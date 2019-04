Terrazas: “Hemos ido a remolque durante todo el partido”

En primer lugar, Carlos Terrazas valoró la derrota sufrida ante el Fabril y reconoció el potencial del rival que tuvo enfrente su equipo: “Ha sido un partido que hemos salido con mucha ilusión al campo, pero el gol que hemos encajado a los cinco minutos lo hemos acusado mucho, nos hemos encontrado con un equipo muy potente, hemos ido a remolque durante todo el partido, lo hemos intentado hasta el final, el equipo ha luchado, ha peleado, pero hemos tenido dificultades para imponernos en el campo”.

El técnico blanquiazul expuso alguna de las razones por las que la Deportiva no funcionó pero dando valor al trabajo realizado por el Deportivo B: “Nos ha costado mucho tener fluidez en el juego, llegar arriba con el balón controlado, provocar no ya situaciones de gol, sino aproximaciones, hay que valorar los meritos del rival, nos hemos encontrado con un equipo que está en buen momento, con buenos futbolistas y también el rival juega”.

El entrenador de la Ponferradina valoró las cosas positivas de su equipo, del que destacó la capacidad de esfuerzo y sacrificio con el marcador en contra: “Si que veo cosas positivas, en el sentido de que el equipo no ha perdido la cara al partido, ha estado luchando contra la dificultad, contra el gol en contra durante dos horas de partido ante un rival que llegaba arriba, que no se escondía, ha habido que volver muchas veces y hacer un trabajo gris muy importante que no se valora, yo si que lo valoro, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo hoy por ir a remolque en el partido, hemos tenido que arriesgar mucho, hemos tenido que descolgar jugadores arriba, eso lógicamente abría mucho el campo y había que hacer muchas idas y vueltas y el equipo las ha hecho, yo si que veo esa lectura positiva”.

Terrazas manifestó que su sistema no es inamovible pero creyó que no era adecuado un cambio de sistema según se había puesto el partido en contra: “Era un partido para arriesgar y para no replegarse, hemos intentado presionar arriba, hemos intentado meter jugadores arriba, no era el día adecuado para hacer otra cosa, los sistemas de juego no son inamovibles, esta manera de jugar es exigente para los jugadores, está claro que confiamos que los jugadores van a poder desarrollarlo y están capacitados para desarrollar, efectivamente hoy no creo que era un día tal y como se ha puesto para replegarse”.

El técnico restó importancia a la posición de playoff de permanencia que ocupa su equipo y aseguró que deben corregir los problemas: “En una competición tan larga como es la liga, la clasificación a estas alturas no indica demasiado, lo que tenemos que hacer es resolver los problemas que tenemos y bueno ir progresando a lo largo de la temporada, a estas alturas de la temporada, en mi opinión la clasificación no indica demasiado”.

Por último, el entrenador de la Ponferradina aseguró que el equipo debe recobrar la confianza perdida para sentirse cómodos sobre el terreno de juego: “Para jugar al futbol hace falta confianza y hace falta que los jugadores se sientan seguros en el campo y eso hay que recuperarlo, hace dos o tres partidos lo teníamos y bueno por unas razones o por otras, en un algún partido no hemos conseguido hacernos con la victoria mereciéndolo y tenemos que recuperar esa confianza que teníamos hace 15 días”, concluyó.