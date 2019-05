Álvaro Cervera: "No somos un equipo de posesión del balón"

Mañana, jueves, es el partido de vuelta de la Copa de Rey. Por lo tanto, hoy Álvaro Cervera ha estado respondiendo las preguntas de los periodistas. El técnico cadista es conocedor de la dificultad del partido, ya que ambos equipos juegan en diferentes categorías, confía en que su equipo haga un buen partido. “Sabemos las dificultades que hay y quien lleva la ventaja. Jugamos contra el Betis, un equipo de primera, vamos a jugar con no habituales e intentaremos dar la talla. Si damos una sorpresa pues mejor”.



Cervera opina sobre la competición de la Copa del Rey. “Nuestro objetivo, como todos los equipos de Segunda, es la liga, pero hay equipos por medio que hay que jugar. La Copa no es justa, para mí. Hay que jugarla, para algunos equipos es bonita. Nosotros vamos a jugarla. Es bonito jugar en el Villamarín pero no es nuestra competición. Nuestra competición es la del domingo”.

El equipo gaditano ira al Benito Villamarín con la intención de jugar al fútbol tal y como lo propone el entrenador. “No somos un equipo de posesión, primero porque no lo concibo como fundamental para ganar y los jugadores tampoco lo conciben. Esta competición no es igual que la Primera. No nos ofuscamos en tener la posesión cuando queramos tenerla”.



Sabiendo la marcha del Betis en los últimos partidos de liga, no cree que la afición verdiblanca este nerviosa con el partido de Copa. “Si a ellos no le salen bien el partido, la gente se pondrá nerviosa, pero los equipos de primera tienen jerarquía para sobreponerse a eso y sacar adelante”.



Mañana por la mañana el entrenador cadista ofrecerá la lista de convocados. “Tenemos problemas en defensa. Podemos poner a cualquier lateral. Me gustaría que Servando descansara y en el lateral derecho podríamos probar con Nico o reconducir a otro. Imagino que irá Sergio del filial, no creo que vaya ninguno más”.