Adiós a la "Furia Española"

Abulense de nacimiento, vino al mundo el 21 de agosto de 1936. Fue conocido por la “Furia Española”, gracias al estilo que tuvo el Atlético y la selección nacional. Será recordado como uno de los laterales derechos históricos de la historia colchonera. Hizo suyo el carril derecho del Atlético de Madrid durante la década de 1958-1968, en la que consiguió la Ligas de 1965-1966, Recopa de Europa de 1962 y 3 Copas del Generalísimo en 1960, 1961 y 1965. Vistió la elástica rojiblanca en 357 ocasiones marcando siete goles.

Sus acompañantes en la defensa fueron Calleja y Griffa. Los tres formaron un trío que ha entrado en la historia grande del club. “El Galgo de la Toledana”, como fue apodado en su ciudad, tiene el honor de ser el primer internacional abulense. Comenzó en el Real Ávila del que cobró, en su primer sueldo 25 pesetas. Llegó a ser el mejor lateral diestro en España y de los más importantes en el mundo, tras desembarcar en el Atlético de la mano de Fernando Daucik.

Él mismo recordaba su fichaje por el Atlético de esta manera:

“Hay cosas y situaciones que nunca se olvidarán por eso recuerdo perfectamente que el día que me llamaron del Atlético de Madrid era un 28 de diciembre. Yo tenía diecinueve años y jugaba en el Ávila. Mochales, uno de los ojeadores del club, llamó por teléfono a mi casa para decirme que el Atlético de Madrid me quería probar en un partido amistoso ante el Real Madrid. Por aquellos tiempos en Navidad siempre se jugaba este tipo de partidos benéficos y ambos clubes aprovechaban para probar a algún jugador. Cuando me llamó no me lo creía. O mejor, pensé que era una broma dado el día tan señalado. No me hacía gracia que me dieran una inocentada con algo tan importante para mí, como era el fútbol. Por más que el señor Mochales me decía que era cierto, yo no me lo creía. Hasta el punto que le dije que si era verdad que me llamara al día siguiente. Y me llamó. Vine a hacer la prueba y me ficharon. Fue todo rapidísimo. Esa primera temporada, como estaba empezada, me cedieron al Plus Ultra. Ya a la siguiente me quedé con el primer equipo y estuve catorce temporadas. Como dato curioso recuerdo que el Atlético pagó por mí 15.000 pesetas (90 euros) y un partido amistoso en Ávila. Por aquellos tiempos se decía que era mucho. Yo jugaba de interior y sólo con el tiempo retrasó mi posición hasta la defensa. A mí siempre me ha gustado atacar, pero las cosas que tiene el fútbol me llevaron a jugar de lateral. Por cierto, que ya los meses que estuve cedido al Plus Ultra me tuve que enfrentar a Gento y quedé impresionado por su velocidad. Quién me iba a decir a mí entonces, a mis diecinueve años, que después iba a tener con él los duelos más emocionantes en mi carrera. Y además a ser amigos por el mucho tiempo que convivimos en la Selección”.