Zidane: "Quiero la concentración y la intensidad de Anoeta"

Zinedine Zidane ha compadecido esta misma mañana ante los medios de comunicación de cara al próximo partido de liga frente al Real Betis (miércoles día 20 a las 20:00). Se mostró contento por la intensidad y el rendimiento general del conjunto blanco. Además, analizó la renovación de Carvajal, el nivel de Bale y Ceballos y la vuelta de Cristiano Ronaldo, entre otros muchos más titulares.

"Quiero la concentración y la intensidad de Anoeta, y los jugadores también quieren volver a jugar los 90 minutos como ante la Real Sociedad, ser intensos desde el principio hasta el final. Es lo que vamos a intentar mañana", declaró el míster en relación al siguiente encuentro.

"Nos preocupa mucho la intensidad porque si la metemos, podemos hacer daño a cualquier rival. Estamos al inicio de la temporada y sé que el Betis juega bien al fútbol, acorde con la filosofía del entrenador. Tiene buenos jugadores y esperamos un partido difícil mañana".

Acerca de la racha goleadora que lleva el Real Madrid, Zidane dijo lo siguiente: "Significa que el equipo funciona. Queremos marcar para ganar y así seguiremos esta racha tan fenomenal. El mérito es de los jugadores y ojalá sigan así porque son conscientes de lo que están haciendo. No pensamos que empezamos ganando 1-0 todos los partidos, sería peligroso, pero sabemos que somos capaces de marcar en cualquier momento. Esa es la idea que tenemos para mañana".

"Espero que sea la última vez que no podamos contar con él"

Por supuesto, no se olvidó de sus jugadores. La estrella del club merengue estará de vuelta tras su sanción: "Estamos contentos de tener de nuevo a Cristiano Ronaldo. Espero que sea la última vez que no podamos contar con él. Lo veo contento, muy feliz, porque lo que le gusta es jugar, estar con el grupo y los compañeros. Mañana vuelve en el Santiago Bernabéu, además, y eso les gusta a todos los jugadores”.

“Creo que son los datos los que hablan por sí mismos cuando vemos lo que hace Cristiano. No hay casi jugadores en el mundo que metan tantos goles y tan decisivos, como hacen él y Messi. Eso marca la diferencia. Va a ser difícil que mejore esas impresionantes estadísticas pero es ambicioso y no me sorprendería”.

Gareth Bale con el balón en los pies (Foto: Dani Mullor - Vavel)

El jugador británico Gareth Bale estará en el punto de mira por parte del Bernabéu. Y Zidane ha dicho esto sobre él: "No sé por qué le pitan. Este estadio ha silbado a todos sin excepción. Pero no pasa nada. Forma parte de una carrera y a veces es bueno notar que no estás haciendo las cosas bien, aunque no creo que sea el caso de Bale, es en general. Lo digo por mi propia experiencia, porque luego quieres hacerlo mejor en el partido siguiente”.

"Cuando hay espacios, con su velocidad, Bale puede hacer daño a cualquier equipo. Lo vimos en la jugada del gol de Anoeta. Pero técnicamente es muy bueno y puede jugar en cualquier situación, sin espacios también, porque se maneja muy bien. No le cuesta jugar con el balón y asociarse en espacios pequeños. Es muy completo. Había que tener paciencia con él. Si está bien del todo, es muy bueno. Necesitaba tiempo y poco a poco lo estamos viendo”.



También tuvo unas palabras para Dani Ceballos, quien se enfrentará a su antiguo club: "Puede jugar en varias posiciones. Técnicamente no le cuesta jugar con el balón y es inteligente para jugar en varios sitios sobre el campo. Lo veo bien, metido en la dinámica. Estamos al inicio de la temporada, esto es largo y lo bueno es que está trabajando muy bien. El otro día jugó un poco y seguro que tendrá la oportunidad de jugar y hacerlo bien”.



Sobre Dani Carvajal ha declarado: "No me preocupa que haya jugado tantos minutos. Está preparado y físicamente es fuerte. Puede jugar muchos partidos, aunque no va a jugar todos porque no es posible. Lo iremos viendo, pero de momento está bien y puede seguir jugando”.

"La Liga es la más difícil del mundo"

Por último, habló sobre el campeonato nacional liguero: "La Liga es la más difícil del mundo y por eso es más bonito ganarla. Recuerdo que dije que mi día más feliz fue tras ganar la Liga. La Champions también es muy importante y tiene su efecto, pero los jugadores saben que nuestro día a día es la Liga y es lo más bonito y complicado".