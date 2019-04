Rodri: "No poder jugar nos trastocó los planes ya que veníamos con una buena dinámica"

El Nàstic no pudo jugar el partido anterior frente al filial blaugrana a causa de la falta de policía en el campo, que garantizara la seguridad de jugadores y aficionados. Rodri ha admitido que el hecho de no poder jugar les trastocó los planos ya que venían con una buena racha y querían lograr la segunda victoria consecutiva en casa. El técnico ha comentado que supieron que no jugarían en el momento que saltaron al campo. “Nos sorprendimos al ver que no había público cuando salimos a calentar. Emilio Viqueira estuvo muy acertado y nos mantuvo al margen para que no nos distrajéramos”, ha añadido el entrenador grana. El técnico no ha podido quedarse al margen de la situación especial que se está viviendo en Catalunya y ha comentado que en el vestuario lo único que quieren es que se soluciones lo más rápido posible a través del diálogo.

Rodri no ha querido dar pista sobre la alineación pero ha asegurado que la tiene muy en mente, además, ahora se acerca una semana llena de partidos ya que en ocho días se van a disputar hasta tres encuentros. “Está claro que van a haber rotaciones porque hay jugadores que nos están demostrando que podemos confiar en ellos. Durante estos tres partidos no vamos a ver el mismo once”, ha añadido el técnico.

Rodri tiene muy claro que el partido va a ser muy complicado. “El Tenerife está pensado para meterse en play off. El equipo lleva tres o cuatro años con un mismo estilo de juego, un conjunto vertical, intenso, que sabe apretar en campo contrario”, ha argumentado el entrenador. El técnico también ha entrado a valorar algunas de las bajas del Tenerife como son Suso y Longo. “Son dos jugadores que marcan las diferencias en la categoría pero tienen una plantilla muy larga y los jugadores que entren van a querer demostrar que ellos también pueden ser titulares.

En cuanto a altas y bajas Rodri tiene buenas y malas noticias. En defensa recupera a Perone de quién ha comentado que lleva dos días entrenándose con el grupo a un ritmo muy bueno, pero en ataque pierde a Perdomo, por la cláusula en su contrato que le impide jugar frente a los isleños. Del canario ha comentado que es un jugador que les aporta mucho. “Tiene buenas virtudes de desborde e improvisación pero gracias a la plantilla tan amplia tenemos otros jugadores que pueden suplirlo bien”, ha añadido el míster. Por último ha hablado de Barragán. El guardameta podría estrenarse por primera vez en liga ya que Dimitrievski está convocado con su selección. Barragán no ha tenido un inicio fácil en el Nàstic ya que Lluís Carreras no contaba para nada con él pero Rodri ha asegurado que eso no le ha afectado al jugador ya que lo ve igual de motivado y enchufado que al resto de sus compañeros.