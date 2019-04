Diego Mariño: "No entiendo muy bien que nos ha pasado. Nos han superado"

El Sporting continúa sin encontrarse con su juego. Después de haber obtenido los tres puntos en el Molinón frente al Lorca, los gijoneses cayeron derrotados en El Sadar por dos goles a cero. Este resultado no hace más que dañar la moral de los jugadores y de su entrenador, que parece ver que como el camino para construir un equipo mejor se le está haciendo más difícil de lo que creía en un primer momento.

El Osasuna anotó en tan solo nueve minutos su primer gol. Roberto Torres remató con la derecha desde el centro del área enviando el balón al lado derecho de la portería. Ya sería en la segunda parte cuando el equipo de Pamplona sentenciaría el encuentro con otro tanto, esta vez de David Rodríguez. A pesar de todo, Diego Mariño, guardameta del Sporting, fue el mejor de los suyos, al impedir que el equipo asturiano no se llevase una goleada.

El propio Mariño afirmó en sus declaraciones ante la prensa que "si un portero tiene que intervenir tanto es mala señal". Y es que Diego Mariño fue uno de los pocos jugadores rojiblancos que desempeñó un buen trabajo en el campo, como demuestran las múltiples intervenciones de merito que realizó durante el choque, evitando así que su equipo se marchara ridiculizado de Pamplona.

Por otra parte el portero gallego habló sobre uno de los males que más afectan al Sporting: la defensa. "En Segunda División hay que defender bien", afirmó. Algo que los asturianos no están demostrando en los últimos enfrentamientos. Mariño también relató que "no sabía lo que les había pasado" en este encuentro. "Nos han superado. No entiendo muy bien lo que ha pasado. Durante la semana las cosas han salido bien y teníamos muchas esperanzas puestas en este partido". Para finalizar sus declaraciones el guardameta del Sporting pronunció unas palabras de calma. "Las sensaciones no son buenas, pero el equipo está ahí. Tenemos once puntos. No hay que alarmarse".

También habló con los periodistas Michael Santos, el cual no disputó el encuentro como titular ni se mostró extrañado por ello. "No me sorprendió ser suplente. He tenido molestias durante la semana". Por otro lado el delantero uruguayo afirmó que no están jugando como querrían. "No venimos teniendo el juego que necesitamos. Estamos dando una mala imagen".

Con todo ello habrá que esperar a ver si las continuas promesas de Paco Herrera de hacer crecer el equipo se cumplen. Cabe recordar que tan solo estamos en la séptima jornada.