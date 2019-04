Saúl: "Doctor, quítame el riñón; tengo otro"

Saúl Ñiguez es uno de esos jugadores que todo entrenador quiere en su equipo. Con calidad, desparpajo y sin dar una pelota por perdida. Pero este status no ha sido algo fácil de conseguir. Su carrera, desde que era infantil, no ha sido precisamente un camino de rosas. Momentos complicados, como su salida del Madrid por el maltrato de los compañeros cuando tan solo tenía 13 años o su problema con el riñón tras aquel rodillazo que le propinaron en Leverkusen, han hecho que Saúl sea lo que es hoy.

De esto último quiso hablar en la entrevista previa al partido de Champions contra el Chelsea en el medio inglés The Guardian. “Me dijeron que mi riñón estaba destrozado. Fue lo peor. Estaba acostado en la camilla y vi a mi padre llorar. Le dije que no pasaba nada, que era un toro. Fueron tiempos muy difíciles. El catéter permitía funcionar al riñón pero estaba dolorido, lo sentiría corriendo, y encima orinaba sangre. El problema fue cuando lo sacamos, mi riñón no funcionó correctamente. Me dieron opciones: jugar durante un mes, parar por un mes... No quise. Por un momento quería volver a colocar el catéter, quería jugar”, se sinceró el mediocampista atlético.

“Pero esto no era tan fácil. La opción más fácil para jugar cuanto antes y sin dolor era desprenderse de un riñón”, comentó Saúl. "Estaba cansado de todo y dije doctor, quítame el riñón Estaría fuera un mes, pero luego volvería bien. El médico me decía: "No voy a quitarte el riñón." 'Prueba esto;le dije: 'Sí, podría probar otros tratamientos, pero si no funcionan, ¿entonces qué? ¿Más de lo mismo? No. Sólo quiero volver a jugar bien, sentirme bien. Olvidarlo todo. Ser normal. Jugar al fútbol. No puedo estar preocupado por recibir un golpe. Sólo quiero jugar".

Entonces llegó el Mono Burgos y le cambió la manera de ver el problema: “Él vino a mí: 'El doctor dice que estás hablando de quitarte un riñón. ¡Tienes 22 años! ¿De qué estás hablando? Usa tu cabeza'. Estaba pensando en el fútbol: sacar el riñón y jugar. Pensaba: perder un riñón, no está tan mal, tengo otro. Pero el Mono me contó lo que pasó, me miró a los ojos: 'Saúl, piensa en tu vida. Yo le vi. La seriedad, el futuro. ¿Qué pasa si tienes un problema con el otro? No hay manera de salir'. Y volvimos a colocar el catéter. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no?”, añadió con humor el ilicitano.

También comentó uno de los momentos clave en su carrera deportiva, su paso por el Rayo Vallecano: “Mi padre no quería que saliera cedido al Rayo Vallecano. Mi hermano había estado cedido ya, las cosas no habían funcionado y se preocupó. 'No volverás al Atlético, va a salir mal', me dijo. Pero tomé la decisión de ir. No tenía miedo de nada", afirmó Saúl, al que no le salió nada mal, ya que la siguiente temporada tuvo un sitio en el primer equipo y contó con bastantes minutos.

Para terminar, Saúl habló de una oferta que recibió cuando era canterano: “El Fulham me quería cuando tenía 15 años, jugando en el juvenil del Atlético. Mark Hughes estaba detrás de esto y estuve cerca de ir. Era una oportunidad de jugar en la Premier League a los 16. Estaba preparado para dar ese salto, listo, pero las cosas sucedieron de la forma en que sucedieron y ahora me alegro de haberme quedado. Aunque tal vez tardé más, estoy donde estoy hoy".

Tras todos los momentos difíciles que ha vivido para llegar hasta hoy, ahora puede decir que es un futbolista indiscutible en el XI de Simeone. Luchó por ello y lo consiguió. Y esto no ha hecho más que empezar.