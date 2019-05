El muro más eficaz a nivel nacional

Con el empate ante una joven selección inglesa, Alemania consiguió la igualada (0-0) en un partido que el cuadro germano pudo dominar gracias a las intervenciones del alemán y la juventud del cuadro británico. Marc-André Ter Stegen suma otra imbatibilidad a la ficha de rendimiento en la que posiblemante sea la mejor temporada del de Moenchengladbach.

Lanzada al Mundial

La selección germana encara su preparación de cara al Mundial de Rusia de 2018 y consiguió de manera inmediata su billete para la fase final tras deshacerse con relativa facilidad de las selecciones de Irlanda del Norte, República Checa, Noruega, Azerbayan y San Marino en la fase de grupos. Sin ceder ni un punto, anotando 43 tantos y encajando solo 4 en 10 partidos disputados en el Grupo C de Europa.

Marc-André ter Stegen aprovechó la desafortunada baja del meta titular en la mannschaft, Manuel Neuer, para hacerse notar en los últimos tres compromisos oficiales encajando dos tantos en tres partidos. Ante Inglaterra en partido amistoso, tuvo una nueva oportunidad de presentar candidatura y rindió de manera notable dejando la portería germana sin encajar un solo gol.

Clasificación Mundial Europa

res. minutos

Grupo C 01/09/17 República Checa vs Alemania 1:2 90'

Grupo C 04/09/17 Alemania vs Noruega 6:0 90'

Grupo C 05/10/17 Irlanda del Norte vs Alemania 1:3 90'

Partidos amistosos



10/11/17 Inglaterra vs Alemania 0:0 90'

Resumen del Inglaterra vs Alemania



El plantel germano dirigido por Joachim Löw estará en el bombo 1 con los otros cabezas de serie y podría llegar a ser rival de la selección española en la fase final de grupos del Mundial de Rusia 2018. La mediocre actuación de 'la roja' en el Mundial de Brasil de 2014 y en la Eurocopa de Francia de 2016 han propiciado que la Mannschaft sea el gran rival a evitar junto a Francia y Brasil en el sorteo para los jugadores de Julen Lopetegui.

INTEGRANTES DEL BOMBO 1

Alemania

Brasil

Portugal

Argentina

Bélgica

Polonia

Francia

Rusia

Un seguro en Liga

Si de algo es culpable Marc-André ter Stegen, es de ser uno de los partícipes del mejor arranque liguero de la historia del FC Barcelona. Cediendo solo dos puntos en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid, tan solo ha encajado cuatro goles en once partidos siendo el principal candidato a levantear el trofeo Zamora al portero menos goleado de la Liga a final de temporada.

JORNADA RIVAL RESULTADO MINUTOS DISPUTADOS 1 Real Betis Balompié 2-0 (C) 90' 2 Deportivo Alavés 0-2 (F) 90' 3 RCD Espanyol 5-0 (C) 90' 4 Getafe CF 1-2 (F) 90 5 SD Éibar 6-1 (C) 90' 6 Girona FC 0-3 (F) 90' 7 UD Las Palmas 3-0 (C) 90' 8 Atlético de Madrid 1-1 (F) 90' 9 Málaga CF 2-0 (C) 90' 10 Athlétic Club 0-2 (F) 90' 11 Sevilla FC 2-1 (C) 90' TOTAL PARTIDOS: 11 GOLES ENCAJADOS: 4 VECES IMBATIDO: 7

Marc-André ter Stegen cuajó su mejor actuación de la temporada en la jornada 10 de Liga donde el FC Barcelona sufrió para lograr la victoria en San Mamés ante un voluntarioso Athlétic Club que mereció mas premio y pudo llevarse incluso la victoria ante los hombres de Ernesto Valverde.

El cancerbero alemán se erigió como la estrella del encuentro salvando en varias ocasiones a su equipo y superando en el uno contra uno a un depredador del gol como es el vasco Aritz Aduriz que acabaría teniendo pesadillas con el germano.

Infranqueable en Champions

El cancerbero alemán tan solo ha encajado un tanto en los cuatro encuentros de la UEFA Champions League incluido en el duelo que elconjunto qazulgrana goleó a su último verdugo en competición europea, la Juventus de Turín. El joven meta francés del Paris Saint Germain Alphonse Areola tiene el honor de ser el único portero que no ha encajado ningún gol en lo que llevamos de fase de Grupos de la UEFA Champions League. Marc-André ter Stegen está llamado a ser el mejor meta de la máximo competición europea si consigue rallar al mismo nivel hasta el último partido de la temporada

El guardameta de Moenchengladbach salvó los tres puntos en el José Alvalade de portugal ante el Sporting Club de Portugal en un partido rocoso y complicado para los de Ernesto Valverde que tuvieron que apelar a un tanto en propia meta de un defensor lisboeta para conseguir llevarse los tres puntos.

RIVAL RESUL. MINUTOS

Grupo D 12/09/17 FC Barcelona vs Juventus 3:0 90'

Grupo D 27/09/17 Sporting CP vs FC Barcelona 0:1 90'

Grupo D 18/10/17 FC Barcelona vs Olympiacos 3:1 90'

Grupo D 31/10/17 Olympiacos vs FC Barcelona 0:0 90'