Previa Deportivo de la Coruña – Athletic Club: mismo objetivo con distinta experiencia

Parece un mal sueño para la afición rojiblanca. Una pesadilla de la que no terminan de despertarse. O, quizás, es la cruel realidad por la que está pasando un equipo con serios problemas. Unos problemas que les ha llevado a la zona baja de la clasificación. Esa que parecía olvidada. Esa que parecía que nunca más se iba a volver a pisar. Qué malas son las costumbres y más si son positivas. El Athletic se había acostumbrado a Europa. A luchar contra los mejores para ser el mejor. Ahora no. Ahora la realidad ha cambiado y lo cierto es que está muy lejos de volver a tornarse positiva. Con apenas una victoria en sus últimos cinco partidos ligueros, los rojiblancos son 15º, con doce puntos en doce jornadas.

Mismo bagaje tiene el Deportivo de La Coruña, pero con un enfoque muy diferente. Por desgracia para ellos y para toda su afición, los gallegos están acostumbrados a este tipo de desafíos. A esta lucha por ser el más fuerte entre los débiles. A esta presión por salvar la cabeza cuando todo está perdido. El Deportivo es de esos equipos que se salvan a última hora. De los que dejan los deberes para el día siguiente. Precisamente, buscando evitar esa cruda realidad a la que están atados los de Riazor, se cambió de entrenador con, posiblemente, poca fortuna. Un puesto por detrás del Athletic, también tiene un punto menos. O, según como se mire, un punto más cerca del descenso.

Un lastre detectado

Hay, además, otro aspecto en el que coinciden ambas instituciones. Y es que, ambos tienen muchos problemas y todos ellos parecen estar identificados. En lo que al Deportivo respecta, la zaga sigue siendo el principal lastre de un equipo que, sin embargo, no es el menos goleado. Encajando 23 tantos en estas doce jornadas ligueras, el conjunto que ahora dirige Cristóbal Parralo es el quinto que más veces ha sacado el balón de sus redes. Está en ese grupo de seis equipos que superan la veintena de tantos en contra. Por otro lado, tampoco son el menos goleador, pues han anotado en nueve de los doce partidos, siendo frente a Real Madrid, Atlético de Madrid y Eibar los únicos partidos en los que no han visto portería. Sin embargo, esa precisión de cara al marco contrario no es suficiente para sumar puntos.

Los jugadores del Málaga celebran el tanto de la victoria frente al Deportivo | Fotografía: LaLiga

En busca de aumentar, precisamente, unidades en el casillero, la directiva tomó la decisión de destituir a Pepe Mel tras la derrota ante el Girona en Riazor por 1-2. El equipo estaba totalmente a la deriva y no parecía encontrar ningún remedio para revertir la situación. La llegada del exentrenador del filial deportivista no pudo ser mejor, pues se saldó con una victoria por 1-3 ante Las Palmas, un rival directo en su lucha por eludir el descenso.

El Deportivo llega tras perder en los últimos minutos dos encuentros consecutivos

A partir de ahí, dos derrotas, ante Atlético de Madrid y Málaga, de manera bastante despiadada. El conjunto de Simeone se impuso en el tiempo de descuento con una magistral falta lanzada por Thomas para delirio colchonero, mientras que el cuadro malacitano logró sumar los tres puntos a seis minutos para el final tras ir por detrás en el marcador en un partido que contó con varias remontadas. Así pues, ya no es que el Deportivo pierda, sino que la forma en la que lo hace lo puede provocar un descenso anímico en el vestuario blanquiazul.

¿En qué te centras?

En una auténtica disyuntiva se encuentra, por su parte, el Athletic. Lejos de enamorar con su fútbol, algo que ha ocurrido desde la llegada de Ziganda, el equipo ya no consigue ni resultados. Llegados a este punto, parece lógico centrarse en algún objetivo concreto, pues el proyecto no está a la altura de otros años, cuando en liga, Europa era la obligación, en Copa pasar todas las rondas posibles y en la UEFA Europa League, soñar fuerte para alcanzar una nueva final. Ahora, el conjunto rojiblanco se encuentra más cerca del descenso que de los puestos nobles de la tabla, en Copa tienen que ganar al Formentera para no provocar un auténtico terremoto con epicentro en San Mamés y en la competición europea se lo juegan todo en Ucrania ante el Zorya en la última jornada de la fase de grupos.

La afición cada vez está más desligada de la idea de Ziganda

A diferencia del Deportivo de La Coruña, desde la institución de Ibaigane no parece hacerse nada para cambiar el rumbo del equipo. Los problemas están tan detectados como faltos de atención. El equipo, que no sabe a qué juega, deja unos minutos de buen sabor que, independientemente del resultado, parecen centralizar la atención desde el interior del vestuario. La afición, desligada en su mayor medida de la idea de Ziganda, parece reprochar con temor a un equipo que ha dado tanto en los últimos años la falta de intensidad y ganas. Ya no es conseguir un resultado, sino darlo todo por unos colores que representan tanto. El de Larraínzar, alejado de este punto de vista, parece excusarse más que buscar culpables y, sobre todo, soluciones a la trayectoria del equipo.

