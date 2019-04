Rayo Vallecano - Albacete Balompié: en busca de la primera victoria lejos del Carlos Belmonte

Partido importantísimo para ambos equipos el que se disputará mañana entre Rayo Vallecano y Albacete Balompié. Tras la gran imagen dejada por el equipo manchego ante el Huesca, el conjunto de Enrique Martín Monreal llegará a Vallecas con el objetivo de abandonar los puestos de descenso, el equipo madrileño por su parte, buscará consolidarse en los puestos de arriba de la clasificación

Ambos equipos llegan en buenas dinámicas

Tanto Rayo como Albacete vienen de cosechar buenos resultados en las últimas jornadas. El equipo de Michel de los últimos cinco partidos ha ganado tres ( Valladolid, Reus y Almería ) y empatado dos ( Cádiz y Sporting ). El conjunto albaceteño de los últimos cinco partidos ha ganado dos ( Lorca y Sevilla Atlético ), empatado dos ( Cultural Leonesa y Huesca) y perdido un único partido ( Osasuna ).

Caso Zozulia

Se llevaba hablando toda la semana de la vuelta delantero ucraniano Roman Zozulia tras su polémico fichaje por el Rayo el año pasado, pero finalmente esa vuelta no se dará debido a que el delantero ex del Betis no ha entrado en la convocatoria para disputar el partido en Vallecas. Según Enrique Martín la decisión es por "motivos técnicos".

La convocatoria del Albacete está conformada por Tomeu Nadal, Danny Carvajal, Álvaro Arroyo, Esteban Saveljich, Chus Herrero, Carlos Delgado, Gaffoor, David Morillas, Rafa Gálvez, Jon Erice, Néstor Susaeta, Dani Rodríguez, Quim Araujo, José Fran, Josan, César de la Hoz, Jeremie Bela y Héctor Hernández. Las principales ausencias son las del ya mencionado Zozulia, Mariano Bittolo, Fabián Espindola, Aridane Santana y Pelayo.

Michel opina

El técnico rayista ha hablado sobre todo lo que rodeara el partido del sábado: "Equipo complicado, con el nuevo míster han jugado cinco partidos, solo han perdido uno y han encajado pocos goles. Partido complicado, porque tienen un sistema diferente también la que nos solemos encontrar en la categoría y tenemos que hacer un gran partido con nuestra gente y dar un gran rendimiento para conseguir los tres puntos.".

Además, el técnico rayista ha determinado que "es un partido engañoso. No solo por el cambio de entrenado o sistema, o la derrota con Enrique Martín en cinco partidos. A mí me gustaba el Albacete antes cuando lo veía y no me fijo en la clasificación. Me parece un partido muy difícil. Creo que en casa podemos hacer un buen partido y ser competitivos como estamos siendo hasta ahora y buscar los tres puntos, pero no me espero un partido nada fácil. Es un rival muy complicado y a las pruebas me remito. Prácticamente no ha encajado goles . El otro día con el Huesca, me parece que fue incluso superior”.

El técnico del Rayo también fue preguntado por la ausencia de Zozulia en la convocatoria del Albacete, a lo que respondió “Bastante tengo yo con tener 24 jugadores para hacer una convocatoria y un once, como para meterme en temas de otros entrenadores. Mi preocupación es mi equipo, el buscar el mejor equipo posible para ganar mañana y es lo que intentamos hacer cada semana".

El equipo madrileño también ha dado a conocer su convocatoria que estará formada por Alberto, Mario, Baiano, Dorado, Abdoulaye, Velázquez, Akieme, Álex M, Unai, Cerro, Fran Beltrán, Santi, Embarba, Aguirre, Chori, Trejo, Manucho y R.D.Tomás.

Arbitrara Rubén Eiriz Mata

Eiriz Mata pertenece al comité gallego y tiene 38 años. Está temporada está arbitrando su cuarta temporada en la categoría de plata del fútbol español. El partido entre Rayo Vallecano y Albacete Balompié será el séptimo partido que arbitre en esta presente campaña. En los seis partidos que ha dirigido ha mostrado veintiocho amarillas y dos rojas.

Posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Alberto, Dorado, Baiano, Velázquez, Alex Moreno, Trejo, Unai López, Comesaña, Beltrán, Embarba y Raúl de Tomás.

Albacete Balompié: Tomeu Nadal, Arroyo, Chus Herrero, Gaffoor, Saveljich, Morillas, De la Hoz, Erice, Susaeta, Bela y Héctor Hernández.