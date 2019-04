Quique Setién: ''Las quinielas por las alineaciones van a ser complicadas''

El Benito Villamarín vibró con su equipo en la noche del lunes gracias al gran espectáculo mostrado ante el Levante (invicto hasta que pisó la capital andaluza). Con los tres puntos del lunes, el Real Betis suma tres victorias consecutivas (vs. Deportivo de La Coruña, vs. Real Madrid y la cosechada ante el conjunto granota).

Tras finalizar los noventa minutos, Quique Setién atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del coliseo verdiblanco para tratas diferentes asuntos del partido.

Valoración del encuentro

"El partido al principio ha estado complicado porque ya sabíamos que el Levante era un equipo que se encierra muy bien y que no había perdido. Además, sus contragolpes son peligrosos'', declaró el director técnico sobre el juicio general del partido.

''Hemos tratado de minimizar sus recursos hacia arriba y hemos tratado de circular el balón''.

Aunque la segunda parte fue digna de visualizar, el primer tiempo fue descafeinado. Ninguno de los dos equipos conseguían entrar en el partido y acabó con empate a cero. ''Es cierto que nos ha costado encontrar por dentro durante la primera parte. Algunas de las variaciones que habíamos hecho para afrontar este partido tampoco nos estaban sirviendo al principio, pero sabíamos que era una cuestión de tener paciencia. Ya en los últimos minutos de la primera parte al Levante le costaba mucho bascular y aparecían algunos espacios. Mantener ese nivel de exigencia y rigor defensivo no es fácil durante todo el partido''.

''Nos ha facilitado mucho haber conseguido el gol nada más comenzar la segunda parte. Esto nos ha dado una energía y una tranquilidad enormes. Hemos controlado absolutamente el partido y hemos hecho muchos goles para darle una alegría en casa a nuestra afición. Hemos sumado tres puntos más que nos vienen bien y estoy muy contento", sentenció su análisis Setién.

Diferencia entre ambas partes

El Real Betis cambió la mentalidad en la segunda mitad y fue a por el partido. Por ello, Setién fue preguntado por la charla que tuvo con sus jugadores en el descanso. "No hemos dicho nada que ya no hubiésemos dicho al principio, lo que pasa es que al comienzo el rival está todavía muy fresco y fuerte y tiene tiempo para bascular. Esa exigencia se va perdiendo a medida que transcurren los minutos porque correr permanentemente detrás del balón basculando y cerrando esas líneas de pase hace que llegue un momento en el que te cansas y no llegas a taparlas todas. En la primera parte en algunas ocasiones hemos perdido un poco el orden y hemos permitido algunos contragolpes que nos podían haber dado algún disgusto. En la segunda parte hemos recalcado otra vez que había que tener mucha paciencia, que encontraríamos el camino de la portería contraria y que había que mantener la portería a cero'', dijo acerca de ello Setién.

''No esperaba que el gol se produjera tan pronto como ha llegado''.

''Ha sido una jugada extraordinaria y podía haber salido en la primera parte pero se ha dado en ese momento. A partir de ahí todo ha sido mucho más fácil", declaró el míster sobre el 1-0.

El buen momento del Betis

Después de los últimos partidos, es inevitable que la parroquia bética mire la clasificación y piense en el optimismo. "Es la tendencia que hay siempre en este sentido cuando las cosas van bien. Al contrario, cuando van mal todo es pesimismo. La clasificación es circunstancial. El objetivo es ganar partidos, no me planteo nada más ahora mismo'', respondió el cántabro.

''Voy a permitir que hasta el miércoles disfrutemos de esta victoria, pero afrontaremos el partido de San Sebastián con el mismo rigor y las mismas ganas de ganar y crecer''.

De este modo, puso a la Real Sociedad, próximo rival del Real Betis como ejemplo. ''Tenemos que ser muy conscientes de que esto es un racha buena de juego, pero al rival al que nos enfrentamos al domingo también le ocurrió lo mismo. La Real Sociedad viene de perder tres partidos seguidos tras un gran comienzo y ahora todo el mundo dice que ya no es tanto. La realidad es que los equipos pasan por diferentes estados y hay que asumirlo y aceptarlo. Mientras sigamos ganando y jugando bien todo irá fenomenal, pero habrá un momento en el que las cosas no nos irán tan bien como ahora. El fútbol es así, nadie te puede garantizar que los resultados vayan a llegar. Hay muchas cosas que no se pueden controlar. Lo de hoy son tres puntos más, hemos levantado el estado de ánimo de nuestra afición y seguiremos trabajando de la misma manera para ganar. Y si no lo hacemos, seguiremos trabajando igual".

El estado anímico del vestuario

Asimismo, Setién respondió a cómo se sentía la plantilla con la buena dinámica verdiblanca. "En el vestuario nadie se va a sentir más eufórico de lo normal. Lo lógico es que disfrutes de una victoria como esta. En una situación más desahogada podemos ir a entrenar con más optimismo y afrontas los partidos con más tranquilidad, pero no vamos a pasar de ahí. El fútbol gira y regatea de manera incomprensible a veces. El día que termine la temporada entonces disfrutaré de lo que se haya hecho. Si es bueno, cojonudo, y si no, me pondré a llorar. No voy a celebrar nada antes de que se produzca".

Feddal fue suplente

Por último, Quique Setién aclaró la suplencia de Feddal, quien descansó en el partido ante el Levante y fue sustituido por Jordi Amat. "Ya os lo he dicho muchas veces. Sé que hay gente que igual no lo comparte, pero respeto todas las opiniones. Feddal ha descansado porque tenemos a otro jugador como es Jordi Amat que está en la plantilla y es un buen futbolista que nos va a dar muchas cosas. Hoy lo ha demostrado. Después de no haber jugado los últimos partidos lo ha hecho francamente bien. Feddal es un futbolista enorme, pero algunas veces le tocará descansar a uno y otras veces a otro. Fabián por ejemplo ha pasado de no ir convocado a jugar el otro día y hacerlo hoy francamente bien. En otros casos también se irá produciendo esto, las quinielas por las alineaciones van a ser complicadas", sentenció Setién.