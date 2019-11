Garitano: "Jugarán aquellos que están entrenando bien pero no cuentan con todos los minutos"

Le tocó salir a la palestra al entrenador vasco del CD Leganés antes del partido de mañana miércoles 25 de Octubre contra el Real Valladolid en Pucela. Será otro reto para los pepineros, ya que este partido entre semana, pondrá a prueba a una de las grandes revelaciones de la Liga, donde se verá si dispone de fondo de armario para afrontar semanas como esta, con dos partidos clave.

En cuanto al fondo de armario, Garitano dejó caer: " Si, jugarán aquellos que están entrenando bien pero que no están contando con los minutos suficientes". Esto supone que saldrá un once inicial muy distinto al que jugó el fin de semana pasada en Butarque. Por ello, parece ser que se podrá ver a un jugador que no ha empezado la temporada con buen pie, ese e Mantovani, debido a lesiones y poca continuidad, el "míster" se refirió a él: " Sus problemas de lesiones ya están solucionados, mañana podrá contar con esos minutos que tanto necesita" y al ser preguntado por el final de su contrato dijo: "Acabará contrato este bien o mal". Esto da a entender que el jugador argentino se encuentra en su última temporada en el Leganés.

Otra de las cuestiones importantes, es el estado del mediocentro Rubén Pérez, del que ha afirmado que no llegará para Valladolid, pero en cuanto al partido importante del fin de semana contra el Sevilla, ha comentado: " Se incorporará con el grupo el jueves, veremos que ritmo lleva y si está en condiciones, pero va mejorando día a día". Además fue preguntado por las posibilidades de un equipo humilde, que hace pocas temporadas estaba en 2ªB, si le ve con posibilidades: " Hay posibilidades de llegar lejos en esta Copa, como para todos. Afrontaremos cada partido de Copa como si fuese uno de Liga".

Por otro lado, dado el buen arranque del equipo madrileño, fue preguntado por si la Copa del Rey, puede descentrar al equipo en la Liga. Dejó claro lo siguiente: " No, es igual de importante para nosotros la Copa, que la Liga. Somos el Leganés y vamos a intentar ser mejores que la temporada pasada". Cabe recordar que en la edición de Copa del Rey de la temporada pasada no consiguieron pasar de primera ronda al ser eliminado por el Granada, debido al valor doble de los goles fuera de casa (2-2). Dio también su opinión de la posibilidad futura de que la copa siga los pasos de países como Inglaterra y sean a un partido: " La prefiero a un partido y en casa del de menos categoría, pero está organizada de esta manera y no la voy a cambiar".

Finalmente, se le preguntó por si pasa por su mejor momento como entrenador, contestó de forma clara: " No, lo único que el Leganés se encuentra en Primera y todo tiene más repercusión". Finalizó esta rueda de prensa, felicitando a Zinedine Zidane, por su reciente galardón conseguido en la gala "The Best" al mejor entrenador del mundo.