Previa Alavés - Las Palmas: Mendizorroza quiere soñar

Corre aire fresco, y no solo por las temperaturas, en Ibaia y Mendizorroza. El Deportivo Alavés ha recibido unas insuflaciones de rescate, cuando parecía que no iba a ser capaz de respirar. Tras unos días con bastantes novedades: primero despedida de De Biasi, segundo clasificación copera para octavos de final con buen juego y victoria incluida. Tercero, presentación de Abelardo como nuevo entrenador y debut de este con victoria in extremis en un campo tan complicado como el del Girona. Más aún levantando un 2-0 a falta de 20´para la conclusión del encuentro. Todo ello en poco más de una semana. Ahora al conjunto gasteiztarra, le toca demostrar que los dos últimos resultados no han sido cosa de azar, y que su resurrección va muy en serio.

Buscando el camino

Abelardo no ha tenido mucho tiempo para conocer a los jugadores al detalle, pero ha hecho una de las cosas más complicadas: debutar con victoria fuera de casa. Las altas y bajas, están en el equipo vitoriano a la orden del día; si en Girona volvieron Alexis Ruano y Rubén Duarte, el técnico asturiano pierde para el duelo contra el equipo amarillo a Rodrigo Ely, con el que ya no pudo contar en Montilivi por acumulación de tarjetas. Al ítalo-brasileño hay que sumar que no podrán ayudar al equipo ni Sobrino, ni Laguardia, ni Héctor. Además sin nuevas informaciones, se mantiene la duda de Vigaray. Al menos, el equipo podrá contar con Manu García y Santos para el partido de mañana.

La afición espera que el equipo sea capaz de encadenar por primera vez en la temporada, dos partidos sumando puntos, y porqué no, de tres en tres.

El escollo

En frente estará una UD Las Palmas en una situación similar a la del equipo babazorro. Vienen de derrotar a otra de las sensaciones de la temporada, el Betis de Quique Setién, que por cierto ha atravesado una semana complicada. Victoria por 1-0 con gol de Calleri que hizo besar las mallas de la puerta defendida por Adán, que hace también reaccionar al equipo dirigido por Paquito Ortiz, que ha tomado las riendas del equipo tras la destitución de Ayestarán y mientras se soluciona (o no) el problema con la licencia de Jorge Almirón.

Por tanto el técnico del equipo insular, no podrá contar con Simón (fue padre ayer), Tana (por problemas musculares) y Aquilani por decisión técnica, además de los lesionados Bigas, Vitolo, Momo y Halilovic. Tana será una baja sensible para el equipo de Paquito Ortiz, tras destacar en los partidos ante la Real Sociedad y el Real Betis.

Remy, uno de los peligros de la UD las Palmas Fotografía: LaLiga

Estadísticas

Ambos equipos llegan en una situación muy pareja, tanto anímica como clasificatoria, en la que tan solo los separa un punto, tal y como podemos apreciar en la imagen.

Estadísticas Fotografia: LaLiga

Precedentes

Mendizorroza no se le da nada bien a la UD Las Palmas, donde el equipo amarillo sólo ha conseguido meterse los puntos en la mochila en una de sus 14 visitas ligueras a Vitoria, concretamente en el año 2007. De modo que el equipo vitoriano ha ganado en 8 ocasiones y han empatado 5 veces, por lo que el equipo dirigido por Abelardo, ha puntuado en Mendizorroza ante Las Palmas en 9 de 14 partidos disputados, dato alentador, para seguir con la racha.

Declaraciones de los entrenadores

Abelardo Fernández quizó hacer alusión a las claves del encuentro y advierte a sus jugadores de que el equipo tiene que ser bueno defensivamente hablando y tienen que encajar pocos goles. "Hemos de ser fuertes en colocación e intensidad, también en ataque, un poco como lo demostramos en los últimos minutos de Girona. No es negociable que el equipo no tenga intensidad”. Sobre el próximo compromiso comentó que "es un partido importante pero no decisivo porque quedan aún 24 jornadas. Hay que ir restando puntos con nuestros rivales para alcanzar el objetivo". Además, en este caso es ante un rival que está en nuestra misma situación." A propósito de Martín, dijo que "estamos por darle continuidad".

Paquito Ortiz en la rueda de prensa previa al choque, ha asegurado que "será un partido diferente tanto para nosotros como para ellos". El técnico de Las Palmas cree que va a ser así ya que "seguramente ni el Alavés juegue como lo hizo en Girona, ni nosotros como lo hicimos ante el Betis". Sobre la situación anímica del equipo tras vencer al Betis, indicó que "se nota muy rápido y se contagia en los entrenamientos" sumando que "me gustaría que la dinámica continuase". Además preguntado por los medios por el Deportivo Alavés, Paquito fue sincero, "ambos equipos llegamos en una situación parecida y el partido será disputado y competido" sabe que "habrá muchos duelos de uno contra uno y será un encuentro con mucha intensidad" concluyó el preparador.

El juez: Medié Jiménez

El colegiado catalán hará justicia en el verde de Mendizorroza, y como precedente inmediato, ha arbitrado esta temporada la derrota ante el Deportivo de la Coruña (1-0) en el primer partido de Cabello tras la destitución de Zubeldía.

Convocatorias

Deportivo Alavés: no disponible.

UD Las Palmas: Lizoain, Lemos, Vicente Gómez, David García, Samper, Remy, Calleri, Oussama, Michel Macedo, Chichizola, Hernán, Borja, Aythami, Javi Castellano, H.Toledo, Viera, Ximo Navarro y Dani Castellano.

Posibles onces.

Deportivo Alavés: Pacheco, Martín, Alexis Ruano, Maripán, Rubén Duarte, Ibai Gómez, Medrán, Manu, Pedraza, Wakaso y Munir.

UD Las Palmas: Lizoain, Michel Macedo, Lemos, Ximo Navarro, Dani castellano; Vicente Gómez, Javi Castellano, Jonathan Viera, Tannane, Calleri y Remy.