Para muestra se puede coger el último partido ante el Hertha de Berlín en la UEFA Europa League. El equipo bilbaíno, obligado a ganar para no quedar fuera, llegó a ir por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones. Sin embargo, fue la actitud pasiva de unos jugadores timoratos sobre el césped lo que desquició a una grada que, a diferencia del entrenador, se quedó con ese aspecto negativo tras la remontada épica que hace depender de sí mismo a los de San Mamés. Apenas Aduriz, en declaraciones posteriores al choque, reflejó el sentir incómodo del que siempre tiene que tirar del carro. Del padre que da la cara por sus hijos vaya como vaya la situación. Del héroe que, sin embargo, no lo puede todo.

Igualdad máxima entre referentes ligueros

La enjundia de ambos equipos en la liga española está fuera de toda duda. Contrastados tanto por sus éxitos como por el resurgir tras sus fracasos, Deportivo de La Coruña y Athletic Club están en ese selecto grupo de equipos que con el nombre lo dicen todo. Entre ellos, más de cien encuentros y una igualdad como pocas. De los 102 encuentros que se han disputado entre estos dos conjuntos, 36 han sido para el cuadro gallego y 35 para los vascos. Así pues, los 31 empates dejan un balance repartido que habrá que ver cómo resulta este fin de semana. Más desequilibrada está la balanza en lo que a Riazor se refiere. Y es que, el templo de La Coruña no le se da del todo bien a los ahora entrenados por Ziganda. Apenas un 18 por ciento de triunfos –nueve victorias- sonríen a un Athletic que ha salido derrotado en 26 de los 51 choques.

El Deportivo consigue el 62% de sus goles ante el Athletic en Riazor

Curioso es lo que ocurre con los guarismos goleadores. Mientras que a nivel general le sonríen al Athletic, que ha anotado 156 tantos por los 137 del Deportivo, en lo que a tierras gallegas se refiere, el equipo blanquiazul se impone de manera incontestable: 85 goles por 48 de los rojiblancos. Así pues, llama la atención que el 62% de los goles del Deportivo ante el Athletic se produzcan en Riazor, mientras que el Athletic consigue el 69% de sus tantos frente a los gallegos en San Mamés.

No es de grato recuerdo este campo para un equipo que consiguió su primer triunfo en más de diez años la pasada temporada. El Athletic visitaba al Deportivo en la tercera jornada liguera y conseguía imponerse gracias a un tremendo gol de Raúl García al filo del descanso. Un ajustado 0-1 que dejaba los tres puntos en el casillero de los entrenados por Ernesto Valverde y que servía para cortar una racha de siete visitas a Riazor sin conseguir la victoria.

Raúl García celebra el gol ante el Deportivo de La Coruña | Fotografía: La Liga

Árbitro: José González González

Este colegiado del Comité Territorial Castellano-Leonés puede presumir de estar cuajando su novena temporada en Primera División. Con más de 150 partidos en la élite del fútbol español, esta temporada ya suma ocho partidos en los que ha mostrado 31 tarjetas amarillas y ha expulsado a tres jugadores, dos por doble amonestación y uno por roja directa. En la mitad de esos ocho partidos se ha impuesto el local, mientras que uno ha quedado empate y en los tres restantes ha ganado el visitante. Estará acompañado por Rubén Becerril Gómez e Ignacio Rubio Palomino en las bandas, mientras que Fernando Román Román será el cuarto árbitro. Fernando Iglesias Figuero actuará como delegado-informador.

En lo que a estos equipos se refiere, González González ha dirigido 13 partidos del Deportivo de La Coruña con un balance de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, siendo el último choque el que medía al cuadro gallego con el Real Madrid en la jornada inaugural de esta temporada. Por su parte, ha estado presente en 17 partidos del Athletic, con unas estadísticas que desembocan en diez victorias, tres empates y cuatro derrotas. En esta ocasión, club y árbitro no han coincidido desde el pasado 27 de abril, cuando el Betis visitó San Mamés para caer derrotado por 2-1.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Además de por la derrota, el partido ante el Málaga le salió bastante caro a Cristóbal Parralo, pues las amonestaciones a Luisinho y Guillerme suponen que cumplan ciclo de amonestaciones y no estén presentes en este encuentro. En la enfermería están Bakkali y Sidnei, que también salieron renqueantes del encuentro en la ciudad de la Costa del Sol. Así pues, se esperan algunos cambios en el once inicial del entrenador deportivista. Por parte del Athletic, Ziganda seguirá sin contar con Muniain, Yeray y Beñat, todos ellos bajas de larga duración. El que podría tener sus primeros minutos podría ser De Marcos, que ya está recuperado de su lesión.