Getafe evita el doblete.

71' ¡Paró Guaitaaaaaaa! Dispara Guerrero al lado izquierdo, pero el portero azulón le adivina las intenciones y acaba desviando el penalti.

71' ¡Penalti a favor del Leganés!

70' Amarilla para Cala que trabó a Guerrero cuando éste intentaba hilar una pared.

65' A la tercera fue a la vencida. Tras dos intentos de Diego Rico, ambos despejados por Guaita, el delantero 'pepinero' fusila al meta del Getafe y las redes azulonas. Se iguala el derbi del sur de Madrid.

65' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LEGANÉS! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUERRERO!

62' Turno de cambios en ambos equipos. Se marcha Omar en el Leganés, y entra El Zhar. Mientras que en los azulones, se retira Gaku e ingresa en su lugar Álvaro Jiménez.

59' Arriba el centro de Erik Morán después de la transición que hiló el Leganés. Mientras, se prepara El Zhar para salir.

54' ¡Fuera Guerrero! Centro lateral de Omar Ramos que remata el delantero del 'Lega' con un gran giro de cuello, pero el cabezazo se marcha desviado del arco.

52' Primer cambio en el Leganés. Se marcha Eraso y entra en su lugar Erik Morán.

48' Primera amarilla del partido y es para Amath. Derribó el senegalés a Omar Ramos.

45' ¡Arranca la segunda mitad del derbi! Sin cambios en ambos equipos.

21:57 Y ahí está el momento en el que Arambarri recogía el balón y, con un leve levantamiento de cabeza, ejecutaba el misil que se incrustaría en las redes pepineras. De ahí el apodo de 'La Bomba'.

PArambarri en el momento del gol. / Foto: BeIN Sports España

21:47 Partida de ajedrez que, de momento, desequilibra el Getafe gracias al golazo de Arambarri. Hasta entonces, dominio alterno aunque con mayor peligro las llegadas del Leganés. Veremos si en la segunda mitad los de Garitano son capaces de darle la vuelta al marcador, o si son los pupilos los de Bordalás quienes suman sus primeros tres puntos. Además, como dato, es el primer gol que encajan los locales, por contra de los visitantes, que es su primera diana esta temporada.

Descanso en Butarque: Leganés 0-1 Getafe (Arambarri)

39' Abre la lata el Getafe en este derbi. Y lo hace con un golazo. Molina le cede el balón al uruguayo en el balcón del área y éste, sin pensárselo dos veces, se saca un zapatazo cual misil teledirigido a la escuadra de la portería pepinera. Menuda manera de inaugurar el marcador.

39' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL GETAFE! ¡GOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE 'LA BOMBA' ARAMBARRI!

37' ¡La ha tenido el Leganés! Desajuste en la defensa del Getafe y, en otra incisión de Zaldúa por banda, acaba en un centro que despeja Damián a la zona de castigo y, desde allí, dispara de primeras Eraso. Pero acabó apareciendo el ángel azulón Guaita para echar el candado a su portería.

34' Ahora es el Leganés quien lleva la batuta del derbi y el peligro, especialmente por la banda derecha con Omar Ramos abriendo huecos y Zaldúa cargando el ataque con balones laterales.

28' ¡Arriba Fajr! Jugada ensayada en el saque de esquina. Se la pone Antunes al marroquí que, desde el balón del área, remata solo de volea pero el disparo le sale muy alto.

24' Atajó Cuéllar un centro de Fajr que se envenenó y se dirigía con mucho peligro a la portería pepinera.

22' Empieza a sentirse más cómodo el Getafe sobre el césped de Butarque. Todo ello, en cuanto ha empezado a entrar en contacto con el balón Gaku Shibasaki.

18' Uy si 'pilla' ese balón Szymanowski... Gran balón de Gabriel a la espalda de la defensa, pero acaba haciéndose con el balón Guaita antes de que llegue el argentino

16' ¡La que ha tenido Djené! Remata el togolés totalmente solo en el segundo palo, pero su cabezazo se va muy desviado.

