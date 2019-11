Resumen Girona 2-1 Real Madrid en LaLiga 2017/2018

94' Final del partido. Victoria del Girona.

93' Amonestado Mojica en Girona.

90' Se jugarán cuatro minutos más.

87' Se retira Stuani e ingresa Mojica.

85' Amonestado por tardar Benítez.

82' Hay gol de Vázquez pero en offside.

80 Sale Portu y entra Kayode, cambio en Girona.

77' El Madrid gana un córner.

74' Cambio en Girona: sale Borja y entra Timor.

73' Mucha gente arriba en el visitante pero sin fuerza.

70' El Madrid mucho más adelantado en la cancha.

66' Nuevamente lo tuvo Stuani que casi pone el tercero.

65' Últimos cambios en el Real Madrid: Entran Asensio y Vázquez y se retiran Marcelo y Hakimi.

63' Ya se mueven Marco Asensio y Lucas Vázquez en el visitante.

60' Se defiende el local más atrás luego del gol.

57' Gol del Girona que se pone en ventaja.

55' Lo tuvo Kroos pero buen rechace del local.

53' Gol del Girona. Stuania pone la paridad.

50' Buena jugada del Madrid que termina en taco de Benzema y rechazo del Girona.

47' Primer intento del Girona en los pies de Borja. Lejos.

45' Comienza la segunda parte.

45' Entra Nacho por Varane,, primer cambio en el Madrid.

Vuelven los jugadores al campo de juego.

Los XI titulares del Madrid | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

45' Amarilla para Luka Modric y final del primer tiempo.

42' Disparo de Granel por encima del larguero.

39' Córner a favor del Madrid. Lanzará Toni Kroos.

37' Mano de Isco cerca de su área y pelota peligrosa a favor del local.

34' ¡Lo tuvo Girona! Remate de cabeza y nuevamente pega en el palo.

30' Benzema tuvo su chance tras asistencia de Ronaldo pero se va lejos.

29' Girona perdió el dominio de la pelota y la empieza a controlar el visitante.

26' Otra oportunidad de Cristiano que remata a las manos del arquero.

25' El Real Madrid sufre en defensa pero tiene chances en ataque.

Isco festeja el primer gol del partido | Foto: Real Madrid CF

21' De contragolpe, buena asistencia para Isco que buscó a Cristiano y no llegó.

20' Borja remató al arco desde lejos tras un error de Hakimi pero se va lejos.

18' Error de Ramos que casi termina en pelota para el Girona. Es córner.

15' Con el gol, el Girona avanzó más en el campo y tiene chances.

12' ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! Isco, de contragolpe, convierte el primero tras remate y rebote de Cristiano Ronaldo.

11' Se salva el Real Madrid. Pega en el palo el centro del Girona.

9' Libre para el Madrid que termina en córner a favor.

6' Córner para el Girona pero termina en rechazo del visitante.

4' El local avanza en el campo con la pelota en sus pies.

1' Ambos equipos con sus respectivas habituales formaciones: 4-3-3 para el Real Madrid y 5-4-1 para el Girona.

0' ¡Comienza el encuentro!

Ya salen los jugadores a la cancha. En minutos sonará el pitido inicial.

Ambos clubes ya calentaron en el campo de juego:

El Real Madrid calienta en el campo de juego | Foto: Girona FC

Girona FC ya entra en calor en su campo | Foto: Girona FC

Suplentes del Real Madrid: Moha, Nacho, Theo, Vázquez, Llorente, Asensio y Ceballos.

El Real Madrid formará con Casilla, Ramos, Varane, Ronaldo, Kroos, Benzema, Modric, Marcelo, Casemiro, Achraf e Isco.

Directos de ambos clubes en la previa al encuentro | Foto: Girona FC

Suplentes del Girona: Gorka, Mojica, Ramalho, Douglas, Timor, Kayode y Aleix Garcia.

El Girona formará con Bono, Bernardo, Granell, Stuani, Pepe Pons, Portu, Aday, Juanpe, Muniesa, Borja Garcia y Maffeo.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Girona vs Real Madrid. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Alejandro José Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas | Foto: AS

El árbitro será Alejandro José Hernández Hernández. Del Comité de Las Palmas, debutó en la Primera División española en el año 2012, mientras que lo hizo como árbitro FIFA en el 2014.

El Estadio Municipal de Montilivi, inaugurado en 1970 está situado en Av. Montilivi, 141, en el barrio de Montilivi de la ciudad de Gerona, España. El estadio tiene capacidad para 9286 espectadores.

El Real Madrid viene de conseguir una victoria como visitante del CF Fuenlabrada por 0-2 por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Además, el conjunto merengue presentó su nuevo libro sobre la duodécima Copa de Europa.

En las noticias más destacadas del Girona, hay que destacar la derrota sufrida ante el Levante por 2-0 como local en el estadio Montilivi.

Asensio, goleador del Real Madrid | Foto: Real Madrid CF

Atentos a: Marco Asensio es el máximo artillero del Real Madrid con tres goles y se encuentra en un gran nivel en el equipo de Zinedine Zidane.

Stuani, el goleador del Girona | Foto: Girona FC

Atentos a: Christian Stuani es el goleador del Girona en esta liga española con cuatro tantos y siendo pieza clave en el ataque del conjunto de Machín.

Zinedine Zidane, en conferencia de prensa | Foto: Real Madrid CF

Zinedine Zidane: “Sabemos que es un campo y un partido difícil, como cada fin de semana en esta Liga. No vamos a pensar en que nunca hemos jugado allí en un partido oficial. Estamos contentos de jugar allí”.

Pablo Machín, en conferencia de prensa | Foto: Girona FC

Pablo Machín: "Creo que no había ningún motivo para que hubiera tanta alarma en el aspecto deportivo. Yo nunca he sentido nada de lo que a veces me comentan amigos...".

Como visitante, el Real Madrid suma cuatro victorias consecutivas por Liga: 0-3 vs. Deportivo La Coruña, 1-3 vs. Real Sociedad, 1-2 vs. Deportivo Alavés y 1-2 vs. Getafe. En este último encuentro, los de Zinedine Zidane abría el marcador con gol de Karim Benzema a los 39'. Sin embargo, Getafe iba a empatar a los 56' en los pies de Jorge Molina. Cristiano Ronaldo le daría la victoria sobre el cierre del encuentro (85') tras asistencia de Isco: la crónica de ese partido.

El Real Madrid se encuentra en la tercera posición con 20 puntos, al haber conseguido seis victorias, dos empates y una derrota. Suma 18 goles a favor y 7 en contra.

Jugando como local, el Girona jugó cuatro partidos en esta Liga y obtuvo una victoria (1-0 vs. Málaga) y tres derrotas (0-1 vs. Sevilla, 0-3 vs. Barcelona y 1-2 vs. Villarreal). Ante el Villarreal, el partido se abría rápido con doblete de Cédric Bakambu (a los 9' y a los 20'). Recién Christian Stuani pudo descontar a los 40' del primer tiempo.

El Girona se encuentra en la posición 15 con 9 puntos, al haber conseguido dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Acumula 9 goles a favor y 14 en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Girona vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 10ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Montilivi a partir de las 16:15 horas.