Valverde: "No me gustan las plantillas muy largas"

El entrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde pasó por los micrófonos en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en el Camp Nou correspondiente a la séptima jornada de liga de Primera División.

Gran ambiente dentro...

En los próximos días, se llevará a cabo el segundo parón de Liga debido a los compromisos de los jugadores con sus respectivas selecciones, pero antes, el conjunto azulgrana deberá superar a una UD Las Palmas en plena transición debido al cambio de entrenador. Ernesto Valverde hizo valoración de los parones sufridos esta temporada: "Este parón es más importante, el parón anterior era demasiado pronto en este caso sería el noveno partido de competiciones importante porque queremos hacer un buen papel y de cara a tener este punto de tranquilidad le damos mucha importancia", aseguró el técnico vasco.

... y fuera del campo

Con la celebración del polémico referendum el mismo día del encuentro, Ernesto Valverde contestó a la vinculación del evento con la actualidad del club: "Ya lo he hablado en otras ocasiones, el club ha emitido un comunicado al que nos hemos adherido todos, y lo que esperamos de mañana, además de ganar el partido que es lo importante para los culés, es que hubiera calma aunque parece desde fuera diferente veo a la gente con calma y más tranquila de lo que se puede percibir desde fuera, esperamos que se siga con el respeto", explicó Valverde.

Respecto a la afición, mismo mensaje y misma visión: "Para nosotros mañana nos jugamos tres puntos, cada uno tendrá su opinión, igual que cada socio del barça y cualquier persona de Cataluña tiene lo suya, y con total normalidad como todos. El ambiente no será diferente, mañana la gente intentará venir a disfrutar con su equipo, a verle ganar, y a todo este tipo de cosas, no espero nada diferente y espero que sea asi y que ganemos", señaló el mister.

Tras la pacífica publicación de Gerard Piqué en twitter, Ernesto Valverde no quiso dar más importancia al revuelo que pudiera causar a sus detractores: "No participio en las redes sociales, creo que no es el primer jugador que se manifiesta en un sentido u otro en los últimos tiempos, cada uno es libre de expresar sus opiniones, es respetable, como la de Piqué", perseveró el míster azulgrana.

Rival sorpresa

Tras la dimisión de Manolo Márquez como técnico de la UD Las Palmas, Ernesto Valverde no quiso dar mayor importancia a su decisión: "Muy respetable. Cada uno es libre de decidir en su vida, si disfruta o no, si cree que lo puede hacer mejor o no. Es absolutamente respetable, el momento lo decide él, si el club decide cesarte cuando quiere pues él cuando lo cree conveniente se marcha", espetó el txingurri.

Dicho cambio, trastoca en cierta medida los planes del FC Barcelona contra su próximo rival. El entrenador azulgrana no se mostró preocupado por ello: "El hecho de cambiar de entrenador, el haber visto al equipo antes, pueden variar algunas cosas, tenemos referencias de cuando Ayestaran vino aquí con el Valencia y consiguió una victoria. Estamos a la espectativa con lo que nos podemos encontrar, obviamente poco cambia en el estado y las características de los jugadores, imagino que el nuevo entrenador intentará ajustar el equipo a su estilo. Las Palmas es un equipo con una alta calidad técnica, que estos últimos años han apostado por mantener la posesión, por disputártela, hacer daño a través del juego y Paco Ayestarán es un entrenador de ese tipo. El cambio hace que tengas cierta incertidumbre, estamos a la expectativa. Me baso en las características de los jugadores, por ejemplo, Jonathan Viera es el mismo con un entrenador y otro, hay muy poco tiempo y básicamente será parecido, será complicado por que a Paco le gustan los equipos juntos y ordenados", anunció el entrenador azulgrana.

Rotación en la banda derecha

La ausencia de Gerard Deulofeu en los planes del entrenador en los últimos partidos llama la atención a un sector de los seguidores. Tras la lesión de Ousmane Dembélé parecía que el catalán tenía todos los números para demostrar su candidatura. Ernesto Valverde despejó las dudas: "Es reiterativa esta pregunta, lo de los convocados, si es Deulofeu u otro, mi respuesta es siempre la misma. 18 se convocan, somos muchos, solo pueden jugar 11, no puedo hacer otra cosa a veces esta uno fuera a veces otro, que le vamos a hacer?", dijo tranquilamente Valverde.

Tras 'cambiar de pieza' en cada partido, Ernesto Valverde explicó el porqué de la rotación en las posiciones de extremo y lateral diestro: "Es verdad que hemos cambiado en esa posición, tenemos muchas alternativas, depende del perfil del partido he recurrido por una u otra opción, ya veremos que ocurre desde hoy en adelante, pero tampoco significa que las otras posiciones sean fijas, pueden parecerlo pero no lo son, ya veremos más adelante", aseguró relajadamente.

También tuvo palabras de reconocimiento hacia el nuevo fichaje Nelson Semedo y sus últimas actuaciones: "Absolutamente, un jugador rápido, que puede enfrentarse a rivales potentes con garantías, tengo la suerte de tener a varios jugadores, siempre puedes ir alternando, tanto él en Lisboa como Roberto en Girona que dio un pase de gol tuvieron actuaciones brillantes. Mucho más problema sería no poder elegir a ninguno de los dos", afirmó el entrenador.

Gran momento y gran plantilla

Ante una posible relajación del equipo y la gestión del ego en una plantilla como la del FC Barcelona, Ernesto Valverde se mostró despreocupado y preparado para el reto de seguir la racha del equipo: "Ganar siempre es bueno para todos, lo que no te puede hacer el ganar es hacer bajar la guardia, una vez hablando con Valero Ribera decía que lo difícil no es ganar, es volver a ganar, para plantearte ese punto de tensión necesario. El ganar es bueno por la confianza y genera que los contrarios van a sufrir mucho para superarte, pero al mismo tiempo has de colocarte en esa posición de partido anterior de activación suficiente para afrontar el partido y repetir victoria, el equipo hace años que está acostumbrado a esto", aseguró el entrenador azulgrana.

Con una gran profundidad de plantilla, Ernesto Valverde sentirse a gusto con el número y la calidad de la plantilla actual a pesar de lso rumores: "Eso has de preguntarle donde lo has leído a quien lo ha puesto, yo tengo 24 jugadores, y estoy contento con ellos, luego ya valoraremos en el mercado de invierno el número de jugadores al que podemos ajustarnos, si lo preguntas a nivel general, no me gustan las plantillas muy largas", contestó asertivamente.

Con el hito de Lionel Messi a punto de superar al tercer jugador con más partidos en el FC Barcelona, Carles Puyol el entrenador azulgrana alabó el papel y la capacidad del '10' azulgrana: "Te da una idea del nivel y capacidad de pulverizar récords que tiene Messi, unos de un tipo y otros de otro, esa constante de ir poco a poco superando una cosa y otra y en este caso Puyol estuvo muchos años y se retiró con 36, Messi tiene 30 y ya lo ha superado es algo espectacular", explicaba admirado.

Para concluir la rueda de prensa, Ernesto Valverde dejó patente el estilo propio y sencillo con el que se presenta: "Soy el entrenador del Barça, trato de ser lo mas amable posible, pero nada más, intentaré seguir así sin meterme en líos siempre que no sean necesarios", aseguró Valverde.