Rubén Cruz y Alberto Perea pasan por zona mixta

Rubén Cruz ha debutado en este campeonato de liga, después de estar ausente en los terrenos de juego por culpa de una lesión. Estas han sido sus declaraciones después del partido disputado el sábado.

Primero ha analizado el partido: "Ha sido un resultado y un partido malo para la familia del Cádiz y no puedo decir otra cosa. En la primera parte no podíamos hacer las segundas jugadas porque eran todas de ellos. Es una pena porque se nos van tres puntos en un campo donde teníamos muchas ganas. No queda otra que seguir trabajando y luchando porque el sábado tenemos otro partido".

El utrerano transmitió a la afición cadista un mensaje de calma: "Esto es una carrera de fondo y hay que ir partido a partido y kilómetro a kilómetro. La pena es que se van tres puntos y ya hay que pensar en el partido de Osasuna. La gente de Cádiz sabe lo que el equipo da domingo tras domingo. Un mal día lo puede tener todo el mundo y esto es un tropiezo nada más".

Rubén Cruz explicó su sentir después del partido: "Estoy contento por la parte que me toca, porque he salido de una lesión de seis o siete semanas. Por la otra parte no estoy contento porque hay que seguir trabajando para darle más al equipo".

Otro jugador que paso por zona mixta fue Alberto Perea, que también ha debutado en partido oficial después de superar una lesión que lo ha apartado de los terrenos de juego. Perea explicó sus primeros minutos de juego: "Después de tanto tiempo, han sido pocos minutos pero me he encontrado bien. La pena es el resultado pero el fútbol es así, se pierde y se gana y a pensar ya en la próxima semana".

El mediapunta analizó el partido de su equipo: "En la primera parte no hemos estado acertados, nos han metido gol, nos fuimos al descanso uno a cero y en la segunda parte pudimos empatar en esas idas y venidas, pero vino el dos a cero y al momento el tres a cero con errores de todo el equipo, porque los errores llegan atrás pero empiezan desde arriba".

Alberto Perea explicó sus posibles posiciones de juego: "Según en la posición que me ponga. Si me pone en banda pues me meteré hacia dentro y si me pone en el centro intentaré darle fluidez al juego. Me encuentro cómodo en todos lados, aunque a mí en banda me gusta mucho".