15' Desvía a córner la defensa del 'Lega' un disparo de Gaku en el primer acercamiento del Getafe.

13' Bonito gesto de Butarque que canta ¡Serantes, Serantes!, portero del Leganés que recayó de su lesión y cedió su ficha al club para que pudiese incorporar a otro futbolista.

10' ¡Arriba Eraso! Lo intentó el centrocampista natural de Pamplona, pero su disparo desde fuera del área se marchó muy por encima del travesaño.

6' ¡Guaita! Primera intervención del portero del Getafe tras un cabezazo de Guerrero. Ha empezado algo más activo el conjunto local.

5' Ahora es Rubén Pérez quien cortaba con falta una subida de balón de Amath.

3' Falta de Arambarri sobre Rubén Pérez cuando el uruguayo trataba de robar el cuero en la zona de la medular.

1' No logra conectar Cala con Fajr, por lo que se pierde el cuero por línea de banda. Posesión larga de los azulones.

0' ¡Arraaaaaaaaaanca un 'Derbi Histórico' en Primera División!

20:56 ¡Ya saltan los jugadores al terreno de juego! Espectacular el ambiente que se vive en Butarque esta noche mágica para el fútbol modesto madrileño.

20:51 En los azulones, Bordalás, al igual que su homólogo, tampoco sorprende y repite el once que jugó ante el Sevilla la pasada jornada. Esperarán su oportunidad: Emi, Bruno, Molinero, Sergio Mora, Portillo, Álvaro Jiménez y Ángel.

20:48 Por parte de los 'pepineros', no hay novedades en los once elegidos por Garitano. Apuesta por los habituales. En el banquillo estarán: Champgane, Mauro Dos Santos, Tito, Erik Morán, Brasanac, El Zhar y Beauvue.

XI del Getafe: Guaita; Damián, Djené, Cala, Antunes; Bergara, Arambarri; Fajr, Gaku, Amath; Jorge Molina.

XI del Leganés: Cuéllar; Zaldúa, Mantovani, Muñoz, Diego Rico; Eraso, Rubén Pérez; Omar Ramos, Gabriel, Szymanowski; Guerrero.

20:45 ¡Ya tenemos onces confirmados del derbi! Vamos con ellos...

Las convocatorias de ambos equipos, por el momento, todavía se desconocen. Lo más probable, es que tanto Leganés como Getafe esperen a horas previas del partido para hacer los respectivos descartes. Lo que está seguro, son las bajas de Raúl García y Siovas en los 'pepineros'. Y en los azulones, lo será Pacheco, quien se recupera de su lesión del hombro.

El último asalto del 'Derbi del sur de Madrid', como bien se decía unas líneas más abajo, fue en el año 2004. Un 23 de mayo, en el mismo escenario de este viernes: Butarque. El resultado fue de un cero a cero. Una campaña 03/04 que acabó con sabores totalmente dispares: el Getafe ascendió a Primera, mientras que el Leganés descendió a Segunda B.

Álvarez Izquierdo muestra una amarilla mientras dirigía el Leganés-Real Madrid. / Foto: gettyimages

El árbitro designado para dirigir el encuentro Leganés vs Getafe es Alfonso Javier Álvarez Izquierdo, del colegio catalán. El trencilla de 44 años de edad dirigió durante cinco campañas en Segunda División. Y debutó en Primera División precisamente arbitrando un Getafe 1-0 Racing Club en el Coliseum Alfonso Pérez. Acumula 205 encuentros arbitrados en la máxima categoría del fútbol español. Su otra ocupación es la de inspector de metro.

Estadio Municipal de Butarque. / Foto: deportivoleganes.com

El partido se disputará en el Estadio Municipal de Butarque, el cual presenta, tras su ampliación, con una capacidad de unos 12.000 espectadores. Su apertura tuvo lugar en el año 1998, sucediendo al anterior feudo 'pepinero', el Luís Rodríguez de Miguel.

