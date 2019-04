Vallejo: ''No es fácil vestir esta camiseta''

El 26 de octubre de 2017 debutó en partido oficial como madridista Jesús Vallejo, en el encuentro correspondiente a la ida de los dieciseisavos de Copa del Rey contra el Club de Fútbol Fuenlabrada siendo expulsado con roja directa en el minuto 89 de partido. El futbolista blanco recuerda así sus primeros pasos con el Real Madrid: ''Más que quitarme un peso de encima, lo que hice fue disfrutar al máximo, quiero seguir en la misma línea de trabajo y demostrar al míster que estoy preparado para jugar'', declara. ''Yo juego para disfrutarlo, compito para ganar, pero no siento más la presión, solo la intensidad competitiva. Eso lo tengo siempre'', añade.

Él es consciente de lo que significa llevar la camiseta blanca, el Real Madrid es un club muy importante y él solo tiene 20 años, pero lo tiene muy claro: ''Es algo con lo que tenemos que jugar y usarlo para bien'', exclama. ''Toda esa repercusión del Real Madrid, lo que implica para los futbolistas, hay que saberla gestionar positivamente, utilizarla como un estímulo. Lo afronto con naturalidad. Si hay errores, lo importante es seguir en el partido y darlo todo. El que da todo lo que tiene no está obligado a más. Es un lema de mi carrera'', confiesa. ''No es fácil vestir esta camiseta y que es para estar orgulloso. Me siento así por ser maño y por llevar a la ciudad de Zaragoza y a Aragón hacia el exterior, es una alegría muy grande. Soy zaragozano y zaragocista y me enorgullece'', añade Vallejo.

En cuanto a los elogios, sabe que están muy bien pero prefiere no perder el rumbo: ''Me alegran, pero mi línea es no dormirme y no despistarme. No quiero perder el norte. Sé que no es nada fácil con mi edad estar con tantos grandes jugadores, pero no me detengo en ello. He disfrutado mucho del debut, pero quiero buscar nuevos retos y seguir aportando'', concluye.

Para él, lo importante está en el presente, en el trabajo continuo de todos los días: ''Yo quiero jugar el máximo y lograr el máximo. En eso pienso. Pero me centro en el día a día, en ayudar al equipo y en que este me ayude a mí. Ahí está la base de toda progresión'', dice.

Su dorsal no significa nada y a la vez significa mucho: ''Es el que dejó Pepe. Había otros disponibles, pero siempre está bien llevar el número que ha tenido un defensa de tanto nivel. Aunque lo elegí sin más. No tengo manía con los números, solo quería un dorsal con el Madrid y estar en la primera plantilla. Daba igual cuál fuera'', narra.

Aunque todos sabemos que él es un zaragocista nato, hay muchas cosas que le gustan del Madrid: ''Hay mucha precisión y calidad en los pases. Eso te hace aprender deprisa, porque si no te lleva la corriente. Hay que pensar más rápido, antes de que llegue el balón, y hacer las cosas a mayor velocidad. Ese es el gran cambio'', cuenta, y también agradece mucho a sus compañeros: ''De Ramos se aprende mucho dentro y fuera del campo. Me siento por cuestión de número en el vestuario a su lado. Es un placer jugar junto a él, durante el partido te comunica mucho y te facilita la vida, porque te avisa de las coberturas, de las jugadas y te hace estar más metido en el encuentro'', explica. También admira a Cristiano Ronaldo, en palabras del jugador: ''Es un animal competitivo tremendo. Además, es un jugador que se cuida mucho, es un profesional y trabaja al máximo en cada entreno. Puedes aprender de él cada día, porque siempre intenta ser el mejor'', y aunque de todos aprende y tiene buena relación, hay uno que le sorprendió de manera especial. ''Carvajal, por su manera de competir. A pesar del comienzo que ha tenido con esa baja que ha sufrido, cada entreno va al máximo, lo da todo. Eso es un espejo magnífico para mí'', confiesa.

Y para terminar, de Zidane piensa que entrenando es muy ameno y dinámico y que siempre está de buen humor. ''Nos dice que tengamos tranquilidad, que las cosas saldrán, que confiemos en nosotros mismos. Zidane fue un grande como futbolista, yo me fijaba más en la gente de atrás, en los centrales y en los mediocentros, pero es indiscutible que fue una leyenda como jugador'', concluye.