A modo de previa, se disputó el fin de semana pasado el 'Derbi de filiales', ya que Leganés B y Getafe B se encuentran en la categoría de la 3ª División española. El partido, disputado en Butarque, se saldó con victoria azulona gracias a los goles de Calderón y Tamayo.

Al igual que sus rivales, las instalaciones del Getafe han 'echado humo'. Unido a los numerosos actos de deportividad previos al derbi, el conjunto azulón también hacían oficial un nuevo sponsor como es el de CaixaBank. Otras noticias han sido por ejemplo los compromisos internacionales de Djené, Fajr o Gaku Shibasaki, con Togo, Marruecos y Japón respectivamente. Siguiendo el turno de presentaciones, en los azulones fue el extremo colombiano Jefferson Montero quien se estrenaba con los getafenses.

Durante la semana previa al derbi, son varias las noticias que han mantenido ajetreo en las oficinas del Leganés. Entre actos de deportividad organizados por ambos clubes (entrevistas de María Victoria Pavón y Ángel Torres en distintos medios), por La Liga (reunión de Garitano y Bordalás sobre el verde de Butarque), o por los propios ayuntamientos (acto del alcalde de Leganés y la alcaldesa de Getafe). Por otro lado, también han sido presentadas las últimas incorporaciones, como son las de Beauvue, Naranjo o Brašanac. Además, el club 'pepinero' hizo oficial su nueva vinculación a modo de patrocinador con Goldenpark.

Jorge Molina celebrando uno de sus 22 goles. / Foto: LaLiga

Atentos a Jorge Molina (Getafe): si hay alguien que puede resolver el problema del gol azulón, ese es Molina. La máxima referencia no ha arrancado de la mejor forma posible la temporada, aunque todavía es muy pronto para valorarlo. Lo que es obvio, es que no se puede dudar de su competitividad. Un hambre voraz. Un ejemplo son los 22 goles que anotó la pasada campaña, convirtiéndose en hombre clave del juego de Bordalás. Y es que no solamente contribuye con el número de goles, sino que también en el estilo del técnico alicantino. El '19', además de las dianas, descarga a una banda, a la otra. Juega de espaldas a la perfección. Uno de sus fuertes, en parte gracias a la envergadura. Puede ser una baza para un posible partido atascado, como ya sucedió durante la travesía del 'Geta' en la Liga 123.

Gabriel durante el partido ante el Barcelona de la pasada temporada. / Foto: Gema Gil (VAVEL.com)

Atentos a Gabriel Pires (Leganés): sin lugar a dudas, se podría decir que el futbolista brasileño es el mayor peligro del cuadro 'pepinero'. Con el '8' a la espalda, Gabriel proyecta el juego ofensivo de los blanquiazules. Es el verdadero nexo, que une la zona de ataque con la medular y defensa. Cualquier balón pasa por sus botas para, como si de un sastre se tratara, sacarle brillo al cuero y entregarlo de la mejor forma posible a los atacantes. Por otro lado, también es un peligro a larga distancia, ya que posee en una magnífica zurda que le permite sacarse potentes y precisos disparos. Si Bordalás quiere tratar de reducirle, deberá de poblar muy bien el centro del campo, si no quiere que todos bailen al son de la samba.

Bordalás en la rueda de prensa previa al derbi. / Foto: getafecf.com

En el otro bando, José Bordalás afirmó "tener respeto, pero miedo nunca". No obstante, sabe de la importancia del derbi y declaró que "será un partido que quedará en la historia del fútbol". Por otro lado, lanzó un mensaje de motivación a la afición azulona de que "lucharán el máximo por conseguir la primera victoria".

Asier Garitano responde a la prensa. / Foto: deportivoleganes.com

En las vísperas del derbi, Asier Garitano ha querido restar importancia y quitar así algo de presión a sus pupilos. "Cada partido es importante, aunque sabemos que es especial para nuestra afición" declaraba el guipuzcoano. También confirmó tener prácticamente "disponible a toda la plantilla", incluyendo las últimas incorporaciones, excepto Raúl García, quien está tocado del hombro.

Míchel protege un balón ante la presión de Pietravallo. / Foto: José Antonio García.

En el historial, se registran actualmente 13 enfrentamientos (es cierto que se dieron más antiguamente). En el total, en el vencedor de este 'Derbi del Sur' se lo lleva el Leganés con siete triunfos. Mientras que el Getafe consiguió cuatro. Y tan solo, dos empates. En cuanto a los goles, también sonríen las estadísticas al 'Lega', con 17 dianas. Por contra de las 14 azulonas.

Finalmente, el destino quiso unir a Leganés y Getafe. Y es que desde 2004 no se veían las caras. Año en el que ascendían los azulones y, descendían a Segunda B los 'pepineros'. El año pasado, fueron los blanquiazules quienes subían por primera vez en su historia a Primera División. Sin embargo, el 'Geta' no hizo los deberes y terminó cayendo al infierno de La Liga 123, cruzándose sus caminos, pero de forma inversa. Hasta mañana, en la que pongan fin a esa sequía. No hay que olvidad que es un derbi que se ha llegado a disputar en 3ª, subiéndo progresivamente a 2ªB, 2ª y, justamente, a 1ª.

Los azulones, lejos de su feudo, lograban sacar un valioso punto en la primera jornada que les enfrentaba al Athletic Club en el Nuevo San Mamés. El partido empezó con polémica, después de que el remate de Bergara introdujera el cuero dentro de la portería de Kepa, pero el árbitro no haría que subiese el tanto al marcador. Los leones tampoco serían capaces de batir a Guaita -numerosas ocasiones de Williams y Muniain-, ni contra diez, ya que Álvaro Jiménez fue expulsado -de forma justa-. Empate a cero final con sabores muy distintos.

El Getafe, en cambio, en su inicio no ha sacado tanto 'petróleo'. Un punto de los seis posibles. Es obvio que la dificultad de los partidos era más alta. Rascaron un empate ante el Athletic Club en el Nuevo San Mamés, con polémica (el gol que no subió de Bergara); y cayeron de forma injusta con el Sevilla en el estreno de un renovado Coliseum. A pesar de ello, las sensaciones del equipo han sido bastante positivas en el cuadro dirigido por Bordalás, aunque se les atasca lo más importante: el gol. En las dos jornadas, no han sido capaces de perforar las redes rivales. Su posición actual en la tabla es la 14ª.

Como local, sus números se resumen al único partido que ha disputado en Butarque: victoria por uno a cero ante el Depotivo Alavés en la jornada que abría la Liga Santander. Manu García tuvo en sus botas poner a los de Vitoria por delante, pero su penalti -mal tirado- en el minuto 17 lo acabó atrapando Cuéllar. Poco después, Gabriel anotaría el único tanto y el de la victoria pepinera, además de ser el primero de esta temporada de La Liga 17/18.

El Leganés afronta este histórico duelo de la mejor forma posible. Ganó sus dos primeros encuentros ligueros ante Alavés y Espanyol. Seis de seis puntos posibles (líderes junto a Barcelona y Real Sociedad). Además, triunfos con eficacia: dos goles a favor y cero en contra. Sus dos goleadores, piezas fundamentales en los esquemas de Asier Garitano: Gabriel y Mantovani.

¡Muy buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Leganés vs Getafe en vivo, perteneciente a la 3ª jornada de La Liga. Un 'Derbi Histórico', ya que es la primera vez que se disputará este partido de máxima rivalidad entre las dos ciudades vecinas de la zona sur en la Comunidad de Madrid. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal de Butarque a partir de las 21:00 horas.